Palpite Atlético-MG x Palmeiras: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Atlético-MG x Palmeiras pelo Brasileirão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo na Arena MRV

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto marca a estreia das duas equipes na competição.

Qual será o palpite Atlético-MG x Palmeiras na largada do Brasileirão? O confronto marca o encontro de um Galo em fase de ajustes, buscando recuperar espaço entre os protagonistas do país, contra um Verdão pressionado por resultados, determinado a converter campanhas sólidas em título e diminuir o peso sobre o trabalho de Abel Ferreira.

Na sequência, trago análise completa do jogo, números recentes, estatísticas relevantes, além dos melhores mercados e cenários de aposta para você montar seu palpite com mais segurança.

Jogo Atlético-MG x Palmeiras Palpite rápido Mais de 2.5 gols Odds 1.96 na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 19h (de Brasília) Estádio Arena MRV, Belo Horizonte-MG Onde assistir Premiere

Odds atualizadas em 20/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Atlético-MG x Palmeiras: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mais de 2.5 gols - odds de 1.96 na Br4bet

O mercado de mais de 2.5 gols aparece como uma das melhores opções para este confronto. Os últimos quatro jogos entre Atlético-MG e Palmeiras terminaram com pelo menos três gols marcados, indicando padrão ofensivo quando esses clubes se enfrentam.

Além do retrospecto direto, o contexto de estreia de campeonato costuma favorecer partidas mais abertas. As equipes entram buscando impor ritmo, testar novos encaixes táticos e, muitas vezes, com sistemas defensivos ainda em ajuste.

O Atlético-MG, jogando em casa, tende a adotar postura agressiva desde o início, impulsionado pela torcida na Arena MRV e pela necessidade de começar bem. Já o Palmeiras, mesmo fora de casa, mantém característica de transições rápidas e ataque eficiente.

Palpite 2: Palmeiras mais de 1.5 gols - odds de 2.50 na BetMGM

O mercado de mais de 1.5 gols do Palmeiras chama atenção pelo excelente histórico recente do Verdão contra o Atlético-MG. O time paulista marcou pelo menos dois gols em cinco jogos consecutivos diante do Galo.

A chegada de Marlon Freitas ao meio-campo tende a dar mais dinâmica à construção, facilitando a chegada dos meias e pontas na área. Além disso, Abel Ferreira costuma armar sua equipe para pressionar alto, buscando gols rápidos que mudem o cenário da partida.

Considerando o histórico, o perfil tático das equipes e a necessidade do Palmeiras de começar o campeonato com resultado positivo, o cenário de dois ou mais gols do Verdão é bastante plausível.

Palpite 3: Vitória do Palmeiras - odds de 2.66 na Multibet

Mesmo atuando fora de casa, o mercado de vitória do Palmeiras oferece um valor interessante. O Verdão foi o melhor visitante do Brasileirão 2025 e não perde para o Atlético-MG desde 2023, mantendo uma sequência positiva no confronto.

O time de Abel Ferreira se sente confortável jogando sem a pressão do mando de campo, apostando em organização defensiva e ataques rápidos, estratégia que costuma funcionar bem contra equipes que precisam se expor, como deve ser o caso do Galo nesta estreia.

Além disso, o Palmeiras entra motivado para apagar a imagem de uma temporada marcada por três vice-campeonatos, incluindo o Brasileirão. Um triunfo logo na primeira rodada teria impacto direto na confiança do elenco e no ambiente com a torcida.

Odds Atlético-MG x Palmeiras – Resultado final pelo Brasileirão 2026

Casas de apostas Atlético-MG Empate Palmeiras Br4bet 2.57 3.10 2.71 BetMGM 2.65 3.10 2.65 Multibet 2.54 3.00 2.66

Mais mercados e odds Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG x Palmeiras palpite: Análise do confronto e prognóstico

Atlético-MG e Palmeiras já se enfrentaram 100 vezes na história, com vantagem alviverde: 45 vitórias do Palmeiras, 31 do Atlético-MG e 24 empates. O retrospecto reforça o equilíbrio, mas mostra ligeira superioridade paulista no duelo.

Nos últimos anos, o Palmeiras tem levado vantagem nos confrontos decisivos e também em jogos de campeonato nacional, especialmente pela regularidade tática da equipe comandada por Abel Ferreira.

Para a a primeira rodada do Brasileirão 2026, o cenário aponta para um jogo intenso, com alternância de domínio, mas com boas possibilidades de gols para ambos os lados, dada a postura ofensiva esperada do Galo e a eficiência do Verdão nos contra-ataques.

Palpite Atlético-MG: Galo tenta retomar protagonismo nacional

O ano de 2025 foi bastante frustrante para o Atlético-MG. A equipe passou grande parte do Brasileirão na metade inferior da tabela e ainda ficou com o vice da Copa Sul-Americana, perdendo a decisão para o Lanús.

Apesar disso, a diretoria optou por manter Jorge Sampaoli no comando, apostando na evolução apresentada no segundo semestre, quando o time mostrou melhora de desempenho e maior organização tática.

Entre os reforços, a principal novidade é Maycon, ex-Corinthians, contratado para dar mais intensidade e capacidade de marcação ao meio-campo. Outro fator importante foi a permanência de Hulk, que chegou a negociar com o Fluminense, mas acabou permanecendo como principal referência ofensiva.

Últimos jogos do Atlético-MG:

Atlético-MG x Cruzeiro - Mineiro 2026;

América-MG x Atlético-MG - Mineiro 2026;

Atlético-MG 0 x 0 Tombense - Mineiro 2026;

North Esporte 1 x 1 Atlético-MG - Mineiro 2026;

Atlético-MG 1 x 1 Betim - Mineiro 2026.

Palpite Palmeiras: Pressão por título e recuperação ofensiva

O Palmeiras chega para o Brasileirão 2026 pressionado pelos três vices conquistados em 2025, incluindo a perda do título brasileiro nas rodadas finais. Apesar das campanhas consistentes, a falta de títulos aumentou a cobrança da torcida.

Mesmo assim, a diretoria manteve Abel Ferreira, renovando contrato e confiando no projeto esportivo que vem garantindo protagonismo constante ao clube nos últimos anos.

O principal desafio para esta temporada é recuperar a eficiência ofensiva. A chegada de Marlon Freitas busca dar mais qualidade à saída de bola e à chegada dos meias no ataque. Com isso, o time espera oferecer mais suporte na frente e aumentar o volume ofensivo.

Últimos jogos do Palmeiras:

Palmeiras x São Paulo - Paulistão 2026;

Novorizontino 4 x 0 Palmeiras - Paulistão 2026;

Palmeiras 1 x 0 Mirassol - Paulistão 2026;

Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulistão 2026;

Portuguesa 0 x 1 Palmeiras - Paulistão 2026.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Lody; Maycon, Igor Gomes e Scarpa; Bernard, Hulk e Dudu.

Técnico: Jorge Sampaoli;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Larson e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Atlético-MG x Palmeiras: Onde assistir ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Palmeiras, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, será disputada na Arena MRV, às 19h (de Brasília).

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (TV por assinatura). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A – 03/12/2025;

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG – Brasileirão Série A – 20/07/2025;

Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG – Brasileirão Série A – 28/09/2024.

Palpite Atlético-MG x Palmeiras – Brasileirão 2026 – Prognóstico final

A estreia de Atlético-MG e Palmeiras no Brasileirão promete ser um dos jogos mais interessantes da rodada inicial, reunindo duas equipes que chegam com objetivos claros de recuperação e protagonismo.

O Galo deve adotar postura ofensiva, pressionado pela necessidade de apresentar resposta imediata após um 2025 frustrante, enquanto o Palmeiras, mais estável taticamente, tende a explorar os espaços e apostar em eficiência nas transições.

O histórico recente, o perfil das equipes e o contexto da partida indicam bom valor em mercados ligados a gols e também no resultado a favor do Verdão.

E aí, qual é o seu palpite Atlético-MG x Palmeiras para a estreia do Brasileirão 2026?

Atlético-MG x Palmeiras - Perguntas Frequentes

Qual é a polêmica envolvendo Hulk no começo de 2026?

O atacante chegou a negociar com o Fluminense após o Atlético-MG sinalizar que não pretendia renovar contrato. Porém, após semanas de negociações, o acordo não avançou e ele permaneceu no Galo.

Qual é o histórico de Atlético-MG x Palmeiras?

As equipes já se enfrentaram 100 vezes, com 45 vitórias do Palmeiras, 31 do Atlético-MG e 24 empates.

O Palmeiras é favorito mesmo jogando fora de casa?

Sim. Pelo desempenho recente como visitante e pelo histórico positivo contra o Galo, o Verdão aparece como leve favorito.

