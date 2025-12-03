Palpite Atalanta x Chelsea: Odds, Dicas e Onde Assistir

Palpite Atalanta x Chelsea - Champions League 2025/26 - 09/12/2025Palpite Atalanta x Chelsea, em quem apostar na Champions? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
Jogue com responsabilidade | 18+
Palpite Atalanta x Chelsea: Italianos e ingleses querem seguir em grande fase na competição continental.
A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 17h00 (de Brasília), no Stadio di Bergamo, em Bergamo, na Itália.
Os italianos querem manter a série invicta, para conseguir a vaga direta para as oitavas. Este é o mesmo objetivo dos ingleses, empolgados após uma grande vitória contra o Barcelona.
|Jogos
|Atalanta x Chelsea
|Palpite rápido
|- Ambas equipes marcam não -
|Odds
|2.25 na Br4bet
|Data e horário
|Terça-feira - 09/12 - 17h00 (de Brasília)
|Estádio
|Stadio di Bergamo
|Onde assistir
|HBO Max
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Palpites Atalanta x Chelsea: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26
Palpite 1: Ambas equipes marcam não, com odds 2.25 na Br4bet;
Palpite 2: Estêvão marca gol, com odds 4.10 na BetMGM;
Palpite 3: Vitória ou empate da Atalanta, com odds 1.66 na Multibet.
Palpite 1: Ambas equipes marcam não, com odds 2.25 na Br4bet
Ganhando ou perdendo, a Atlanta anda favorecendo o “não” no mercado de ambos os times marcam quando o assunto é Champions League.
Quatro dos cinco jogos da equipe italiana na competição terminaram com um dos lados ficando no zero. A tendência é de mais uma partida muito pegada, com boas chances de um ataque saindo frustrado de campo.
Palpite 2: Estêvão marca gol, com odds 4.10 na BetMGM
Se o Chelsea for a equipe que balança as redes, colocar que Estêvão é quem marca um dos gols é uma aposta de valor.
O fenômeno brasileiro balançou as redes nos últimos três jogos da Champions, sendo que o último, contra o Barcelona, foi um golaço.
Palpite 3: Vitória ou empate da Atalanta, com odds 1.66 na Multibet
Apesar do investimento muito inferior ao do rival, não coloque a Atalanta fora do confronto. A equipe só tem uma derrota na Champions, e foi contra o PSG.
Ela vem de uma grande vitória contra o Eintracht Frankfurt e joga em casa. Não seria tão chocante se conseguisse pelo menos um empate no jogo.
Odds Atalanta x Chelsea - Resultado final pela Champions League:
|Casas de apostas
|Atalanta
|Empate
|Chelsea
|Br4bet
|3.40
|3.50
|2.00
|BetMGM
|3.20
|3.70
|2.20
|Multibet
|3.25
|3.40
|2.00
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Mais mercados e Odds Atalanta x Chelsea
Atalanta x Chelsea palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico
Atalanta x Chelsea é um jogo entre duas equipes muito semelhantes na Champions, e não só pelo azul nas camisas.
Os italianos estão em recuperação desde a derrota na estreia, e sonham com uma vaga direta nas oitavas.
Situação idêntica à dos ingleses, que têm a mesma pontuação dos rivais após uma grande vitória contra o Barcelona.
Palpite Atalanta: Italianos conseguem vaga direta nas oitavas?
Parecia que a Atalanta decepcionaria na Champions. Afinal, a equipe faz uma campanha de meio de tabela no Campeonato Italiano, e estreou na competição continental sendo goleada por 4 a 0 pelo PSG. Só parecia.
O clube italiano não perdeu desde então na Liga dos Campeões. São três vitórias e um empate neste período, o que coloca a equipe na 10ª colocação, com 10 pontos.
O campeão da Europa League de 2023/24 já provou que é copeiro, e agora busca uma vaga direta para as oitavas. Ela fica muito mais perto de superar o Chelsea, que tem os mesmo dez pontos, mas é o sétimo colocado.
Uma peça importante para isso acontecer é o volante Éderson. O brasileiro vem jogando muito bem pela Atalanta, tanto que já foi convocado por Ancelotti. Na última partida da Champions, ele marcou um dos gols.
Últimos jogos da Atalanta
Eintracht Frankfurt 3 x 0 Atalanta - Champions League;
Napoli 3 x 1 Atalanta - Campeonato Italiano;
Atalanta 0 x 3 Sassuolo - Campeonato Italiano;
Olympique de Marseille 0 x 1 Atalanta - Champions League;
Udinese 1 x 0 Atalanta - Campeonato Italiano.
Palpite Chelsea: Blues deslancham na Champions?
O Chelsea chegou com muita esperança na Champions, principalmente após o título da Copa do Mundo de Clubes, mas o começo gerou muitas dúvidas.
A equipe estreou perdendo por 3 a 1 para o Bayern de Munique, e chegou a empatar com o Qarabag, do Azerbaijão.
Mas tudo mudou na última rodada. Os Blues aproveitaram a vantagem de um homem a mais por todo o segundo tempo e conseguiram uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona.
Isso colocou a equipe no top-8 da fase de liga, e agora ela sonha ficar entre os quatro primeiros, aumentando a chance de decidir em casa no mata-mata.
Para isso, conta com Estêvão. A joia brasileira marcou gols nas últimas três rodadas da Champions, aproveitando muito bem a chance que ganhou como titular.
Em tese, Cole Palmer, dono da posição, volta de lesão para este jogo, mas é bem provável que o técnico Enzo Maresca tente manter o ex-palmeirense no time depois das grandes atuações.
Últimos jogos do Chelsea
Chelsea 3 x 0 Barcelona - Champions League
Burnley 0 x 2 Chelsea - Premier League
Chelsea 3 x 0 Wolverhampton - Premier League;
Qarabag 2 x 2 Chelsea - Champions League;
Tottenham 0 x 1 Chelsea - Premier League.
Escalações Atalanta x Chelsea
Provável escalação da Atalanta
Uma provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Éderson, Marten de Roon, Zappacosta, De Ketelaere,, Lookman, Scamacca
Treinador: Raffaele Palladino;
Esquema tático mais usado: 3-6-1.
Provável escalação do Chelsea
Uma provável escalação do Chelsea tem Robert Sánchez, Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, João Pedro, Estêvão (Cole Palmer), Delap
Treinador: Enzo Maresca;
Esquema tático mais usado :4-2-3-1.
Atalanta x Chelsea onde assistir ao vivo
Atalanta x Chelsea onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Atalanta x Chelsea
Este será o primeiro duelo entre as duas equipes na história.
Palpite Atalanta x Chelsea - Champions League 2025/26 - Prognóstico final
Atalanta x Chelsea é um jogo que promete ser muito equilibrado. As duas equipes possuem uma campanha praticamente igual na competição e lutam pela vaga nas oitavas.
Mesmo assim, as casas com apostas em futebol dão uma boa margem de favoritismo para os ingleses, dado o elenco estrelado. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?
Tabela atualizada da Champions League
Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025
Atalanta x Chelsea palpite - Perguntas Frequentes
Quem é Éderson, volante brasileiro da Atalanta?
O volante brilha no clube italiano desde 2023, já tendo chamado atenção de equipes milionárias da Europa e convocado para a Seleção Brasileira. No Brasil, ele teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza.
Qual é o histórico da Atalanta contra equipes inglesas?
A Atalanta já enfrentou 11 equipes inglesas na história, tendo quatro vitórias, quatro derrotas e três empates.
Quantos anos tem Estêvão, jogador do Chelsea?
Estêvão fez 18 anos em abril de 2025. Inclusive, ele só pôde se transferir para a Inglaterra neste ano por causa disso, já que a Fifa proíbe negociações internacionais para atletas profissionais menores de idade.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!