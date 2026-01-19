Palpite Barcelona x Athletic Bilbao – Supercopa da Espanha

Confira o palpite Barcelona x Athletic Bilbao pela Supercopa da Espanha, com odds, estatísticas, onde assistir e dicas de aposta para o clássico espanhol.

Palpite Barcelona x Athletic Bilbao: atual campeão da Supercopa da Espanha, o Barcelona chega confiante, sustentado por uma sequência de sete jogos sem derrota na temporada. A meta é avançar à final e seguir na briga pelo 16º título do torneio.

O confronto acontece no dia 07 de janeiro, às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita. O Athletic Bilbao promete jogo duro, mas entra como azarão diante do bom momento catalão.

A expectativa é de domínio do Barcelona, com controle das ações e pressão constante. Nosso palpite é Handicap Asiático Barcelona -1. E aí, qual é o seu palpite Barcelona x Athletic Bilbao?

Jogo Barcelona x Athletic Bilbao Palpite rápido Barcelona vence sem sofrer gols Odds 2.80 na Br4Bet Data e horário Quarta-feira – 07/01 – 16h (de Brasília) Estádio King Abdullah Sports City Onde assistir ESPN e Disney+

Odds compiladas no dia 30/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Para quem busca dicas de apostas em Barcelona x Athletic Bilbao, o cenário, os números e os mercados mais interessantes estão logo abaixo.

Palpites Barcelona x Athletic Bilbao: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Barcelona vence sem sofrer gols – odds 2.80 na Br4Bet

O Barcelona chega extremamente sólido defensivamente. O time está invicto há 7 jogos e não sofreu gols nas últimas três partidas, além de ter média baixa de gols sofridos na temporada (1,22).

O histórico também pesa: 4 dos últimos 5 confrontos diretos contra o Bilbao terminaram sem o adversário marcar. Com controle de posse, alta produção ofensiva (2,81 gols por jogo) e pressão constante, o cenário favorece um triunfo catalão com clean sheet.

Palpite 2: Primeiro time a marcar – Barcelona – odds 1.47 na Luva Bet

O Barcelona costuma começar os jogos em alta rotação. Na temporada, abriu o placar em 14 dos 25 jogos, além de ter marcado primeiro em 4 dos últimos 5 duelos contra o Athletic principalmente na La Liga.

Em média, o Barça finaliza 18,76 vezes por jogo, com quase 7 chutes no alvo, o que aumenta bastante a chance de sair na frente cedo, especialmente em mata-mata.

Palpite 3: Barcelona marca em ambos os tempos – odds 1.67 na Betano

Ofensivamente, o Barça é consistente do início ao fim. O time marcou gols nos dois tempos em 13 dos 25 jogos da temporada e repetiu esse padrão em 4 dos últimos 5 confrontos diretos contra o Athletic Bilbao.

Diante de um Bilbao que sofreu gols em jogos recentes e finaliza pouco (3,92 chutes no alvo por partida), a tendência é de domínio catalão ao longo dos 90 minutos neste palpite de futebol.

Odds Barcelona x Athletic Bilbao - Resultado final pela Supercopa da Espanha:

Casas de apostas Palpite Barcelona Empate Palpite Athletic Bilbao Br4Bet 1.52 4.00 5.66 Luva Bet 1.45 3.94 5.31 Betano 1.57 4.25 5.70

Mais mercados e odds Barcelona x Athletic Bilbao

Barcelona x Athletic Bilbao palpite: Análise do confronto e prognóstico

O Barcelona chega mais confiante, invicto há sete jogos, com ataque produtivo e defesa em bom nível. O histórico recente do confronto também favorece os catalães.

O Athletic Bilbao tenta equilibrar com intensidade e organização, mas oscila fora de casa e cria menos chances ofensivas que o rival.

A expectativa é de controle do Barcelona, com boas chances de vitória e poucos gols sofridos. Nosso prognóstico aponta favoritismo blaugrana.

Palpite Barcelona: Ataque e defesa estão alinhados

O time chega em excelente fase, invicto há 7 jogos, com média de 2,81 gols por partida e controle ofensivo desde os minutos iniciais.

O protagonismo passa pelos pés de Robert Lewandowski, referência na área e Raphinha, juntamente com a criatividade de Pedri e Gavi, que ditam o ritmo e aumentam o volume de finalizações.

Na defesa, a segurança vem com o jovem Cubarsí, que apesar de muito novo, vem liderando a linha defensiva, refletida nos três jogos seguidos sem sofrer gols, o que reforça a confiança do Barça para o duelo.

Últimos jogos do Barcelona

Villarreal 0 x 2 Barcelona – Campeonato Espanhol;

Guadalajara 0 x 2 Barcelona – Copa do Rei;

Barcelona 2 x 0 Osasuna – Campeonato Espanhol;

Barcelona 2 x 1 Eintracht Frankfurt – Liga dos Campeões;

Real Betis 3 x 5 Barcelona – Campeonato Espanhol.

Palpite Athletic Bilbao: A fase não está muito boa

O Athletic Bilbao chega pressionado, mas competitivo, buscando reagir após resultados irregulares nas últimas rodadas.

A equipe aposta na intensidade, na força física e no jogo coletivo para equilibrar o confronto, mesmo criando menos chances ofensivas que o adversário.

Para surpreender, o Athletic precisa ser eficiente nas poucas oportunidades e manter alto nível de concentração defensiva durante os 90 minutos.

Últimos jogos do Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 1 x 2 Espanyol – Campeonato Espanhol;

Ourense CF 0 x 1 Athletic Bilbao – Copa do Rei;

Celta Vigo 2 x 0 Athletic Bilbao – Campeonato Espanhol;

Athletic Bilbao 0 x 0 PSG – Liga dos Campeões;

Athletic Bilbao 1 x 0 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol.

Escalações Barcelona x Athletic Bilbao

Uma provável escalação do Barcelona tem: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Éric García, Pedri e Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres.

Treinador: Hansi Flick;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Uma provável escalação do Athletic Bilbao tem: Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Dani Vivian e Adama Boiro; Alejandro Rego, Iñigo de Galarreta, Álex Berenguer e Oihan Sancet; Nico Williams e Gorka Guruzeta.

Treinador: Ernesto Valverde;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Barcelona x Athletic Bilbao onde assistir ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN e na Disney+. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Barcelona x Athletic Bilbao

Barcelona 4 x 0 Athletic Bilbao – Campeonato Espanhol – 22/11/2025;

Athletic Bilbao 0 x 3 Barcelona – Campeonato Espanhol – 25/05/2025;

Athletic Bilbao 0 x 2 Barcelona – Supercopa da Espanha – 08/01/2025;

Palpite Barcelona x Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha - Prognóstico final

O Barcelona chega como favorito pelo momento recente, invencibilidade na temporada e amplo domínio nos confrontos diretos, além de um ataque mais produtivo e maior controle de jogo.

O Athletic Bilbao deve apostar na intensidade e na organização defensiva, mas a expectativa é de superioridade catalã. Nosso prognóstico aponta para vitória do Barcelona. E aí, qual é o seu palpite para Barcelona x Athletic Bilbao?

Barcelona x Athletic Bilbao palpite - Perguntas Frequentes

O confronto Barcelona x Athletic Bilbao costuma ter muitos gols?

Nem sempre. A tendência recente aponta para jogos controlados, com possibilidade de menos de 3,5 gols.

A partida de Barcelona x Athletic Bilbao é em jogo único?

Sim. Trata-se de semifinal em jogo único da Supercopa da Espanha.

Em caso de empate, o que acontece na partida de Barcelona x Athletic Bilbao?

Se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

