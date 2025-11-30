Palpite Athletic Bilbao x PSG | Champions League | 10/12/2025

Palpite Athletic Bilbao x PSG: Odds, Escalações e Onde AssistirPalpite Athletic Bilbao x PSG, em quem apostar na Champions? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo em San Mamés
Jogue com responsabilidade | 18+
Palpite Athletic Bilbao x PSG: um confronto europeu que reúne intensidade espanhola e consistência francesa nesta quarta-feira (10/12), às 17h (de Brasília), pela 6ª rodada da Champions League 25/26. O duelo acontece no tradicional Estádio de San Mamés, em Bilbao (ESP), casa de uma das torcidas mais apaixonadas da Espanha.
O Athletic Bilbao tenta respirar na competição após um início pesado, enquanto o PSG chega firme, confiante e com desempenho mais regular. O time basco costuma ser competitivo em casa, mas terá pela frente uma equipe que venceu 3 dos últimos 4 jogos e que defende o título europeu conquistado na temporada passada.
Antes de entrarmos em palpites e projeções, vale destacar que o Athletic Bilbao tenta somar pontos para seguir com chances reais na competição, enquanto o PSG tenta consolidar a boa fase. Qual o nosso palpite Athletic Bilbao x PSG?
|Jogo
|Athletic Bilbao x PSG
|Palpite rápido
|- Vitória do PSG -
|Odds
|1.62 na Superbet
|Data e horário
|Quarta-feira – 10/12 – 17h (de Brasília)
|Estádio:
|San Mamés, Bilbao (ESP)
|Onde assistir:
|HBO Max
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Quer apostar com segurança na Champions League, mas ainda não sabe por onde começar? Aproveite os bônus da Superbet e potencialize seu palpite Athletic Bilbao x PSG.
Palpites Athletic Bilbao x PSG: mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: PSG marca o primeiro gol, com odds de 1.60 na BetMGM;
Palpite 2: Vitória do PSG, com odds de 1.62 na Superbet;
Palpite 3: Barcola marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na bet365.
Palpite 1: PSG marca o primeiro gol – odds de 1.60 na BetMGM
O PSG abriu o placar em 8 dos últimos 9 jogos, mostrando padrão de intensidade desde o primeiro minuto. O estilo de Luis Enrique prioriza pressão alta, circulação rápida e verticalidade pelas pontas. Isso cria um volume ofensivo inicial que costuma render finalizações cedo na partida.
O Athletic Bilbao, ao contrário, sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos, incluindo derrotas duras contra Barcelona, Newcastle e Real Sociedad.
A equipe de Valverde tem encontrado dificuldades para segurar o ritmo nos minutos iniciais, especialmente quando encara equipes de maior força física e velocidade pelos lados.
Palpite 2: Vitória do PSG – odds de 1.62 na Superbet
O PSG chega bem à rodada, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e desempenho crescente na Ligue 1. Mesmo atuando fora de casa, o time francês mostra mais repertório ofensivo, mais profundidade no elenco e mais estabilidade defensiva que o Athletic Bilbao.
O Bilbao, por sua vez, vive momento delicado: perdeu 4 dos últimos 5 jogos, incluindo tropeços pesados no campeonato espanhol e dificuldades na Champions.
O cenário atual coloca o PSG com clara vantagem técnica. Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé formam um trio ofensivo capaz de desestabilizar a defesa basca a qualquer momento, sendo um ótimo palpite 1x2.
Palpite 3: Barcola marca a qualquer momento – odds de 2.62 na bet365
Barcola vive excelente fase e se consolidou como uma das principais armas do PSG. O francês é hoje um dos artilheiros da equipe na temporada e chegou a ganhar destaque como uma das maiores promessas da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026.
Com movimentação agressiva, drible curto e boa capacidade de infiltração, Barcola deve encontrar espaço na defesa do Athletic Bilbao, que vem sofrendo gols com frequência. Nos últimos cinco jogos, o time basco sofreu 10 gols, média de 2 por partida.
Odds Athletic Bilbao x PSG – Resultado final pela Champions League
|Casa de apostas
|Palpite Athletic Bilbao
|Empate
|Palpite PSG
|bet365
|5.00
|4.00
|1.65
|BetMGM
|4.90
|4.00
|1.71
|Superbet
|5.30
|4.00
|1.62
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Mais mercados e Odds Athletic Bilbao x PSG
Athletic Bilbao x PSG palpite: análise do confronto e prognóstico
O Athletic Bilbao chega pressionado e irregular, com apenas 3 pontos nas 4 primeiras rodadas da fase de grupos. O time até apresenta bons momentos, mas oscila demais defensivamente e perde rendimento quando enfrenta equipes mais organizadas taticamente.
O PSG, por outro lado, vive situação oposta. São 9 pontos conquistados, desempenho sólido e uma estrutura ofensiva criativa e objetiva. A equipe de Luis Enrique, atual campeã da Champions, mantém a essência de posse de bola, intensidade e pressão pós-perda, mesmo jogando fora de casa.
Pelo que temos no momento em que este prognóstico foi escrito, o favoritismo é francês, tanto pelo momento das equipes quanto pela qualidade individual.
Palpite Athletic Bilbao: Pressão por reação em San Mamés
O Bilbao vive um momento delicado, alternando atuações intensas com dificuldades para manter consistência ao longo dos 90 minutos. A derrota para o Barcelona por 4 a 0 e o revés para o Newcastle pela Champions mostram fragilidade defensiva.
O trio Nico Williams, Berenguer e Guruzeta é o ponto alto da equipe, especialmente quando encontra espaços pelos flancos. No entanto, a equipe de Valverde sofre para controlar o meio-campo contra adversários mais qualificados tecnicamente.
Mesmo assim, jogar em San Mamés é sempre um trunfo. O estádio empurra, pressiona e costuma fazer diferença, principalmente nos inícios de partida. O Bilbao pode tentar um jogo mais físico e direto, tentando neutralizar a posse do PSG.
Últimos jogos do Athletic Bilbao
Barcelona 4 x 0 Bilbao – La Liga 25/26;
Bilbao 1 x 0 Real Oviedo – La Liga 25/26;
Newcastle 2 x 0 Bilbao – Champions League 25/26;
Real Sociedad 3 x 2 Bilbao – La Liga 25/26;
Bilbao 0 x 1 Getafe – La Liga 25/26.
Palpite PSG: Consistência e força ofensiva para vencer
O PSG chega embalado, com mais profundidade ofensiva e mais consistência coletiva. A equipe venceu 3 dos últimos 4 jogos e apresenta repertório crescente: troca de passes curta, aceleração pelos lados e finalizações de média distância com Vitinha e Fabián Ruiz.
Mesmo sem Mbappé, Luis Enrique conseguiu recriar um ataque dinâmico com Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Além disso, João Neves e Vitinha formam uma das duplas mais talentosas de meio-campo do futebol europeu atual.
Defensivamente, o PSG ainda oscila, mas enfrenta um Bilbao com graves dificuldades de criação. Por isso, o favoritismo francês faz sentido.
Últimos jogos do PSG
PSG 3 x 0 Le Havre – Ligue 1 25/26;
Lyon 2 x 3 PSG – Ligue 1 25/26;
PSG 1 x 2 Bayern – Champions League 25/26;
PSG 1 x 0 Nice – Ligue 1 25/26;
Lorient 1 x 1 PSG – Ligue 1 25/26.
Escalações Athletic Bilbao x PSG
Provável escalação do Bilbao: Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Ruiz Inigo, Jaurezigar e Sancet; Nico Williams, Berenguer e Guruzeta.
Treinador: Ernesto Valverde;
Esquema mais usado: 4-3-3
Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarryi, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e F. Ruiz; Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia.
Treinador: Luis Enrique;
Esquema mais usado: 4-3-3
Athletic Bilbao x PSG onde assistir ao vivo
Athletic Bilbao x PSG onde assistir: a partida terá transmissão exclusiva da HBO Max para todo o Brasil, com início às 17h (de Brasília). Saiba tudo sobre o confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Athletic Bilbao x PSG
PSG 4 x 2 Athletic Bilbao – Europa League 11/12 - 14/12/2011;
Athletic Bilbao 2 x 0 PSG – Europa League 11/12 - 29/09/2011.
Palpite Athletic Bilbao x PSG – Champions League – Prognóstico final
O Athletic Bilbao joga em casa, mas vive um momento irregular e enfrenta um PSG mais técnico, mais profundo e com melhor desempenho recente. O time francês tende a controlar as ações, criar mais chances e ser mais perigoso no ataque.
O Bilbao dependerá de Nico Williams para criar situações, mas enfrenta uma defesa mais organizada da competição. Já o PSG deve impor ritmo desde o início e, pelo que mostram os dados recentes, têm mais armas para desequilibrar na Champions League.
O cenário aponta para favoritismo francês. E aí, qual o seu palpite Athletic Bilbao x PSG?
Tabela atualizada da Champions League 25/26
Mais casas de apostas para palpites Athletic Bilbao x PSG
Athletic Bilbao x PSG palpite – Perguntas Frequentes
Quem é o favorito para vencer Athletic Bilbao x PSG?
Pelo momento, desempenho europeu e elenco, o PSG chega como favorito, mesmo jogando fora de casa.
Qual o histórico do confronto?
São apenas dois confrontos oficiais: uma vitória para cada lado, ambos na Europa League 11/12.
Quem pode decidir o jogo?
Barcola e Kvaratskhelia pelo PSG; Nico Williams pelo Athletic Bilbao são os jogadores mais decisivos do confronto.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!