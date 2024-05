Confira as melhores casas para apostar na Euro 2024 com Odds atrativas. Saiba como apostar com bônus nos favoritos do campeonato

A Eurocopa 2024 está se aproximando, então é hora de se preparar para torcer e apostar em um dos maiores campeonatos do mundo! Hoje eu trouxe um guia completo para te ajudar a fazer palpites nesse campeonato, com dicas, sugestões e informações muito importantes!



5 Melhores sites para apostar na Eurocopa 2024



Na Estrela Bet é possível realizar depósitos a partir de 1 real e apostar com uma das Odds mais competitivas do mercado, não só na Eurocopa como em outros campeonatos nacionais e internacionais.



A Estrela Bet oferece pagamentos através do Pix, facilitando e agilizando os depósitos e saques na plataforma.







Uma das maiores plataformas de apostas do país, a bet365 já tem uma posição consolidada entre os apostadores brasileiros. Todo esse destaque se deve aos ótimos mercados com Odds competitivas e um serviço ao cliente prestado com excelência.







A Parimatch é uma das casas de apostas novas no mercado, e tem se destacado pelos seus meios de pagamentos rápidos e por ser um dos sites que aceitam apostas a partir de 5 reais.No site também é possível acompanhar as partidas em tempo real diretamente da plataforma, algo que faz toda diferença se você faz apostas ao vivo.





A Bet77 é uma das plataformas mais procuradas pelos apostadores, onde com certeza você encontrará a partida e tipo de aposta que está procurando. Além de ter um mercado amplo, a casa oferece um bônus de até 300% no primeiro depósito para conhecer o site.







A Betano, assim como as demais casas, não disponibiliza apenas vários tipos de mercados, atendendo as maiores competições do mundo, como também oferece as SO Betano. Essas são as Super Odds, em que é possível apostar com cotações acima da média e aproveitar ainda mais.







Qual casa oferece o melhor bônus para apostar na Eurocopa?



Eu amo aproveitar boas promoções quando faço as minhas apostas. Para quem se registrar em uma nova plataforma, indico sempre usar o bônus de boas-vindas. Abaixo, eu trouxe algumas das melhores opções de bônus de boas-vindas para apostar nos jogos de Eurocopa.



Estrela Bet: bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500.

Bet365: bônus de boas-vindas de 50% até R$ 500.

Bet77: bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500.

Betano: bônus de boas-vindas de 100% até R$ 1.000.

Parimatch: bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500.



Como funcionam as Odds na Eurocopa?



Existem muitas cotações sobre as partidas que você pode conferir na tabela da Eurocopa logo abaixo. Nas eliminatórias da Eurocopa 2024, as Odds foram bem atrativas, e eu notei que elas continuam excelentes para apostas no campeonato propriamente dito.



É importante deixar claro que as apostas na fase de grupos são mais interessantes para quem acompanhará todos os jogos. Particularmente, gosto de fazer palpites a longo prazo nos times que participarão do evento.



Abaixo, é possível ver a comparação das cotações de alguns dos principais sites para fazer sua euro bet no primeiro jogo do campeonato (Alemanha x Escócia).



Plataforma de apostas Alemanha Vence Empate Escócia Vence Estrela Bet 1.25 5.66 11.00 bet365 1.25 6.00 10.00 Parimatch 1.27 5.70 11.50 Bet77 1.27 6.00 12.00 Betano 1.27 5.60 11.50

Quem são os favoritos a ganhar a Eurocopa?



As equipes favoritas para conquistar a Eurocopa 2024 são a Inglaterra, França, Alemanha e Portugal. Portugal tem boas chances, mas o time não é tão forte quanto o das três outras equipes. A minha aposta direta será na equipe da Inglaterra.



A Inglaterra é a equipe com a maior probabilidade de ganhar o campeonato. Mesmo com maior chance de ganhar, as cotações para apostar que a Seleção Inglesa será a grande vencedora são bem atrativas. Mas também vejo isso como uma boa ideia para apostar nos azarões, de forma estratégica!



Confira o calendário de eventos da Eurocopa

Data Partidas - Rodada 1 Data Partidas - Rodada 1 14/06 Alemanha x Escócia 16/06 Sérvia x Inglaterra 15/06 Hungria x Suíça 17/06 Romênia x Ucrânia 15/06 Espanha x Croácia 17/06 Bélgica x Eslováquia 15/06 Itália x Albânia 17/06 Áustria x França 16/06 Polônia x Holanda 18/06 Turquia x Geórgia 16/06 Eslovênia x Dinamarca 18/06 Portugal x Tchéquia

Tipos de apostas na Eurocopa



Para as minhas apostas na Eurocopa, considerando a fase de eliminatórias e as classificações da Eurocopa, reservei alguns mercados excelentes. São opções de palpites que indico para apostadores de todos os tipos.



Analisei na hora da escolha tanto os mercados mais simples quanto opções mais complexas e diversifiquei bastante os palpites que fiz no campeonato.



Abaixo, eu falo um pouco mais sobre cada uma dessas opções de apostas. Assim, você pode decidir se essas escolhas são interessantes para você.



Handicap



No mercado de handicap, a própria casa definirá uma vantagem e desvantagem para determinado jogo. Isso é feito para as cotações ficarem um pouco mais equilibradas, tornando as apostas mais atrativas. Gosto muito desse mercado porque ele me permite apostar no azarão com mais tranquilidade.



Mesmo assim, esse é um mercado que considero complexo. É preciso ficar atento às vantagens e desvantagens que foram concedidas. As cotações são bem atrativas, e indico esse tipo de aposta principalmente para os veteranos.



Número de gols



Apostar no número de gols de uma partida é sempre muito divertido e prático. Me interesso bastante por esse mercado, já que as cotações são ótimas. Geralmente a opção de aposta que escolho é no mercado de over/under.



Nessa opção, é preciso estabelecer se o número de gols do jogo será maior ou menor do que o determinado na minha aposta. É o tipo de mercado que me abre oportunidades de palpite até mesmo quando o meu prognóstico aponta para uma goleada.



Artilheiro



Apostar em quem será o artilheiro da Eurocopa é um tipo de palpite que gosto muito. As cotações são bem altas, e me permite apostar em alguns dos principais nomes que aparecerão na competição.



Esse tipo de palpite abre oportunidade para que eu aposte não necessariamente em um time, mas em um jogador. Isso é algo que considero muito atrativo, já que diversifica muito o meu boletim de apostas.



Finalistas



Parecida com a aposta direta, apostar em quais são as equipes que chegarão na grande final é uma escolha que considero bem interessante. O que mais me agrada nesse tipo de palpite é a análise dos times e partidas para chegar num prognóstico final.



Eu sempre verifico quais são as tabelas, quais são os possíveis resultados de cada um dos jogos, e quais são as equipes mais fortes. Essas informações me permitem “brincar” com o resultado das partidas, e ver quais são as equipes que têm mais chance de chegar ao fim do campeonato.



Vencedor do campeonato



A aposta direta é uma opção que adoro utilizar quando faço palpites em eventos como a Euro 2024. As cotações são mais altas, e é geralmente uma boa ideia apostar nos favoritos, de forma estratégica.



Como falei, os palpites nos azarões também são interessantes, porque as cotações são altíssimas. Não é o tipo de aposta que faço utilizando valores elevados, apenas faço para me divertir, até porque a sorte sempre é um fator a ser avaliado na hora das apostas.

Dicas e estratégias para apostar na Eurocopa



Sempre que faço qualquer palpite, principalmente em um campeonato como a Euro 2024, considero algumas dicas e estratégias que aprendi em meus anos de apostas. Apostar é sempre divertido, mas é algo que deve ser feito com atenção.



Abaixo, eu trouxe algumas sugestões e dicas que podem te ajudar a ter mais sucesso nos palpites da Eurocopa. Confira:



Sempre que estou apostando, faço questão de determinar o valor dos meus palpites conforme o gerenciamento de banca que realizei.



Qualquer aposta que faço deve ser sempre realizada com base em um bom prognóstico, para aumentar as minhas chances.



Utilizo boas estratégias quando faço palpites múltiplos usando opções de mercados como dupla chance a meu favor.



Aproveito as promoções e ofertas do site para ter ainda mais opções de entretenimento quando aposto.



Todas as apostas que faço são realizadas seguindo o Jogo Responsável. É essencial ter consciência na hora de fazer seus palpites.



Qual é o valor mínimo para apostar na Eurocopa?



O valor mínimo para apostar na Eurocopa depende muito do site escolhido. Algumas plataformas me permitem fazer palpites a partir de 1 real. Gosto muito de fazer apostas com valores menores, já que isso me permite fazer ainda mais palpites.



Perguntas frequentes



Para que não restem dúvidas sobre as apostas na Eurocopa, respondi algumas das perguntas frequentes sobre o assunto. Abaixo, é possível encontrar todas as minhas respostas. Dúvidas sobre cotações específicas devem ser retiradas diretamente com a plataforma de apostas escolhida.



Quem é o atual campeão da Eurocopa?



Atualmente, o campeão da Eurocopa é o time da Itália. Antes da equipe italiana, a campeã era a equipe portuguesa, que ganhou a Eurocopa de 2016.



Onde vai ser a Eurocopa 2024?



A Eurocopa 2024 acontecerá na Alemanha, já que o país venceu a Turquia na votação que decidia qual país sediará o evento.



Quando começa a Eurocopa 2024?



A Eurocopa começará no dia 14 de junho, e deve durar cerca de um mês, indo até 14 de julho de 2024.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

