Palpite Barcelona x Athletic Bilbao – Supercopa da Espanha

Palpite Barcelona x Athletic Bilbao – Supercopa da EspanhaConfira o palpite Barcelona x Athletic Bilbao pela Supercopa da Espanha, com odds, estatísticas, onde assistir e dicas de aposta para o clássico espanhol.
Jogue com responsabilidade | 18+
Palpite Barcelona x Athletic Bilbao: atual campeão da Supercopa da Espanha, o Barcelona chega confiante, sustentado por uma sequência de sete jogos sem derrota na temporada. A meta é avançar à final e seguir na briga pelo 16º título do torneio.
O confronto acontece no dia 07 de janeiro, às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita. O Athletic Bilbao promete jogo duro, mas entra como azarão diante do bom momento catalão.
A expectativa é de domínio do Barcelona, com controle das ações e pressão constante. Nosso palpite é Handicap Asiático Barcelona -1. E aí, qual é o seu palpite Barcelona x Athletic Bilbao?
|Jogo
|Barcelona x Athletic Bilbao
|Palpite rápido
|Barcelona vence sem sofrer gols
|Odds
|2.80 na Br4Bet
|Data e horário
|Quarta-feira – 07/01 – 16h (de Brasília)
|Estádio
|King Abdullah Sports City
|Onde assistir
|ESPN e Disney+
Odds compiladas no dia 30/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Para quem busca dicas de apostas em Barcelona x Athletic Bilbao, o cenário, os números e os mercados mais interessantes estão logo abaixo.
Palpites Barcelona x Athletic Bilbao: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Barcelona vence sem sofrer gols, com odds 2.80 na Br4Bet;
Palpite 2: Primeiro time a marcar – Barcelona, com odds 1.47 na Luva Bet;
Palpite 3: Barcelona marca em ambos os tempos, com odds 1.67 na Betano.
Palpite 1: Barcelona vence sem sofrer gols – odds 2.80 na Br4Bet
O Barcelona chega extremamente sólido defensivamente. O time está invicto há 7 jogos e não sofreu gols nas últimas três partidas, além de ter média baixa de gols sofridos na temporada (1,22).
O histórico também pesa: 4 dos últimos 5 confrontos diretos contra o Bilbao terminaram sem o adversário marcar. Com controle de posse, alta produção ofensiva (2,81 gols por jogo) e pressão constante, o cenário favorece um triunfo catalão com clean sheet.
Palpite 2: Primeiro time a marcar – Barcelona – odds 1.47 na Luva Bet
O Barcelona costuma começar os jogos em alta rotação. Na temporada, abriu o placar em 14 dos 25 jogos, além de ter marcado primeiro em 4 dos últimos 5 duelos contra o Athletic principalmente na La Liga.
Em média, o Barça finaliza 18,76 vezes por jogo, com quase 7 chutes no alvo, o que aumenta bastante a chance de sair na frente cedo, especialmente em mata-mata.
Palpite 3: Barcelona marca em ambos os tempos – odds 1.67 na Betano
Ofensivamente, o Barça é consistente do início ao fim. O time marcou gols nos dois tempos em 13 dos 25 jogos da temporada e repetiu esse padrão em 4 dos últimos 5 confrontos diretos contra o Athletic Bilbao.
Diante de um Bilbao que sofreu gols em jogos recentes e finaliza pouco (3,92 chutes no alvo por partida), a tendência é de domínio catalão ao longo dos 90 minutos neste palpite de futebol.
Odds Barcelona x Athletic Bilbao - Resultado final pela Supercopa da Espanha:
|Casas de apostas
|Palpite Barcelona
|Empate
|Palpite Athletic Bilbao
|Br4Bet
|1.52
|4.00
|5.66
|Luva Bet
|1.45
|3.94
|5.31
|Betano
|1.57
|4.25
|5.70
Odds compiladas no dia 30/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Mais mercados e odds Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona x Athletic Bilbao palpite: Análise do confronto e prognóstico
O Barcelona chega mais confiante, invicto há sete jogos, com ataque produtivo e defesa em bom nível. O histórico recente do confronto também favorece os catalães.
O Athletic Bilbao tenta equilibrar com intensidade e organização, mas oscila fora de casa e cria menos chances ofensivas que o rival.
A expectativa é de controle do Barcelona, com boas chances de vitória e poucos gols sofridos. Nosso prognóstico aponta favoritismo blaugrana.
Palpite Barcelona: Ataque e defesa estão alinhados
O time chega em excelente fase, invicto há 7 jogos, com média de 2,81 gols por partida e controle ofensivo desde os minutos iniciais.
O protagonismo passa pelos pés de Robert Lewandowski, referência na área e Raphinha, juntamente com a criatividade de Pedri e Gavi, que ditam o ritmo e aumentam o volume de finalizações.
Na defesa, a segurança vem com o jovem Cubarsí, que apesar de muito novo, vem liderando a linha defensiva, refletida nos três jogos seguidos sem sofrer gols, o que reforça a confiança do Barça para o duelo.
Últimos jogos do Barcelona
Villarreal 0 x 2 Barcelona – Campeonato Espanhol;
Guadalajara 0 x 2 Barcelona – Copa do Rei;
Barcelona 2 x 0 Osasuna – Campeonato Espanhol;
Barcelona 2 x 1 Eintracht Frankfurt – Liga dos Campeões;
Real Betis 3 x 5 Barcelona – Campeonato Espanhol.
Palpite Athletic Bilbao: A fase não está muito boa
O Athletic Bilbao chega pressionado, mas competitivo, buscando reagir após resultados irregulares nas últimas rodadas.
A equipe aposta na intensidade, na força física e no jogo coletivo para equilibrar o confronto, mesmo criando menos chances ofensivas que o adversário.
Para surpreender, o Athletic precisa ser eficiente nas poucas oportunidades e manter alto nível de concentração defensiva durante os 90 minutos.
Últimos jogos do Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 1 x 2 Espanyol – Campeonato Espanhol;
Ourense CF 0 x 1 Athletic Bilbao – Copa do Rei;
Celta Vigo 2 x 0 Athletic Bilbao – Campeonato Espanhol;
Athletic Bilbao 0 x 0 PSG – Liga dos Campeões;
Athletic Bilbao 1 x 0 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol.
Escalações Barcelona x Athletic Bilbao
Uma provável escalação do Barcelona tem: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Éric García, Pedri e Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres.
Treinador: Hansi Flick;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Uma provável escalação do Athletic Bilbao tem: Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Dani Vivian e Adama Boiro; Alejandro Rego, Iñigo de Galarreta, Álex Berenguer e Oihan Sancet; Nico Williams e Gorka Guruzeta.
Treinador: Ernesto Valverde;
Esquema tático mais usado: 4-4-2.
Barcelona x Athletic Bilbao onde assistir ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN e na Disney+. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona 4 x 0 Athletic Bilbao – Campeonato Espanhol – 22/11/2025;
Athletic Bilbao 0 x 3 Barcelona – Campeonato Espanhol – 25/05/2025;
Athletic Bilbao 0 x 2 Barcelona – Supercopa da Espanha – 08/01/2025;
Palpite Barcelona x Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha - Prognóstico final
O Barcelona chega como favorito pelo momento recente, invencibilidade na temporada e amplo domínio nos confrontos diretos, além de um ataque mais produtivo e maior controle de jogo.
O Athletic Bilbao deve apostar na intensidade e na organização defensiva, mas a expectativa é de superioridade catalã. Nosso prognóstico aponta para vitória do Barcelona. E aí, qual é o seu palpite para Barcelona x Athletic Bilbao?
Mais casas de apostas para palpites Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona x Athletic Bilbao palpite - Perguntas Frequentes
O confronto Barcelona x Athletic Bilbao costuma ter muitos gols?
Nem sempre. A tendência recente aponta para jogos controlados, com possibilidade de menos de 3,5 gols.
A partida de Barcelona x Athletic Bilbao é em jogo único?
Sim. Trata-se de semifinal em jogo único da Supercopa da Espanha.
Em caso de empate, o que acontece na partida de Barcelona x Athletic Bilbao?
Se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos relacionados
- Palpite em apostas Under/Over.