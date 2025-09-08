Bolívia x Brasil: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Bolívia x Brasil com escalações de Bolívia x Brasil, estatísticas e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

O confronto entre Bolívia x Brasil acontece no dia 09 de setembro de 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo promete intensidade, já que cada detalhe pode fazer diferença no caminho para o Mundial.



A seleção boliviana busca surpreender em casa para somar pontos importantes e se manter viva na disputa, enquanto o Brasil chega pressionado a confirmar o favoritismo e garantir a liderança da tabela.



Continue lendo a análise completa do palpite Bolívia x Brasil e confira as odds atualizadas na Br4Bet, uma das melhores casas de apostas para este jogo.



Melhores Odds para Bolívia x Brasil nas Eliminatórias da Copa



O duelo entre Bolívia x Brasil promete fortes emoções. Para quem busca as melhores odds para Bolívia x Brasil nas Eliminatórias da Copa, preparei uma tabela comparativa com os principais mercados de apostas.



Casa de Apostas

Vitória da Bolívia

Empate

Vitória do Brasil Ambas Marcam (Sim) Br4bet 2.90 3.66 2.16 1.60 Estrela Bet 3.00 3.66 2.16 1.60 BetMGM 3.10 3.75 2.20 1.58 bet365 3.30 3.20 2.15 1.60 Brazino 3.20 3.60 2.14 1.60

Os 5 melhores palpites para Bolívia x Brasil



Com base nas estatísticas de Bolívia x Brasil, histórico recente e odds de mercado, selecionei os palpites mais interessantes para este confronto.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Detalhei os 5 palpites mais promissores para Bolívia x Brasil. Essas opções reúnem bons cenários de acerto e odds de valor para diferentes perfis de apostadores.



Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo



Os números mostram que 6 dos últimos 7 confrontos diretos entre Bolívia x Brasil tiveram pelo menos 2 gols. O Brasil tem média de 1.11 gols por jogo e costuma criar muitas oportunidades.

Mesmo com a Bolívia sendo limitada ofensivamente, sua defesa sofreu média de 2.12 gols por partida nas Eliminatórias, o que reforça o cenário de gols. Jogando em casa, tende a se expor mais e dar espaços.



>> Aposte com odds de 1.22 na Br4Bet



Com o Brasil favorito e histórico de placares elásticos (5x1 e 5x0 nos últimos duelos), a linha de mais de 1.5 gols aparece como uma aposta segura para esse confronto.







Palpite 2: Brasil vence o 1º tempo



A seleção brasileira marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos contra a Bolívia, mostrando superioridade desde o início das partidas. Além disso, venceu o 1º tempo em 6 de 8 confrontos recentes.



Os números defensivos bolivianos também pesam: o time perdeu o 1º tempo em casa em 3 dos últimos 4 jogos, sofrendo pressão já nos minutos iniciais. Isso abre espaço para o Brasil construir vantagem cedo.



>> Aposte com odds de 2.66 na Estrela Bet



Com jogadores rápidos como Martinelli e Raphinha, o Brasil tende a aproveitar a fragilidade defensiva da Bolívia e buscar um gol ainda no 1º tempo, justificando bem esse palpite.







Palpite 3: Mais de 0.5 gol no 1º tempo



Esse é um mercado conservador, mas com grandes chances de acerto. Nos últimos 6 encontros diretos, apenas um terminou com o 1º tempo zerado. O Brasil costuma pressionar desde os primeiros minutos.



>> Aposte com odds de 1.30 na BetMGM



A Bolívia sofreu 2 gols no 1º tempo contra a Colômbia recentemente e costuma sentir o impacto em jogos de alta intensidade. Essa fragilidade aumenta a probabilidade de pelo menos um gol antes do intervalo.



Com o Brasil em busca da liderança e vindo de vitória por 3x0 contra o Chile, o cenário de pelo menos um gol no 1º tempo é muito provável e oferece segurança na aposta.







Palpite 4: Bolívia mais de 3.5 cartões



A Bolívia é uma das seleções mais faltosas das Eliminatórias, com média próxima de 1.5 cartões por jogo, mas esse número cresce contra adversários de maior nível técnico.



Nos confrontos diretos, o time boliviano geralmente recorre a faltas duras para conter o ataque brasileiro. O histórico mostra partidas com muitas advertências, principalmente em La Paz.



>> Aposte com odds de 1.83 na bet365



Com a pressão da torcida e a necessidade de parar jogadas rápidas de Estevão, Raphinha e Martinelli, a linha de mais de 3.5 cartões para a Bolívia tem boas chances de ser cumprida.







Palpite 5: Resultado correto - Brasil 2x0



O placar 2x0 é uma possibilidade realista quando analisamos o histórico. O Brasil venceu a Bolívia sem sofrer gols em 4 dos últimos 5 encontros, mantendo solidez defensiva.



A Bolívia tem média de apenas 0.75 gol marcado por jogo, enquanto o Brasil sofre menos de 1 gol por partida. Isso reforça a chance de os bolivianos não balançarem as redes.



>> Aposte com odds de 16.95 na Brazino



Com um ataque eficiente e defesa consistente, o resultado 2x0 Brasil equilibra favoritismo com controle do jogo, sendo uma aposta de valor em odds altas.







Outros mercados para apostar em Bolívia x Brasil







Eliminatórias da Copa



As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 entram em sua fase decisiva, com a Argentina já consolidada na liderança com 38 pontos em 17 rodadas. A seleção albiceleste confirma o favoritismo e chega praticamente garantida na próxima Copa.



O Brasil, em 2º lugar com 28 pontos, encara a Bolívia pressionado a vencer para se firmar na vice-liderança e não correr riscos na disputa direta com Uruguai e Equador, que estão logo atrás. A vitória fora de casa é vista como essencial para manter a confiança da equipe.



Na zona intermediária, Colômbia e Paraguai seguem firmes com 25 pontos, disputando ponto a ponto as vagas diretas. A Venezuela, com 18 pontos, ainda briga pela repescagem, mas precisa mostrar reação nesta reta final.



Já a Bolívia, em 8º lugar com 17 pontos, entra nesta rodada com clima de decisão. O time precisa somar pontos contra o Brasil para continuar sonhando com a classificação, sabendo que uma derrota pode comprometer de vez suas chances no torneio.



Próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa



Equador x Argentina – 09/09/2025 – 20:00;



Venezuela x Colômbia – 09/09/2025 – 20:30;



Peru x Paraguai – 09/09/2025 – 20:30;



Chile x Uruguai – 09/09/2025 – 20:30.



Bolívia - dá para sonhar com a repescagem



A Bolívia ocupa hoje a 8ª posição nas Eliminatórias, com 17 pontos em 17 partidas. O time soma 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, ficando a apenas um ponto da Venezuela, que está em 7º lugar e na zona de repescagem. A margem é curta, mas ainda há esperanças.



O técnico Óscar Villegas aposta em nomes experientes como o goleiro Lampe e o zagueiro Haquin, além do talento jovem de Miguelito, que vem sendo destaque no ataque. Mesmo assim, a defesa é um ponto crítico, já que a seleção sofreu 35 gols na competição.



Nos últimos cinco jogos, a Bolívia conseguiu apenas uma vitória, contra o Chile (2x0). Também empatou com o Uruguai em casa (0x0), mas acumulou derrotas diante de Colômbia (3x0), Venezuela (2x0) e Peru (3x1). Essa irregularidade pesa na disputa por uma vaga.



Apesar das dificuldades, a vitória sobre os chilenos mostrou que a Bolívia ainda pode competir bem em casa. Para sonhar com a repescagem, a equipe precisa ser mais consistente e aproveitar cada ponto possível nas rodadas finais.



Últimos resultados da Bolívia



Colômbia 3 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;



Bolívia 2 x 0 Chile – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025;



Venezuela 2 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 06/06/2025;



Bolívia 0 x 0 Uruguai – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;



Peru 3 x 1 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 20/03/2025.



Brasil - ganhar para se consolidar



O Brasil chega para a rodada ocupando a 2ª posição das Eliminatórias, com 28 pontos em 17 jogos. A equipe soma 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, garantindo presença firme no G-2 da tabela. O foco agora é confirmar o vice e tentar reduzir a diferença para a líder Argentina.



Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção conta com nomes de peso. Casemiro dá equilíbrio ao meio, Marquinhos organiza a defesa e no ataque o destaque fica para Martinelli, Raphinha e Pedro, que trazem velocidade e gols. Mesmo com possíveis ausências, o elenco mantém profundidade.



Nos últimos jogos, o Brasil mostrou consistência ofensiva. Conquistou vitórias importantes sobre Chile (3x0), Paraguai (1x0) e Colômbia (2x1). O empate com o Equador (0x0) e a derrota para a Argentina (4x1) reforçam a necessidade de maior regularidade contra seleções mais fortes.



Para se consolidar de vez no topo, a seleção precisa somar pontos mesmo fora de casa. A vitória contra a Bolívia pode ser decisiva não só para garantir a vice-liderança, mas também para aumentar a confiança da equipe na reta final das Eliminatórias.



Últimos resultados do Brasil



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos encontros entre Bolívia x Brasil, a seleção brasileira levou ampla vantagem, vencendo sete vezes e empatando uma, sem derrotas para os bolivianos. Confira os resultados recentes:



Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 08/09/2023;



Bolívia 0 x 4 Brasil – Eliminatórias da Copa – 29/03/2022;



Brasil 5 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 09/10/2020;



Brasil 3 x 0 Bolívia – Copa América – 14/06/2019;



Bolívia 0 x 0 Brasil – Eliminatórias da Copa – 05/10/2017.

Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa



O confronto entre Bolívia x Brasil promete muita intensidade, já que os bolivianos ainda sonham com a repescagem e contam com o fator altitude, enquanto a seleção brasileira busca consolidar sua posição no G-2 e encostar na Argentina.



Ambos os técnicos devem apostar em formações equilibradas, priorizando solidez defensiva e transições rápidas.



Bolívia



Sob o comando de Óscar Villegas, a Bolívia aposta na experiência de Lampe no gol e no talento de Miguelito para tentar surpreender o Brasil. O esquema 4-3-3 deve ser mantido, com meio-campo reforçado e saída rápida pelos lados.



Goleiro: Lampe;



Defensores: Sagredo, Morales, Haquin, Arroyo;



Meio-campistas: Matheus, Vaca, Villamil;



Atacantes: Fernández, Miguelito, Paniagua.

Brasil



Dirigido por Carlo Ancelotti, o Brasil chega com um elenco forte e ofensivo no 4-2-3-1. A defesa é liderada por Marquinhos, enquanto o meio tem a segurança de Casemiro e a criatividade de Guimarães.

Na frente, o time conta com a velocidade de Martinelli e Estevão, além de Pedro como referência. Veja a escalação:



Goleiro: Alisson;



Defensores: Santos, Magalhães, Marquinhos, Wesley;



Meio-campistas: Casemiro, Guimarães, Raphinha;



Atacantes: Martinelli, Estevão, Pedro.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Veja as mais estatísticas que podem te ajudar a apostar em Brasil x Bolívia nas melhores casas de apostas:



O Brasil venceu 7 dos últimos 8 confrontos diretos contra a Bolívia.

Jogando em casa, a Bolívia perdeu o 1º tempo em 3 dos últimos 4 jogos.

O Brasil marcou primeiro em 6 dos últimos 7 encontros entre as seleções.

Mais de 2.5 gols aconteceram em 6 dos últimos 7 confrontos diretos.

A Bolívia sofreu 35 gols em 17 jogos, a 2ª defesa mais vazada das Eliminatórias.

Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias da Copa?



A partida entre Bolívia x Brasil acontece no dia 09 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia.



Onde assistir Bolívia x Brasil?



O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo na TV aberta e também pelo Globoplay, no streaming.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Brasil chega como favorito, com retrospecto amplamente superior diante da Bolívia e melhor campanha nas Eliminatórias. Venceu 7 dos últimos 8 confrontos diretos entre as seleções.



