Bolívia x Brasil: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Palpite Bolívia x Brasil - Eliminatórias da Copa - 09/09/2025Confira o palpite Bolívia x Brasil com escalações de Bolívia x Brasil, estatísticas e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
O confronto entre Bolívia x Brasil acontece no dia 09 de setembro de 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo promete intensidade, já que cada detalhe pode fazer diferença no caminho para o Mundial.
A seleção boliviana busca surpreender em casa para somar pontos importantes e se manter viva na disputa, enquanto o Brasil chega pressionado a confirmar o favoritismo e garantir a liderança da tabela.
Melhores Odds para Bolívia x Brasil nas Eliminatórias da Copa
O duelo entre Bolívia x Brasil promete fortes emoções. Para quem busca as melhores odds para Bolívia x Brasil nas Eliminatórias da Copa, preparei uma tabela comparativa com os principais mercados de apostas.
|Casa de Apostas
|Vitória da Bolívia
|Empate
|Vitória do Brasil
|Ambas Marcam (Sim)
|Br4bet
|2.90
|3.66
|2.16
|1.60
|Estrela Bet
|3.00
|3.66
|2.16
|1.60
|BetMGM
|3.10
|3.75
|2.20
|1.58
|bet365
|3.30
|3.20
|2.15
|1.60
|Brazino
|3.20
|3.60
|2.14
|1.60
Os 5 melhores palpites para Bolívia x Brasil
Com base nas estatísticas de Bolívia x Brasil, histórico recente e odds de mercado, selecionei os palpites mais interessantes para este confronto.
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.22 na Br4Bet
- Brasil vence o 1º tempo, com odds de 2.66 na Estrela Bet
- Mais de 0.5 gol no 1º tempo, com odds de 1.30 na BetMGM
- Bolívia com mais de 3.5 cartões, com odds de 1.83 na bet365
- Resultado correto: Brasil 2x0, com odds de 16.95 na Brazino
Detalhes dos 5 melhores palpites
Detalhei os 5 palpites mais promissores para Bolívia x Brasil. Essas opções reúnem bons cenários de acerto e odds de valor para diferentes perfis de apostadores.
Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo
Os números mostram que 6 dos últimos 7 confrontos diretos entre Bolívia x Brasil tiveram pelo menos 2 gols. O Brasil tem média de 1.11 gols por jogo e costuma criar muitas oportunidades.
Mesmo com a Bolívia sendo limitada ofensivamente, sua defesa sofreu média de 2.12 gols por partida nas Eliminatórias, o que reforça o cenário de gols. Jogando em casa, tende a se expor mais e dar espaços.
Com o Brasil favorito e histórico de placares elásticos (5x1 e 5x0 nos últimos duelos), a linha de mais de 1.5 gols aparece como uma aposta segura para esse confronto.
Palpite 2: Brasil vence o 1º tempo
A seleção brasileira marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos contra a Bolívia, mostrando superioridade desde o início das partidas. Além disso, venceu o 1º tempo em 6 de 8 confrontos recentes.
Os números defensivos bolivianos também pesam: o time perdeu o 1º tempo em casa em 3 dos últimos 4 jogos, sofrendo pressão já nos minutos iniciais. Isso abre espaço para o Brasil construir vantagem cedo.
Com jogadores rápidos como Martinelli e Raphinha, o Brasil tende a aproveitar a fragilidade defensiva da Bolívia e buscar um gol ainda no 1º tempo, justificando bem esse palpite.
Palpite 3: Mais de 0.5 gol no 1º tempo
Esse é um mercado conservador, mas com grandes chances de acerto. Nos últimos 6 encontros diretos, apenas um terminou com o 1º tempo zerado. O Brasil costuma pressionar desde os primeiros minutos.
A Bolívia sofreu 2 gols no 1º tempo contra a Colômbia recentemente e costuma sentir o impacto em jogos de alta intensidade. Essa fragilidade aumenta a probabilidade de pelo menos um gol antes do intervalo.
Com o Brasil em busca da liderança e vindo de vitória por 3x0 contra o Chile, o cenário de pelo menos um gol no 1º tempo é muito provável e oferece segurança na aposta.
Palpite 4: Bolívia mais de 3.5 cartões
A Bolívia é uma das seleções mais faltosas das Eliminatórias, com média próxima de 1.5 cartões por jogo, mas esse número cresce contra adversários de maior nível técnico.
Nos confrontos diretos, o time boliviano geralmente recorre a faltas duras para conter o ataque brasileiro. O histórico mostra partidas com muitas advertências, principalmente em La Paz.
Com a pressão da torcida e a necessidade de parar jogadas rápidas de Estevão, Raphinha e Martinelli, a linha de mais de 3.5 cartões para a Bolívia tem boas chances de ser cumprida.
Palpite 5: Resultado correto - Brasil 2x0
O placar 2x0 é uma possibilidade realista quando analisamos o histórico. O Brasil venceu a Bolívia sem sofrer gols em 4 dos últimos 5 encontros, mantendo solidez defensiva.
A Bolívia tem média de apenas 0.75 gol marcado por jogo, enquanto o Brasil sofre menos de 1 gol por partida. Isso reforça a chance de os bolivianos não balançarem as redes.
Com um ataque eficiente e defesa consistente, o resultado 2x0 Brasil equilibra favoritismo com controle do jogo, sendo uma aposta de valor em odds altas.
Outros mercados para apostar em Bolívia x Brasil
Eliminatórias da Copa
As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 entram em sua fase decisiva, com a Argentina já consolidada na liderança com 38 pontos em 17 rodadas. A seleção albiceleste confirma o favoritismo e chega praticamente garantida na próxima Copa.
O Brasil, em 2º lugar com 28 pontos, encara a Bolívia pressionado a vencer para se firmar na vice-liderança e não correr riscos na disputa direta com Uruguai e Equador, que estão logo atrás. A vitória fora de casa é vista como essencial para manter a confiança da equipe.
Na zona intermediária, Colômbia e Paraguai seguem firmes com 25 pontos, disputando ponto a ponto as vagas diretas. A Venezuela, com 18 pontos, ainda briga pela repescagem, mas precisa mostrar reação nesta reta final.
Já a Bolívia, em 8º lugar com 17 pontos, entra nesta rodada com clima de decisão. O time precisa somar pontos contra o Brasil para continuar sonhando com a classificação, sabendo que uma derrota pode comprometer de vez suas chances no torneio.
Próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa
- Equador x Argentina – 09/09/2025 – 20:00;
- Venezuela x Colômbia – 09/09/2025 – 20:30;
- Peru x Paraguai – 09/09/2025 – 20:30;
- Chile x Uruguai – 09/09/2025 – 20:30.
Bolívia - dá para sonhar com a repescagem
A Bolívia ocupa hoje a 8ª posição nas Eliminatórias, com 17 pontos em 17 partidas. O time soma 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, ficando a apenas um ponto da Venezuela, que está em 7º lugar e na zona de repescagem. A margem é curta, mas ainda há esperanças.
O técnico Óscar Villegas aposta em nomes experientes como o goleiro Lampe e o zagueiro Haquin, além do talento jovem de Miguelito, que vem sendo destaque no ataque. Mesmo assim, a defesa é um ponto crítico, já que a seleção sofreu 35 gols na competição.
Nos últimos cinco jogos, a Bolívia conseguiu apenas uma vitória, contra o Chile (2x0). Também empatou com o Uruguai em casa (0x0), mas acumulou derrotas diante de Colômbia (3x0), Venezuela (2x0) e Peru (3x1). Essa irregularidade pesa na disputa por uma vaga.
Apesar das dificuldades, a vitória sobre os chilenos mostrou que a Bolívia ainda pode competir bem em casa. Para sonhar com a repescagem, a equipe precisa ser mais consistente e aproveitar cada ponto possível nas rodadas finais.
Últimos resultados da Bolívia
- Colômbia 3 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;
- Bolívia 2 x 0 Chile – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025;
- Venezuela 2 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 06/06/2025;
- Bolívia 0 x 0 Uruguai – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;
- Peru 3 x 1 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 20/03/2025.
Brasil - ganhar para se consolidar
O Brasil chega para a rodada ocupando a 2ª posição das Eliminatórias, com 28 pontos em 17 jogos. A equipe soma 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, garantindo presença firme no G-2 da tabela. O foco agora é confirmar o vice e tentar reduzir a diferença para a líder Argentina.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção conta com nomes de peso. Casemiro dá equilíbrio ao meio, Marquinhos organiza a defesa e no ataque o destaque fica para Martinelli, Raphinha e Pedro, que trazem velocidade e gols. Mesmo com possíveis ausências, o elenco mantém profundidade.
Nos últimos jogos, o Brasil mostrou consistência ofensiva. Conquistou vitórias importantes sobre Chile (3x0), Paraguai (1x0) e Colômbia (2x1). O empate com o Equador (0x0) e a derrota para a Argentina (4x1) reforçam a necessidade de maior regularidade contra seleções mais fortes.
Para se consolidar de vez no topo, a seleção precisa somar pontos mesmo fora de casa. A vitória contra a Bolívia pode ser decisiva não só para garantir a vice-liderança, mas também para aumentar a confiança da equipe na reta final das Eliminatórias.
Últimos resultados do Brasil
- Brasil 3 x 0 Chile – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;
- Brasil 1 x 0 Paraguai – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025;
- Equador 0 x 0 Brasil – Eliminatórias da Copa – 05/06/2025;
- Argentina 4 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;
- Brasil 2 x 1 Colômbia – Eliminatórias da Copa – 20/03/2025.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nos últimos encontros entre Bolívia x Brasil, a seleção brasileira levou ampla vantagem, vencendo sete vezes e empatando uma, sem derrotas para os bolivianos. Confira os resultados recentes:
- Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 08/09/2023;
- Bolívia 0 x 4 Brasil – Eliminatórias da Copa – 29/03/2022;
- Brasil 5 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 09/10/2020;
- Brasil 3 x 0 Bolívia – Copa América – 14/06/2019;
- Bolívia 0 x 0 Brasil – Eliminatórias da Copa – 05/10/2017.
Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa
O confronto entre Bolívia x Brasil promete muita intensidade, já que os bolivianos ainda sonham com a repescagem e contam com o fator altitude, enquanto a seleção brasileira busca consolidar sua posição no G-2 e encostar na Argentina.
Ambos os técnicos devem apostar em formações equilibradas, priorizando solidez defensiva e transições rápidas.
Bolívia
Sob o comando de Óscar Villegas, a Bolívia aposta na experiência de Lampe no gol e no talento de Miguelito para tentar surpreender o Brasil. O esquema 4-3-3 deve ser mantido, com meio-campo reforçado e saída rápida pelos lados.
- Goleiro: Lampe;
- Defensores: Sagredo, Morales, Haquin, Arroyo;
- Meio-campistas: Matheus, Vaca, Villamil;
- Atacantes: Fernández, Miguelito, Paniagua.
Brasil
Dirigido por Carlo Ancelotti, o Brasil chega com um elenco forte e ofensivo no 4-2-3-1. A defesa é liderada por Marquinhos, enquanto o meio tem a segurança de Casemiro e a criatividade de Guimarães.
Na frente, o time conta com a velocidade de Martinelli e Estevão, além de Pedro como referência. Veja a escalação:
- Goleiro: Alisson;
- Defensores: Santos, Magalhães, Marquinhos, Wesley;
- Meio-campistas: Casemiro, Guimarães, Raphinha;
- Atacantes: Martinelli, Estevão, Pedro.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Veja as mais estatísticas que podem te ajudar a apostar em Brasil x Bolívia nas melhores casas de apostas:
- O Brasil venceu 7 dos últimos 8 confrontos diretos contra a Bolívia.
- Jogando em casa, a Bolívia perdeu o 1º tempo em 3 dos últimos 4 jogos.
- O Brasil marcou primeiro em 6 dos últimos 7 encontros entre as seleções.
- Mais de 2.5 gols aconteceram em 6 dos últimos 7 confrontos diretos.
- A Bolívia sofreu 35 gols em 17 jogos, a 2ª defesa mais vazada das Eliminatórias.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias da Copa?
A partida entre Bolívia x Brasil acontece no dia 09 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia.
Onde assistir Bolívia x Brasil?
O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo na TV aberta e também pelo Globoplay, no streaming.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O Brasil chega como favorito, com retrospecto amplamente superior diante da Bolívia e melhor campanha nas Eliminatórias. Venceu 7 dos últimos 8 confrontos diretos entre as seleções.
