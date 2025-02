Esportiva Bet É Confiável? Guia Completo De Apostas 2025

Se você está procurando uma casa de apostas confiável para fazer seus palpites e aproveitar os melhores recursos ao brincar com os seus conhecimentos esportivos, a Esportiva Bet é a opção ideal para a sua diversão! Isso porque a operadora é registrada no Brasil e oferece uma experiência única em apostas esportivas e entretenimento online aos seus clientes.

Por isso, eu montei um guia mostrando todas as vantagens que essa operadora disponibiliza aos seus apostadores do mercado brasileiro. Aqui você vai conferir todas as informações importantes para se certificar de que a Esportiva Bet paga mesmo, além de garantir que sua experiência será completamente segura ao aproveitar as melhores promoções de apostas esportivas.





A Esportiva Bet é confiável?



Sim, a Esportiva Bet é uma das plataformas para apostar com 1 real que você pode confiar! Posso apontar diversas questões que colocam essa operadora como confiável entre as opções do mercado brasileiro. Em primeiro lugar, a empresa recebeu a autorização do Governo Federal para operar no dia 3 de janeiro de 2025 e está cumprindo as novas determinações!

Além disso, outro exemplo é o processo de criação de uma nova conta, que solicita a verificação da sua identidade, evitando possíveis chances de fraude e garantindo a segurança do cliente. Por fim, ao longo deste guia, vou mostrar tudo que você precisa saber para confiar na Esportiva Bet e começar a jogar nos principais mercados da plataforma!

A plataforma de apostas Esportiva Bet paga de verdade?



Sei que a confiança é fundamental quando se trata do seu dinheiro nos sites de apostas que aceitam o Pix. Considerando esse ponto, posso afirmar que a empresa realiza seus pagamentos de acordo com os seus termos e condições. Por isso, leia com muita atenção antes de realizar seus depósitos, jogar com cotações aumentadas ou até mesmo solicitar um saque para sua conta.

Isso porque, mesmo afirmando que a Esportiva Bet é confiável, você só irá receber seus saques ou até mesmo aproveitar algumas promoções se cumprir com o regulamento da empresa. Prova disso é que um dos exemplos mais recorrentes em problemas de saques é a solicitação para entidades bancárias não aceitas ou até mesmo para contas de terceiros.



Pontos positivos



Casa de apostas regulamentada com as novas regras do Governo Federal;



Depósito mínimo de apenas R$ 1 para você jogar;



Empresa registrada no Brasil.



Pontos negativos



Reputação de 5,7/10 entre os usuários do Reclame Aqui;



Falta de aplicativo para os usuários com dispositivos da Apple (sistema iOS);



Os usuários podem realizar depósitos apenas por meio do Pix.







Comprometimento com o Jogo Responsável



As novas regulamentações do mercado de apostas no Brasil foram tomadas para evitar situações indesejadas, como vício em jogos online em alguns clientes ou até mesmo grandes perdas financeiras para você. Por isso, é fundamental que as plataformas ofereçam ferramentas de ajuda aos seus usuários, proporcionando a melhor experiência possível.

Sabendo dessa situação, a plataforma da Esportiva Bet tem uma série de recursos para auxiliar os apostadores a não caírem na tentação de ultrapassar os limites ao jogar. Para ter mais informações, o suporte ao cliente orienta que você entre em contato com o e-mail [email protected]. Veja os outros recursos a seguir:



Limite de depósito

Sim Limite de aposta

Sim Limite de perda Não Limite de tempo/sessão

Não Pausa/intervalo

Sim Teste de autoavaliação

Não Autoexclusão

Sim

Bônus e promoções Esportiva Bet



Sem dúvidas, uma das vantagens mais procuradas nas melhores casas de apostas do Brasil são as condições promocionais para multiplicar seus depósitos, odds e até mesmo chances de jogar de maneira completamente gratuita. Por isso, selecionei algumas das promoções mais especiais para você aproveitar os bônus da Esportiva Bet. Veja tudo abaixo:



Odds aumentadas e condições promocionais nos jogos de futebol



Os clientes de apostas esportivas da Esportiva Bet têm acesso a promoções e condições especiais para fazer seus palpites nos melhores esportes do mundo. Seja nos grandes jogos de futebol ou até mesmo em outras modalidades, a plataforma oferece ofertas para aumentar seus potenciais lucros ou até mesmo dá a chance de fazer apostas grátis.

Por outro lado, a Esportiva Bet não está oferecendo nenhum tipo de promoção para os clientes de apostas esportivas neste momento. Mas fique tranquilo: o atendimento ao cliente afirmou que as próximas campanhas promocionais da operadora serão divulgadas na conta oficial nas redes sociais, como o Instagram, em breve.

Como se cadastrar na Esportiva Bet? - passo a passo do registro



Se você ficou interessado nas vantagens da casa Esportiva Bet, vou ensinar o processo de criar uma nova conta para apostar nos principais esportes do mundo de maneira muito simples. Entenda com os passos abaixo:

Entre no site oficial ou até mesmo no app da Esportiva Bet;

Procure pelo botão “Registre-se”, que fica no canto superior direito da página inicial;

Escolha se você quer criar a sua conta com seu e-mail do Google ou fazer o processo manualmente;

Em seguida, forneça todos os dados solicitados pela empresa, como e-mail, CPF, data de nascimento e nacionalidade;

O próximo passo é verificar seu número de telefone e endereço de e-mail usados no cadastro;

Por fim, o último passo é a verificação de identidade, onde você envia um documento com foto e realiza um reconhecimento facial através da câmera do seu celular;

Está feito! Agora é só depositar na sua carteira virtual e aproveitar todas as vantagens oferecidas pela super Esportiva Bet!





5 passos para apostar na Esportiva Bet



Para quem ainda não sabe como fazer uma aposta na Esportiva Bet, irei explicar da forma mais detalhada para você entender! Preste atenção nas sugestões a seguir e confira tudo que você precisa saber para começar a palpitar nos principais jogos de futebol e muito mais!



1. Efetuei o primeiro depósito



Antes de mais nada, você deve se preocupar em fazer o primeiro depósito na carteira virtual da sua conta. Esse passo é fundamental para ter saldo, conseguir aproveitar as melhores cotações e palpitar no seu esporte preferido.

De qualquer maneira, seja responsável ao escolher o valor de depósito e aproveite a chance de poder jogar com apenas R$ 1. Veja como fazer seu primeiro pagamento na Esportiva Bet:



Como depositar na Esportiva Bet



Acesse a sua conta na Esportiva Bet por meio do site ou pelo aplicativo;



Clique no botão “Depositar”, que fica no canto superior direito da tela, ao lado do saldo;



Selecione ou digite um valor para depositar em sua conta;



Em seguida, clique em “Gerar Pix” para continuar;



A Esportiva Bet irá gerar um código Copia e Cola no Pix. Use esse código para realizar o pagamento no aplicativo do seu banco preferido com a opção Copia e Cola;



Está feito! Em poucos segundos, o valor estará na sua conta e você já pode aproveitar as melhores oportunidades para se divertir muito com uma das principais operadoras de apostas do Brasil.



2. Escolha a modalidade esportiva que você mais gosta



O próximo passo é entrar na seção “Esportes” e escolher a sua modalidade favorita para apostar na Esportiva Bet. Entre as opções, você encontra futebol, basquete, tênis, e-Sports, tênis de mesa, sinuca & bilhar, dardos, badmínton, muay thai e muitas outras opções para você se divertir palpitando.

Recomendo que você comece com modalidades que acompanhe mais. Vale a pena tentar dar alguns pitacos nos jogos de futebol do seu time do coração ou até mesmo em partidas do tenista que você mais acompanha. Conhecer o esporte, suas regras e o contexto das equipes envolvidas é fundamental para conseguir um bom resultado na Esportiva Bet.



3. Selecione um mercado que você conheça para apostar



A partir de agora, escolha um mercado de aposta que você domine mais e determine a sua estratégia. Obviamente, os jogos de futebol são os mais procurados entre os brasileiros nas plataformas como a Esportiva Bet. Sugiro escolher os mercados que você mais gosta, como quantos gols o seu time do coração marcou desde o começo da temporada, por exemplo.

Outras oportunidades interessantes para os amantes de futebol são os mercados mais específicos, como cartões amarelos e até mesmo o número de escanteios. Sabendo o estilo de jogo dos times envolvidos nas apostas da Esportiva Bet, essas estatísticas podem oferecer grandes oportunidades de fazer um palpite certeiro e sair para comemorar!



4. Estude as estatísticas e veja palpites antes de jogar

Após escolher um mercado favorito para tentar a sorte, é fundamental que você analise as estatísticas dos clubes ou jogadores envolvidos no confronto em que você irá apostar. Procure dados como número de gols, cartões, finalizações de ambos os times envolvidos em uma disputa. Isso é fundamental para ter mais chance de acertar na Esportiva Bet.

Caso você não se sinta seguro em analisar números de jogos de futebol ou de outro esporte, procure os nossos palpites para receber dicas de onde apostar nos maiores campeonatos do mundo, como a Premier League, La Liga e até mesmo o Campeonato Brasileiro. Essa ajuda será determinante para auxiliar no acerto das suas apostas na Esportiva Bet.



5. Conclua a sua aposta



Finalmente, você está com tudo certo para fazer uma aposta na Esportiva Bet. Antes de confirmar o seu palpite, eu recomendo que você tome cuidado com algumas questões. Em primeiro lugar, faça uma gestão de banca responsável e não aposte valores altos em apenas uma jogada. Isso ajuda muito a não quebrar a sua banca e ter um aproveitamento melhor.

Outra sugestão é diversificar os mercados em que você joga. Considerando que você tenha R$ 10 na sua carteira, por exemplo, aposte valores pequenos em vários jogos e aproveite a adrenalina de torcer que os seus pitacos se confirmem. Contudo, vale ressaltar que as apostas da Esportiva Bet não são uma forma de investimento, mas sim de diversão!

EsportivaBet Crédito: Divulgação

Apostar agora na Esportiva Bet



Apostas esportivas na Esportiva Bet



Antes de escolher a Esportiva Bet para jogar, é muito importante conhecer algumas das principais modalidades esportivas da plataforma. Assim, você garante que vai conseguir palpitar nos esportes que mais gosta de assistir. A seguir, separei uma lista com as melhores opções esportivas disponíveis para os clientes brasileiros:

Futebol - as melhores odds para jogar no Campeonato Brasileiro de 2025



Não é segredo para ninguém que o Brasil é o país mais apaixonado por futebol. Até por isso, a Esportiva Bet oferece as melhores odds para se divertir com apostas nos maiores eventos do mundo. Isso porque você pode apostar nos clássicos do Campeonato Brasileiro da Série A, UEFA Champions League e nos principais campeonatos do futebol europeu!

Já em relação aos mercados disponíveis, você tem a chance de dar os seus palpites no resultado dos jogos, número de gols, cartões, escanteios e muitos mais. Além disso, a plataforma Esportiva Bet ainda oferece oportunidades mais específicas, como apostar que o grande artilheiro do seu clube marque um gol ou até mesmo finalize um determinado número de vezes.

Basquete - tudo para se divertir com os melhores jogadores da NBA



Tudo que acontece nas quadras mais famosas do basquete mundial está na plataforma da Esportiva Bet. Isso porque as principais jogadas e pontos de grandes craques, como LeBron James, Stephen Curry, Nikola Joki e Giannis Antetokounmpo, estão disponíveis para você jogar (e se divertir muito) durante as partidas da NBA e outros grandes torneios.

Sabendo da popularidade do basquete entre os brasileiros, as odds são muito atrativas para você ter uma experiência vip na Esportiva Bet. Assim, você pode apostar em mercados como resultado, total de pontos de um determinado time e até em spread (a diferença de pontos de determinado time, de forma similar ao handicap no futebol).



Tênis - a emoção das quadras está disponível nos principais mercados



Os amantes de tênis contam com uma ampla cobertura dos principais torneios da modalidade ao redor do mundo, como Australian Open, Roland Garros e o US Open. Assim, os brasileiros podem palpitar nos duelos entre os principais tenistas em mercados como resultado do jogo, placar exato e vencedor de um set, seja entre os homens ou mulheres, além dos eventos em duplas.

E-Sports - as maiores emoções ao palpitar com os resultados dos games



Uma das novas sensações nas casas de apostas, os e-Sports também estão disponíveis para os clientes da plataforma da Esportiva Bet. Assim, os fanáticos por games podem fazer seus pitacos nos principais mercados e apostar nos seus players favoritos de grandes jogos, como League of Legends, Counter Strike e Valorant. Tudo isso com muita segurança, confiabilidade e as melhores odds!





Os métodos de pagamento da Esportiva Bet são confiáveis?



Sem sombra de dúvidas, os métodos de pagamentos oferecidos pela Esportiva Bet são completamente confiáveis! Isso porque a operadora trabalha somente com Pix, seja para realização de depósitos ou saques. Sendo assim, você pode contar com toda a tranquilidade e eficiência desse método, um dos mais utilizados entre os brasileiros quando se trata de transferências financeiras!

Seja pelo site oficial ou pelo app, você pode realizar depósitos para adicionar saldo em sua carteira virtual. Vale destacar que você deve fazer os pagamentos de uma conta que esteja sob a sua titularidade e somente em pessoa física. Com isso, você terá a melhor experiência com esse método de pagamento na Esportiva Bet, que reúne segurança, agilidade e não cobra taxas!

Qual o valor mínimo de depósito na Esportiva Bet?



O valor mínimo para depositar na Esportiva Bet é de apenas R$ 1. Sabendo disso, se você está começando no mundo das apostas esportivas, recomendo que você considere a opção de entrar no mundo das operações esportivas nessa plataforma. Isso porque a Esportiva Bet dá a chance de você testar estratégias e seus recursos sem comprometer grandes valores do seu orçamento.



Qual valor mínimo de saque Esportiva Bet?



Já o valor mínimo de saque é de R$ 30 na Esportiva Bet, enquanto o montante máximo é de R$ 4.500. Antes de conseguir realizar o seu primeiro saque, reforço que é obrigatório fazer uma aposta com uma cotação mínima de 1,6 em relação ao depósito inicial. Além disso, você só poderá fazer um saque a cada 24 horas seguidas com o Pix, seja com o seu CPF, número de telefone, endereço de e-mail ou chave aleatória.



Quanto tempo demora o saque da Esportiva Bet?



A Esportiva Bet garante que o processamento dos saques é realizado de maneira imediata. Assim, você consegue ter acesso aos valores na sua conta bancária poucos instantes após a confirmação na central da Esportiva Bet.

Em contrapartida, a empresa afirma que podem acontecer imprevistos, mas não especifica um limite máximo para compensação do seu saque. Caso você encontre problemas e precise de ajuda, entre em contato com o atendimento ao cliente para entender a sua situação.



Como fazer saques na Esportiva Bet?



Se você cumpriu todos os requisitos para fazer um saque na Esportiva Bet, siga o passo a passo a seguir:



Acessa a sua conta, entre no seu perfil (que está localizado no canto superior direito da tela);

Entre na opção “Carteira”;

Em seguida, acesse a sua carteira e clique em “Sacar”;

Escolha um valor para sacar, certifique-se de que está dentro do seu saldo, informe sua chave Pix e confirme apertando em “Sacar”;

Está feito! Agora basta esperar e em poucos instantes você terá acesso ao valor na sua conta bancária preferida!





Serviços da Esportiva Bet



Outro fator muito importante antes de entrar na plataforma da Esportiva Bet são os recursos disponíveis para garantir a melhor experiência para você. Pensando nisso, eu analisei todas as principais funções da operadora e separei tudo que você pode aproveitar ao fazer suas apostas através do site ou até mesmo do aplicativo.

Confira as principais funcionalidades que a empresa oferece a seguir:



Apostas ao vivo



Inegavelmente, as apostas ao vivo são uma das maneiras mais emocionantes de se divertir com as opções da Esportiva Bet no app ou até mesmo através do site. Portanto, eu preparei um compilado com todas as ferramentas que a plataforma oferece para proporcionar a melhor experiência aos apostadores que gostam de palpitar em tempo real. Confira:



Transmissões ao vivo



Uma das principais vantagens de apostar ao vivo na Esportiva Bet é a transmissão ao vivo. Esse recurso oferece a chance de acompanhar as principais emoções dos maiores eventos esportivos na mesma página onde os brasileiros podem fazer suas operações. Vale destacar que as imagens serão somente dos lances do jogo, não envolvendo a transmissão de nenhuma emissora.



Boletim de aposta com Cash Out



Outro recurso fundamental para oferecer as melhores oportunidades para você é o cash out! E sim, os clientes da Esportiva Bet têm a chance de encerrarem os seus bilhetes de apostas, mesmo que o duelo não tenha sido encerrado. Segundo o suporte ao cliente, o cash out é parcial e devolve cerca de 90% do valor apostado, o que ajuda a evitar possíveis perdas.



Atendimento ao cliente na Esportiva Bet



Um dos aspectos mais importantes antes de criar sua conta em uma das casas de apostas é o atendimento ao cliente. Mesmo sabendo que a Esportiva Bet é confiável, todas as operadoras de entretenimento online podem apresentar problemas técnicos ou até mesmo gerar algumas dúvidas em alguns dos clientes.

Por isso, analisei as alternativas que a empresa oferece para conversar com os especialistas técnicos da casa de apostas. Em resumo, o chat ao vivo é o único canal de atendimento disponível. Em contrapartida, as minhas questões foram respondidas em poucos instantes. Além disso, o guia completo da Esportiva Bet também pode esclarecer todas as suas dúvidas!





Conclusão: vale a pena apostar na Esportiva Bet?



Sim, vale a pena escolher a Esportiva Bet para se divertir! A casa de apostas foi criada desde 2021 e, mesmo sendo nova no mercado de entretenimento online, conta com as principais ofertas das melhores plataformas do Brasil. Seja pelo depósito mínimo de R$ 1 ou até mesmo pelos pagamentos realizados com o Pix, a operadora aparece como uma ótima opção para palpitar.

Resumidamente, a plataforma disponibiliza os melhores esportes do mundo, como futebol, basquete e dá a chance de você arriscar nos mercados mais populares entre os apostadores mais experientes. Tão importante quanto isso, a Esportiva Bet preza pela segurança dos seus clientes e está operando de acordo com as novas regulamentações do Governo Federal.

Por fim, se você escolher essa operadora para fazer as suas apostas, você também pode contar com recursos como transmissão ao vivo, cash out, atendimento ao cliente eficiente e um aplicativo exclusivo para os dispositivos Android. Considerando tudo isso, eu recomendo que você não perca tempo, faça seu cadastro na Esportiva Bet e se divirta com muita responsabilidade!



Alternativas à Esportiva Bet - Conheça outras casas para apostar







App Esportiva Bet: posso apostar pelo celular?



Sim! Você pode ter acesso a todas essas vantagens diretamente da tela do seu celular no app da Esportiva Bet! Em resumo, a operadora disponibiliza esse recurso valioso para os usuários que tenham dispositivos com sistema Android, seja no celular ou até mesmo no tablet. A instalação é completamente segura, mas você deve fazer o download somente no site oficial da empresa.

Já os apostadores com celulares da Apple (sistema iOS) não conseguem instalar o aplicativo da casa de apostas no seu dispositivo. Contudo, não se preocupe! Vou ensinar uma maneira de ter uma experiência muito parecida: acesse o site da Esportiva Bet no Safari, entre no menu de compartilhamento e toque em “Adicionar à tela de início”. Está feito! Agora você pode entrar na sua conta diretamente da página de aplicativos!



Perguntas frequentes sobre a plataforma Esportiva Bet



Quem é o dono da Esportiva Bet?



Atualmente, o empresário Pepito Romero é o CEO da Esportiva Bet. A empresa foi fundada em 2021, com sede em São Paulo, capital. Desde a sua fundação, a plataforma tem sido um dos grandes operadores do mercado de apostas esportivas no cenário brasileiro.



O saque da Esportiva Bet demora quanto tempo?



Segundo o site da Esportiva Bet, os saques são processados em poucos instantes pela plataforma de apostas. A empresa promete o saque mais rápido do Brasil e, com isso, você consegue usar o dinheiro na sua conta bancária pouco tempo depois da confirmação de processamento.



A Esportiva Bet paga mesmo?



Sim! A Esportiva Bet é uma casa de apostas 100% confiável para você se divertir. Mesmo assim, garanta sempre que você está cumprindo todos os requisitos que eu mostrei anteriormente: conta de pessoa física, sob a sua titularidade e cumprindo todos os requisitos de depósito e saque! Caso tenha problemas, entre em contato com o suporte ao cliente.



Dica do autor



As apostas esportivas são uma forma de entretenimento, não de investimento. Não arrisque altos valores nas suas operações e procure informações, como palpites, antes de começar. Leia com atenção os termos e condições da Esportiva Bet para garantir a melhor experiência possível!



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

