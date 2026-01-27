Palpite Atlético-MG x Cruzeiro – Campeonato Mineiro 2026 – 25/01/2026

Palpite Atlético-MG x Cruzeiro – Campeonato Mineiro 2026 – 25/01/2026Palpite Atlético-MG x Cruzeiro, em quem apostar no Campeonato Mineiro 2026? Veja as odds, análises e dicas de aposta para o duelo no Arena MRV.
Atlético Mineiro x Cruzeiro palpite: Galo e Raposa fazem o primeiro clássico de 2026 pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, em um duelo decisivo para ganhar confiança e embalar na temporada.
A partida será no domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Com clima de decisão logo no início do estadual, o clássico promete intensidade e equilíbrio.
|Informação
|Detalhes
|Jogo
|Atlético-MG x Cruzeiro
|Palpite rápido
|Primeiro time a marcar - Cruzeiro
|Odds
|1.98 na Betnacional
|Data e horário
|Domingo – 25/01 – 18h (de Brasília)
|Estádio
|Arena MRV
|Onde assistir
|TV Globo e GE TV
Quer apostar no Campeonato Mineiro 2026 e ainda está em dúvida? Confira as melhores odds do jogo e faça seu palpite Atlético-MG x Cruzeiro com mais confiança.
Palpites Atlético-MG x Cruzeiro: Mercados, odds e dicas de aposta
- Palpite 1: Primeiro time a marcar - Cruzeiro, com odds de 1.98 na Betnacional;
- Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Não, com odds de 1.60 na Luva Bet;
- Palpite 3: Marcador de gol - Kaio Jorge, com odds de 2.70 na BetMGM.
Palpite 1: Primeiro time a marcar - Cruzeiro, com odds em breve na Betnacional
Os números reforçam o valor deste mercado a favor da Raposa. O Cruzeiro abriu o placar em 3 dos últimos 4 jogos, além de ter marcado primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos diretos contra o Atlético-MG.
Do outro lado, o Galo vive momento de dificuldade ofensiva: a equipe não venceu 9 dos últimos 10 jogos e tem encontrado problemas para se impor nos minutos iniciais. Esse cenário favorece um início mais eficiente do Cruzeiro.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Não, com odds em breve na Luva Bet
O clássico mineiro vem apresentando um padrão claro de partidas fechadas. Sete dos últimos sete confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols, e o Atlético-MG também registra under 2,5 em 7 dos últimos 9 jogos.
Com alta competitividade, marcação forte e dificuldade do Galo em criar chances claras, cresce a expectativa de um duelo com gols concentrados em apenas um lado — ou até placar zerado para uma das equipes. Sendo um bom palpite ambas não marcam.
Palpite 3: Marcador de gol - Kaio Jorge, com odds em breve na BetMGM
Kaio Jorge segue como o principal nome ofensivo do Cruzeiro. Em 2025, o atacante somou 27 gols em 46 partidas, mantendo média elevada e presença constante na área. Além disso, seu histórico no clássico é favorável: o centroavante nunca perdeu para o Atlético-MG e já balançou as redes três vezes em seis confrontos contra o rival.
Com o Cruzeiro liderando seu grupo no Mineiro e mostrando maior eficiência ofensiva, o mercado de artilheiro ganha ainda mais força.
Odds Atlético-MG x Cruzeiro - Resultado final pela Campeonato Mineiro:
Mais mercados e Odds Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro palpite: Análise do confronto e prognóstico
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no primeiro grande clássico de 2026, em um duelo que vale mais do que três pontos. Mesmo no início do Campeonato Mineiro, vencer o principal rival é fundamental para ganhar moral e embalar na sequência da temporada.
O histórico do confronto mostra vantagem atleticana, mas os números variam conforme a fonte e reforçam o equilíbrio do clássico ao longo dos anos. Ainda assim, tradição nem sempre reflete o momento atual dentro de campo.
E é justamente aí que o Cruzeiro chega em melhor fase. A Raposa vem de uma temporada mais consistente, tem elenco forte, nomes decisivos à disposição e desempenho recente superior, inclusive na Arena MRV. Pelo cenário atual, o favoritismo pende para o lado celeste.
Palpite Atlético-MG: O Galo consegue reagir no clássico e ganhar confiança em 2026?
O Atlético-MG inicia 2026 tentando retomar protagonismo após uma temporada abaixo das expectativas. Depois de ficar perto da Libertadores e não confirmar a evolução no ano seguinte, o clube vê o clássico como oportunidade ideal para resgatar confiança e dar uma resposta imediata à torcida.
Nos bastidores, porém, o cenário ainda gera dúvidas. A situação de Hulk, principal referência técnica do elenco, segue indefinida após insatisfação com a diretoria, enquanto Rony também pode deixar o clube nesta janela.
Mesmo assim, vencer o rival é tratado internamente como passo decisivo para transformar um começo morno em um início promissor de temporada.
Últimos jogos do Atlético-MG
- Atlético-MG 0 x 0 Tombense – Campeonato Mineiro;
- North Esporte Clube 1 x 1 Atlético-MG – Campeonato Mineiro;
- Atlético-MG 1 x 1 Betim EC – Campeonato Mineiro;
- Atlético-MG 5 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão Série A;
- Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A.
Palpite Cruzeiro: A Raposa pode confirmar o bom momento no futebol mineiro?
O Cruzeiro chega mais estável e mirando a consolidação nacional. Após encerrar o Brasileirão entre os primeiros colocados e garantir vaga na Libertadores 2026, o clube busca provar em campo que o projeto da SAF segue no caminho certo.
A principal novidade é o comando de Tite, que assumiu a equipe e vem testando formações para equilibrar juventude e experiência.
A manutenção de nomes importantes como Matheus Pereira, Kaio Jorge e Matheus Henrique reforça a confiança em um elenco forte e competitivo, capaz de sustentar bons resultados também nos grandes clássicos.
Últimos jogos do Cruzeiro
- Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia – Campeonato Mineiro;
- Tombense 1 x 2 Cruzeiro – Campeonato Mineiro;
- Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre FC – Campeonato Mineiro;
- Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil;
- Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil.
Escalações Atlético-MG x Cruzeiro
A provável escalação do Atlético-MG tem:Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Alonso e Pascini; Alan Franco, Iseppe e Reinier; Rony, Cuello e Cadu.
- Treinador: Jorge Sampaoli;
- Esquema tático mais usado: 3-1-4-2.
A provável escalação do Cruzeiro tem:Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
- Treinador: Tite;
- Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Atlético-MG x Cruzeiro onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo no Globo, além das opções digitais GE TV. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Atlético-MG x Cruzeiro
- Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
- Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Copa do Brasil – 11/09/2025;
- Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 27/08/2025.
Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - Prognóstico final
O clássico mineiro promete equilíbrio na Arena MRV, com o Atlético-MG tentando usar o mando de campo para ganhar confiança neste início de temporada. Ainda em fase de ajustes, o Galo aposta na intensidade e na força coletiva para controlar o ritmo do jogo.
O Cruzeiro chega mais organizado e em melhor momento, com elenco entrosado e nomes decisivos no setor ofensivo. Pelo cenário recente, o duelo tende a ser disputado nos detalhes, com placar apertado e poucas chances claras.
E para você, quem vence esse que é um dos maiores clássicos do Brasil: Atlético-MG ou Cruzeiro?
Mais casas de apostas para palpites Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro palpite - Perguntas Frequentes
Quem leva vantagem no clássico entre Atlético-MG ou Cruzeiro?
O Cruzeiro aparece em vantagem neste século. A Raposa soma 41 vitórias, contra 34 triunfos do Atlético-MG, além de 31 empates, mantendo retrospecto positivo no período recente do clássico.
Qual foi o resultado mais elástico da história do confronto?
A maior goleada do Clássico Mineiro aconteceu em 1927, quando o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 9 a 2, em partida válida pelo Campeonato Mineiro.
Quais mercados costumam oferecer mais valor em Atlético-MG x Cruzeiro?
Os mercados mais explorados no clássico envolvem ambas as equipes marcam, Kaio Jorge como marcador de gol e Total de gols abaixo de 2,5, opções que combinam bem com o histórico recente de jogos equilibrados e placares enxutos.
Recado do Autor
