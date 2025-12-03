Palpite Atalanta x Chelsea: Odds, Dicas e Onde Assistir

Palpite Atalanta x Chelsea, em quem apostar na Champions? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Atalanta x Chelsea: Italianos e ingleses querem seguir em grande fase na competição continental.

A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 17h00 (de Brasília), no Stadio di Bergamo, em Bergamo, na Itália.

Os italianos querem manter a série invicta, para conseguir a vaga direta para as oitavas. Este é o mesmo objetivo dos ingleses, empolgados após uma grande vitória contra o Barcelona.

Palpites Atalanta x Chelsea: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Ambas equipes marcam não, com odds 2.25 na Br4bet

Ganhando ou perdendo, a Atlanta anda favorecendo o “não” no mercado de ambos os times marcam quando o assunto é Champions League.

Quatro dos cinco jogos da equipe italiana na competição terminaram com um dos lados ficando no zero. A tendência é de mais uma partida muito pegada, com boas chances de um ataque saindo frustrado de campo.

Palpite 2: Estêvão marca gol, com odds 4.10 na BetMGM

Se o Chelsea for a equipe que balança as redes, colocar que Estêvão é quem marca um dos gols é uma aposta de valor.

O fenômeno brasileiro balançou as redes nos últimos três jogos da Champions, sendo que o último, contra o Barcelona, foi um golaço.

Palpite 3: Vitória ou empate da Atalanta, com odds 1.66 na Multibet

Apesar do investimento muito inferior ao do rival, não coloque a Atalanta fora do confronto. A equipe só tem uma derrota na Champions, e foi contra o PSG.

Ela vem de uma grande vitória contra o Eintracht Frankfurt e joga em casa. Não seria tão chocante se conseguisse pelo menos um empate no jogo.

Odds Atalanta x Chelsea - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Atalanta Empate Chelsea Br4bet 3.40 3.50 2.00 BetMGM 3.20 3.70 2.20 Multibet 3.25 3.40 2.00

Mais mercados e Odds Atalanta x Chelsea

Atalanta x Chelsea palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico





Atalanta x Chelsea é um jogo entre duas equipes muito semelhantes na Champions, e não só pelo azul nas camisas.

Os italianos estão em recuperação desde a derrota na estreia, e sonham com uma vaga direta nas oitavas.

Situação idêntica à dos ingleses, que têm a mesma pontuação dos rivais após uma grande vitória contra o Barcelona.

Palpite Atalanta: Italianos conseguem vaga direta nas oitavas?

Parecia que a Atalanta decepcionaria na Champions. Afinal, a equipe faz uma campanha de meio de tabela no Campeonato Italiano, e estreou na competição continental sendo goleada por 4 a 0 pelo PSG. Só parecia.

O clube italiano não perdeu desde então na Liga dos Campeões. São três vitórias e um empate neste período, o que coloca a equipe na 10ª colocação, com 10 pontos.

O campeão da Europa League de 2023/24 já provou que é copeiro, e agora busca uma vaga direta para as oitavas. Ela fica muito mais perto de superar o Chelsea, que tem os mesmo dez pontos, mas é o sétimo colocado.

Uma peça importante para isso acontecer é o volante Éderson. O brasileiro vem jogando muito bem pela Atalanta, tanto que já foi convocado por Ancelotti. Na última partida da Champions, ele marcou um dos gols.

Últimos jogos da Atalanta

Eintracht Frankfurt 3 x 0 Atalanta - Champions League;

Napoli 3 x 1 Atalanta - Campeonato Italiano;

Atalanta 0 x 3 Sassuolo - Campeonato Italiano;

Olympique de Marseille 0 x 1 Atalanta - Champions League;

Udinese 1 x 0 Atalanta - Campeonato Italiano.

Palpite Chelsea: Blues deslancham na Champions?

O Chelsea chegou com muita esperança na Champions, principalmente após o título da Copa do Mundo de Clubes, mas o começo gerou muitas dúvidas.

A equipe estreou perdendo por 3 a 1 para o Bayern de Munique, e chegou a empatar com o Qarabag, do Azerbaijão.

Mas tudo mudou na última rodada. Os Blues aproveitaram a vantagem de um homem a mais por todo o segundo tempo e conseguiram uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona.

Isso colocou a equipe no top-8 da fase de liga, e agora ela sonha ficar entre os quatro primeiros, aumentando a chance de decidir em casa no mata-mata.

Para isso, conta com Estêvão. A joia brasileira marcou gols nas últimas três rodadas da Champions, aproveitando muito bem a chance que ganhou como titular.





Em tese, Cole Palmer, dono da posição, volta de lesão para este jogo, mas é bem provável que o técnico Enzo Maresca tente manter o ex-palmeirense no time depois das grandes atuações.

Últimos jogos do Chelsea

Chelsea 3 x 0 Barcelona - Champions League

Burnley 0 x 2 Chelsea - Premier League

Chelsea 3 x 0 Wolverhampton - Premier League;

Qarabag 2 x 2 Chelsea - Champions League;

Tottenham 0 x 1 Chelsea - Premier League.

Escalações Atalanta x Chelsea

Provável escalação da Atalanta

Uma provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Éderson, Marten de Roon, Zappacosta, De Ketelaere,, Lookman, Scamacca

Treinador: Raffaele Palladino;

Esquema tático mais usado: 3-6-1.

Provável escalação do Chelsea

Uma provável escalação do Chelsea tem Robert Sánchez, Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, João Pedro, Estêvão (Cole Palmer), Delap

Treinador: Enzo Maresca;

Esquema tático mais usado :4-2-3-1.

Atalanta x Chelsea onde assistir ao vivo

Atalanta x Chelsea onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Atalanta x Chelsea

Este será o primeiro duelo entre as duas equipes na história.

Palpite Atalanta x Chelsea - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Atalanta x Chelsea é um jogo que promete ser muito equilibrado. As duas equipes possuem uma campanha praticamente igual na competição e lutam pela vaga nas oitavas.

Mesmo assim, as casas com apostas em futebol dão uma boa margem de favoritismo para os ingleses, dado o elenco estrelado. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Atalanta x Chelsea palpite - Perguntas Frequentes

Quem é Éderson, volante brasileiro da Atalanta?

O volante brilha no clube italiano desde 2023, já tendo chamado atenção de equipes milionárias da Europa e convocado para a Seleção Brasileira. No Brasil, ele teve passagens pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza.

Qual é o histórico da Atalanta contra equipes inglesas?

A Atalanta já enfrentou 11 equipes inglesas na história, tendo quatro vitórias, quatro derrotas e três empates.

Quantos anos tem Estêvão, jogador do Chelsea?

Estêvão fez 18 anos em abril de 2025. Inclusive, ele só pôde se transferir para a Inglaterra neste ano por causa disso, já que a Fifa proíbe negociações internacionais para atletas profissionais menores de idade.

Recado do Autor

