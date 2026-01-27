Palpite Atlético-MG x Cruzeiro – Campeonato Mineiro 2026 – 25/01/2026

Palpite Atlético-MG x Cruzeiro, em quem apostar no Campeonato Mineiro 2026? Veja as odds, análises e dicas de aposta para o duelo no Arena MRV.

Atlético Mineiro x Cruzeiro palpite: Galo e Raposa fazem o primeiro clássico de 2026 pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, em um duelo decisivo para ganhar confiança e embalar na temporada.

A partida será no domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Com clima de decisão logo no início do estadual, o clássico promete intensidade e equilíbrio.

Informação Detalhes Jogo Atlético-MG x Cruzeiro Palpite rápido Primeiro time a marcar - Cruzeiro Odds 1.98 na Betnacional Data e horário Domingo – 25/01 – 18h (de Brasília) Estádio Arena MRV Onde assistir TV Globo e GE TV

Odds compiladas no dia 23/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no Campeonato Mineiro 2026 e ainda está em dúvida? Confira as melhores odds do jogo e faça seu palpite Atlético-MG x Cruzeiro com mais confiança.

Palpites Atlético-MG x Cruzeiro: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Primeiro time a marcar - Cruzeiro, com odds em breve na Betnacional

Os números reforçam o valor deste mercado a favor da Raposa. O Cruzeiro abriu o placar em 3 dos últimos 4 jogos, além de ter marcado primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos diretos contra o Atlético-MG.

Do outro lado, o Galo vive momento de dificuldade ofensiva: a equipe não venceu 9 dos últimos 10 jogos e tem encontrado problemas para se impor nos minutos iniciais. Esse cenário favorece um início mais eficiente do Cruzeiro.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Não, com odds em breve na Luva Bet

O clássico mineiro vem apresentando um padrão claro de partidas fechadas. Sete dos últimos sete confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols, e o Atlético-MG também registra under 2,5 em 7 dos últimos 9 jogos.

Com alta competitividade, marcação forte e dificuldade do Galo em criar chances claras, cresce a expectativa de um duelo com gols concentrados em apenas um lado — ou até placar zerado para uma das equipes. Sendo um bom palpite ambas não marcam.

Palpite 3: Marcador de gol - Kaio Jorge, com odds em breve na BetMGM

Kaio Jorge segue como o principal nome ofensivo do Cruzeiro. Em 2025, o atacante somou 27 gols em 46 partidas, mantendo média elevada e presença constante na área. Além disso, seu histórico no clássico é favorável: o centroavante nunca perdeu para o Atlético-MG e já balançou as redes três vezes em seis confrontos contra o rival.

Com o Cruzeiro liderando seu grupo no Mineiro e mostrando maior eficiência ofensiva, o mercado de artilheiro ganha ainda mais força.

Odds Atlético-MG x Cruzeiro - Resultado final pela Campeonato Mineiro:

Casas de apostas Atlético-MG Empate Cruzeiro Betnacional odds em breve odds em breve odds em breve Luva Bet odds em breve odds em breve odds em breve BetMGM odds em breve odds em breve odds em breve

Mais mercados e Odds Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro palpite: Análise do confronto e prognóstico

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no primeiro grande clássico de 2026, em um duelo que vale mais do que três pontos. Mesmo no início do Campeonato Mineiro, vencer o principal rival é fundamental para ganhar moral e embalar na sequência da temporada.

O histórico do confronto mostra vantagem atleticana, mas os números variam conforme a fonte e reforçam o equilíbrio do clássico ao longo dos anos. Ainda assim, tradição nem sempre reflete o momento atual dentro de campo.

E é justamente aí que o Cruzeiro chega em melhor fase. A Raposa vem de uma temporada mais consistente, tem elenco forte, nomes decisivos à disposição e desempenho recente superior, inclusive na Arena MRV. Pelo cenário atual, o favoritismo pende para o lado celeste.

Palpite Atlético-MG: O Galo consegue reagir no clássico e ganhar confiança em 2026?

O Atlético-MG inicia 2026 tentando retomar protagonismo após uma temporada abaixo das expectativas. Depois de ficar perto da Libertadores e não confirmar a evolução no ano seguinte, o clube vê o clássico como oportunidade ideal para resgatar confiança e dar uma resposta imediata à torcida.

Nos bastidores, porém, o cenário ainda gera dúvidas. A situação de Hulk, principal referência técnica do elenco, segue indefinida após insatisfação com a diretoria, enquanto Rony também pode deixar o clube nesta janela.

Mesmo assim, vencer o rival é tratado internamente como passo decisivo para transformar um começo morno em um início promissor de temporada.

Últimos jogos do Atlético-MG

Atlético-MG 0 x 0 Tombense – Campeonato Mineiro;

– Campeonato Mineiro; North Esporte Clube 1 x 1 Atlético-MG – Campeonato Mineiro;

– Campeonato Mineiro; Atlético-MG 1 x 1 Betim EC – Campeonato Mineiro;

– Campeonato Mineiro; Atlético-MG 5 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão Série A;

– Brasileirão Série A; Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão Série A.

Palpite Cruzeiro: A Raposa pode confirmar o bom momento no futebol mineiro?

O Cruzeiro chega mais estável e mirando a consolidação nacional. Após encerrar o Brasileirão entre os primeiros colocados e garantir vaga na Libertadores 2026, o clube busca provar em campo que o projeto da SAF segue no caminho certo.

A principal novidade é o comando de Tite, que assumiu a equipe e vem testando formações para equilibrar juventude e experiência.

A manutenção de nomes importantes como Matheus Pereira, Kaio Jorge e Matheus Henrique reforça a confiança em um elenco forte e competitivo, capaz de sustentar bons resultados também nos grandes clássicos.

Últimos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia – Campeonato Mineiro;

Campeonato Mineiro; Tombense 1 x 2 Cruzeiro – Campeonato Mineiro;

Campeonato Mineiro; Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre FC – Campeonato Mineiro;

Campeonato Mineiro; Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil;

Copa do Brasil; Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil.

Escalações Atlético-MG x Cruzeiro

A provável escalação do Atlético-MG tem:Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Alonso e Pascini; Alan Franco, Iseppe e Reinier; Rony, Cuello e Cadu.

Treinador: Jorge Sampaoli;

Jorge Sampaoli; Esquema tático mais usado: 3-1-4-2.

A provável escalação do Cruzeiro tem:Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Treinador: Tite;

Tite; Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Atlético-MG x Cruzeiro onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Globo, além das opções digitais GE TV. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 15/10/2025;

Brasileirão Série A – 15/10/2025; Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Copa do Brasil – 11/09/2025;

Copa do Brasil – 11/09/2025; Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 27/08/2025.

Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - Prognóstico final

O clássico mineiro promete equilíbrio na Arena MRV, com o Atlético-MG tentando usar o mando de campo para ganhar confiança neste início de temporada. Ainda em fase de ajustes, o Galo aposta na intensidade e na força coletiva para controlar o ritmo do jogo.

O Cruzeiro chega mais organizado e em melhor momento, com elenco entrosado e nomes decisivos no setor ofensivo. Pelo cenário recente, o duelo tende a ser disputado nos detalhes, com placar apertado e poucas chances claras.

E para você, quem vence esse que é um dos maiores clássicos do Brasil: Atlético-MG ou Cruzeiro?

Mais casas de apostas para palpites Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro palpite - Perguntas Frequentes

Quem leva vantagem no clássico entre Atlético-MG ou Cruzeiro?

O Cruzeiro aparece em vantagem neste século. A Raposa soma 41 vitórias, contra 34 triunfos do Atlético-MG, além de 31 empates, mantendo retrospecto positivo no período recente do clássico.

Qual foi o resultado mais elástico da história do confronto?

A maior goleada do Clássico Mineiro aconteceu em 1927, quando o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 9 a 2, em partida válida pelo Campeonato Mineiro.

Quais mercados costumam oferecer mais valor em Atlético-MG x Cruzeiro?

Os mercados mais explorados no clássico envolvem ambas as equipes marcam, Kaio Jorge como marcador de gol e Total de gols abaixo de 2,5, opções que combinam bem com o histórico recente de jogos equilibrados e placares enxutos.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

