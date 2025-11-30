Palpite Athletic Bilbao x PSG | Champions League | 10/12/2025

Palpite Athletic Bilbao x PSG, em quem apostar na Champions? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo em San Mamés

Palpite Athletic Bilbao x PSG: um confronto europeu que reúne intensidade espanhola e consistência francesa nesta quarta-feira (10/12), às 17h (de Brasília), pela 6ª rodada da Champions League 25/26. O duelo acontece no tradicional Estádio de San Mamés, em Bilbao (ESP), casa de uma das torcidas mais apaixonadas da Espanha.

O Athletic Bilbao tenta respirar na competição após um início pesado, enquanto o PSG chega firme, confiante e com desempenho mais regular. O time basco costuma ser competitivo em casa, mas terá pela frente uma equipe que venceu 3 dos últimos 4 jogos e que defende o título europeu conquistado na temporada passada.

Antes de entrarmos em palpites e projeções, vale destacar que o Athletic Bilbao tenta somar pontos para seguir com chances reais na competição, enquanto o PSG tenta consolidar a boa fase. Qual o nosso palpite Athletic Bilbao x PSG?

Jogo Athletic Bilbao x PSG Palpite rápido - Vitória do PSG - Odds 1.62 na Superbet Data e horário Quarta-feira – 10/12 – 17h (de Brasília) Estádio: San Mamés, Bilbao (ESP) Onde assistir: HBO Max

Palpites Athletic Bilbao x PSG: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: PSG marca o primeiro gol – odds de 1.60 na BetMGM

O PSG abriu o placar em 8 dos últimos 9 jogos, mostrando padrão de intensidade desde o primeiro minuto. O estilo de Luis Enrique prioriza pressão alta, circulação rápida e verticalidade pelas pontas. Isso cria um volume ofensivo inicial que costuma render finalizações cedo na partida.

O Athletic Bilbao, ao contrário, sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos, incluindo derrotas duras contra Barcelona, Newcastle e Real Sociedad.

A equipe de Valverde tem encontrado dificuldades para segurar o ritmo nos minutos iniciais, especialmente quando encara equipes de maior força física e velocidade pelos lados.

Palpite 2: Vitória do PSG – odds de 1.62 na Superbet

O PSG chega bem à rodada, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e desempenho crescente na Ligue 1. Mesmo atuando fora de casa, o time francês mostra mais repertório ofensivo, mais profundidade no elenco e mais estabilidade defensiva que o Athletic Bilbao.

O Bilbao, por sua vez, vive momento delicado: perdeu 4 dos últimos 5 jogos, incluindo tropeços pesados no campeonato espanhol e dificuldades na Champions.

O cenário atual coloca o PSG com clara vantagem técnica. Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé formam um trio ofensivo capaz de desestabilizar a defesa basca a qualquer momento, sendo um ótimo palpite 1x2.

Palpite 3: Barcola marca a qualquer momento – odds de 2.62 na bet365

Barcola vive excelente fase e se consolidou como uma das principais armas do PSG. O francês é hoje um dos artilheiros da equipe na temporada e chegou a ganhar destaque como uma das maiores promessas da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026.

Com movimentação agressiva, drible curto e boa capacidade de infiltração, Barcola deve encontrar espaço na defesa do Athletic Bilbao, que vem sofrendo gols com frequência. Nos últimos cinco jogos, o time basco sofreu 10 gols, média de 2 por partida.

Odds Athletic Bilbao x PSG – Resultado final pela Champions League

Casa de apostas Palpite Athletic Bilbao Empate Palpite PSG bet365 5.00 4.00 1.65 BetMGM 4.90 4.00 1.71 Superbet 5.30 4.00 1.62

Mais mercados e Odds Athletic Bilbao x PSG

Athletic Bilbao x PSG palpite: análise do confronto e prognóstico

O Athletic Bilbao chega pressionado e irregular, com apenas 3 pontos nas 4 primeiras rodadas da fase de grupos. O time até apresenta bons momentos, mas oscila demais defensivamente e perde rendimento quando enfrenta equipes mais organizadas taticamente.

O PSG, por outro lado, vive situação oposta. São 9 pontos conquistados, desempenho sólido e uma estrutura ofensiva criativa e objetiva. A equipe de Luis Enrique, atual campeã da Champions, mantém a essência de posse de bola, intensidade e pressão pós-perda, mesmo jogando fora de casa.

Pelo que temos no momento em que este prognóstico foi escrito, o favoritismo é francês, tanto pelo momento das equipes quanto pela qualidade individual.

Palpite Athletic Bilbao: Pressão por reação em San Mamés

O Bilbao vive um momento delicado, alternando atuações intensas com dificuldades para manter consistência ao longo dos 90 minutos. A derrota para o Barcelona por 4 a 0 e o revés para o Newcastle pela Champions mostram fragilidade defensiva.

O trio Nico Williams, Berenguer e Guruzeta é o ponto alto da equipe, especialmente quando encontra espaços pelos flancos. No entanto, a equipe de Valverde sofre para controlar o meio-campo contra adversários mais qualificados tecnicamente.

Mesmo assim, jogar em San Mamés é sempre um trunfo. O estádio empurra, pressiona e costuma fazer diferença, principalmente nos inícios de partida. O Bilbao pode tentar um jogo mais físico e direto, tentando neutralizar a posse do PSG.

Últimos jogos do Athletic Bilbao

Barcelona 4 x 0 Bilbao – La Liga 25/26;

Bilbao 1 x 0 Real Oviedo – La Liga 25/26;

Newcastle 2 x 0 Bilbao – Champions League 25/26;

Real Sociedad 3 x 2 Bilbao – La Liga 25/26;

Bilbao 0 x 1 Getafe – La Liga 25/26.

Palpite PSG: Consistência e força ofensiva para vencer

O PSG chega embalado, com mais profundidade ofensiva e mais consistência coletiva. A equipe venceu 3 dos últimos 4 jogos e apresenta repertório crescente: troca de passes curta, aceleração pelos lados e finalizações de média distância com Vitinha e Fabián Ruiz.

Mesmo sem Mbappé, Luis Enrique conseguiu recriar um ataque dinâmico com Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Além disso, João Neves e Vitinha formam uma das duplas mais talentosas de meio-campo do futebol europeu atual.

Defensivamente, o PSG ainda oscila, mas enfrenta um Bilbao com graves dificuldades de criação. Por isso, o favoritismo francês faz sentido.

Últimos jogos do PSG

PSG 3 x 0 Le Havre – Ligue 1 25/26;

Lyon 2 x 3 PSG – Ligue 1 25/26;

PSG 1 x 2 Bayern – Champions League 25/26;

PSG 1 x 0 Nice – Ligue 1 25/26;

Lorient 1 x 1 PSG – Ligue 1 25/26.

Escalações Athletic Bilbao x PSG

Provável escalação do Bilbao: Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Ruiz Inigo, Jaurezigar e Sancet; Nico Williams, Berenguer e Guruzeta.

Treinador: Ernesto Valverde;

Esquema mais usado: 4-3-3

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarryi, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e F. Ruiz; Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia.

Treinador: Luis Enrique;

Esquema mais usado: 4-3-3

Athletic Bilbao x PSG onde assistir ao vivo

Athletic Bilbao x PSG onde assistir: a partida terá transmissão exclusiva da HBO Max para todo o Brasil, com início às 17h (de Brasília). Saiba tudo sobre o confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Athletic Bilbao x PSG

PSG 4 x 2 Athletic Bilbao – Europa League 11/12 - 14/12/2011;

Athletic Bilbao 2 x 0 PSG – Europa League 11/12 - 29/09/2011.

Palpite Athletic Bilbao x PSG – Champions League – Prognóstico final

O Athletic Bilbao joga em casa, mas vive um momento irregular e enfrenta um PSG mais técnico, mais profundo e com melhor desempenho recente. O time francês tende a controlar as ações, criar mais chances e ser mais perigoso no ataque.

O Bilbao dependerá de Nico Williams para criar situações, mas enfrenta uma defesa mais organizada da competição. Já o PSG deve impor ritmo desde o início e, pelo que mostram os dados recentes, têm mais armas para desequilibrar na Champions League.

O cenário aponta para favoritismo francês. E aí, qual o seu palpite Athletic Bilbao x PSG?

Tabela atualizada da Champions League 25/26

Mais casas de apostas para palpites Athletic Bilbao x PSG

Athletic Bilbao x PSG palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Athletic Bilbao x PSG?

Pelo momento, desempenho europeu e elenco, o PSG chega como favorito, mesmo jogando fora de casa.

Qual o histórico do confronto?

São apenas dois confrontos oficiais: uma vitória para cada lado, ambos na Europa League 11/12.

Quem pode decidir o jogo?

Barcola e Kvaratskhelia pelo PSG; Nico Williams pelo Athletic Bilbao são os jogadores mais decisivos do confronto.

