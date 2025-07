Jogos de Cassino Que Mais Pagam e Slots com RTP Alto 2025

Ranking dos jogos de cassino que mais pagam. Jogue os slots com RTP alto em plataformas legalizadas com ofertas e promoções vantajosas hoje

Se você está em busca dos jogos de cassino que mais pagam, a melhor forma de encontrá-los é observando o RTP e o prêmio máximo. Jogos com RTP alto são vantajosos porque oferecem melhores chances de retorno ao jogador a longo prazo.



Jogo que mais paga

Onde jogar

RTP

Ganho máximo

Fortune Ox Estrela Bet 96.75% 2.000x Fortune Rabbit Brazino777 96.75% 5.000x Aviator Luvabet 97% Não especificado Spaceman Superbet 96.50% 5.000x Roleta Brasileira Multibet 97.30% 35x

Neste guia completo, você fica por dentro de quais são os jogos de cassino com melhor pagamento no Brasil em 2025 e ainda descobre quais as plataformas de jogos que mais pagam. Venha comigo e encontre o jogo ideal para você!



Melhores jogos com RTP alto para apostar



Conheça um pouco mais sobre jogos de slots que mais pagam:



Fortune Ox - O queridinho dos brasileiros



O Fortune Ox, também conhecido como o jogo do touro, é um slot de vídeo criado pela PG Soft. Com ele, você precisa combinar símbolos nas linhas de pagamento fixas para vencer.



Com RTP de 96.75%, recursos como multiplicadores e prêmios que podem chegar a até 2.000x a aposta, Fortune Ox se tornou o queridinho dos brasileiros. Além dos recursos, o jogo do touro oferece gráficos de qualidade inspirados no horóscopo chinês.

Por que o Fortune Ox é o jogo que mais paga?



Por que o Fortune Ox é o jogo que mais paga?



Fortune Ox é o jogo que mais paga porque oferece um RTP acima da média de 96.75%. Por ter volatilidade média, Fortune Ox tem um equilíbrio bacana entre a frequência de pagamentos e as chances de recompensas maiores.







Fortune Rabbit

O Fortune Rabbit faz parte da saga Fortune, uma das séries mais bem-sucedidas da PG Soft. O jogo se inspira na cultura asiática para criar uma experiência imersiva em que a combinação de símbolos é a chave para vencer.



Durante o recurso Coelho da Fortuna, dá para ativar aleatoriamente 8 giros grátis. O slot também conta com multiplicadores de até 500x.



Aposte no jogo do ratinho na Brazino777



Por que o Fortune Rabbit está entre os jogos que mais pagam?



Fortune Rabbit é um dos jogos que mais pagam na Betano porque tem uma taxa de retorno ao jogador de 96.75% e oferece prêmios de até 5.000x a aposta. Mesmo com a volatilidade média, ele traz pagamentos generosos e os prêmios saem com certa frequência.







Aviator



O Aviator é um crash game desenvolvido pela Spribe. Vencer no jogo é fácil: basta encerrar a partida antes que o avião na tela voe para longe.



O multiplicador progressivo no gráfico é que determina quanto você vai ganhar se fizer o cash out na hora certa. O jogo do aviãozinho é um sucesso tão grande porque tem regras fáceis e resultados rápidos.



Aposte no Aviator na Br4Bet



Por que o Aviator está entre os jogos de cassino que mais pagam?



Aviator está entre os jogos que mais pagam porque tem um nível de risco personalizável, no qual você tem certo controle sobre quando a partida termina.



A maioria dos jogos no mercado tem RTP de 96%, mas Aviator tem uma taxa de retorno generosa de 97%.







Spaceman



O Spaceman é um jogo crash da Pragmatic Play que segue um astronauta simpático enquanto ele alcança os céus. Para vencer, você precisa fazer o cash out e obter o melhor multiplicador antes que o astronauta pare de subir.



Spaceman oferece até 5.000x a aposta em prêmios e conta com a funcionalidade inovadora de cash out parcial. Jogue o jogo do astronauta em um de novos cassinos recomendados!



Jogue no astronauta na Esportes da Sorte



Por que o Spaceman está entre os jogos de cassino que mais pagam?



Spaceman está entre os Jogos da Pragmatic Play que mais pagam por causa do seu prêmio máximo de 5.000x e pelo RTP de 96.50%. Ele tem uma jogabilidade fácil e permite que você encerre só metade da aposta, então as chances de vencer são boas.







Roleta Brasileira



A Roleta Brasileira está fazendo sucesso na plataforma de jogos que pagam bem porque oferece uma experiência imersiva com dealers em tempo real que falam português.



Na Roleta Brasileira, você pode fazer apostas internas e externas. Os pagamentos variam de 1:1 a até 35:1, dependendo do tipo de aposta que você fizer ao vivo.



Aposte na Roleta Brasileira na BetMGM



Por que a Roleta Brasileira está entre os jogos de cassino que mais pagam?



A Roleta Brasileira está na lista de jogos online que pagam bem porque tem um dos maiores RTPs do mercado. A taxa de retorno de 97.30% deixa uma vantagem pequena para a casa nos melhores cassinos online, então o jogo acaba sendo vantajoso.







Qual o jogo de cassino que mais paga em 2025?



O jogo que mais paga em cassinos que aceitam cartão de débito e Pix é o Fortune Ox. Para começar, ele é de longe o slot mais procurado pelos brasileiros porque consegue criar uma experiência envolvente com uma jogabilidade descomplicada.



Fortune Ox é o jogo de cassino que mais paga em 2025 não apenas pela sua popularidade, mas porque tem RTP acima da média, volatilidade equilibrada e um prêmio máximo de 2.000x a aposta.



Recursos especiais, como o símbolo wild, o multiplicador de 10x e a funcionalidade Touro da Sorte com respins aleatórias, contribuem para os pagamentos generosos que tornaram o jogo do boi famoso em todo o Brasil.



Qual o valor máximo que você pode ganhar?



O valor máximo que você pode ganhar nos jogos de slots que mais pagam varia bastante de jogo para jogo. Lembrando que os ganhos nunca são garantidos e dependem de sorte.



Alguns dos slots que mais pagam da Pragmatic Play, por exemplo, oferecem prêmios de até 21.100x a aposta! Como exemplo, em uma aposta de R$ 1, você poderia receber até R$ 21.100 em dinheiro real em uma rodada.



Para saber exatamente o valor máximo que você pode ganhar em um jogo de cassino online, é só conferir as regras. Vale ressaltar, no entanto, que o valor de prêmio máximo é só uma possibilidade e não existem garantias de que você conseguirá atingir essa vitória.



Por isso, é importante jogar com responsabilidade e só apostar o que você pode. Em caso de problemas de compulsão, busque ajuda de imediato!



Melhores cassinos para apostar nos jogos que mais pagam



Encontrar os cassinos que mais pagam é tão importante quanto encontrar bons jogos. Afinal, os cassinos determinam quão segura será a sua experiência.



Pensando nisso, analisei dezenas de cassinos licenciados no Brasil e selecionei os melhores para para apostar em jogos de cassino que pagam bem em 2025:



Cassino

Jogo que Mais Paga

Depósito Mínimo

RTP

Ganho Máximo

Brazino777 Tigre Sortudo R$ 10 97.50% 2.500x BetMGM Gates of Olympus R$ 20 96.50% 5.000x Br4bet Fortune Dragon R$ 5 96.74% 2.500x Betnacional JetX R$ 0.10 97% 25.000x Luva Bet O Vira-Lata Caramelo R$ 2 96.50% 5.000x Estrela Bet Fortune Snake R$ 1 96.76% 5.000x F12.Bet Sweet Bonanza 1000 R$ 2 96.53% 25.000x Multibet Sugar Rush 1000 R$20 96.53% 25.000x Superbet Fênix Sortuda R$ 1 96.50% 2.000x Esportes da Sorte Dragon Hatch R$ 1 96.83% 15.000x

Principais tipos de jogos que pagam de verdade em 2025



Existem vários tipos de jogos que pagam bem em cassinos com jogos de 1 real no Brasil. O tipo de jogo ideal vai depender bastante das suas prioridades e do seu perfil de jogador. A seguir, entro em detalhes sobre diferentes tipos de jogos e como eles pagam.



Slots



Slots são bem populares em cassinos regulamentados no Brasil e geralmente funcionam de uma forma simples. Para vencer nos slots que mais pagam, você precisa combinar símbolos.



>> Aposte grátis nos melhores slots da Brazino777



Existem diferentes tipos de slots, incluindo slots com linhas de pagamento fixas, slots que pagam em cluster, megaways e caça-níqueis que pagam em qualquer lugar.



É nos slots que você encontra a maior variedade de temas, jogos e recursos. Nos melhores cassinos que pagam via Pix, você encontra caça-níqueis com funcionalidades de bônus como jackpots, giros grátis, multiplicadores, Ante Bet e símbolos especiais.



Crash



A maioria dos jogos crash se baseia em uma mecânica de multiplicadores progressivos, na qual o segredo para vencer é encerrar a partida no momento certo. Para quem curte regras descomplicadas e resultados rápidos, os crash games são uma boa pedida.



>> Jogar crash games na Esportes da Sorte



Existem diferentes tipos de crash games. Jogos crash de aviação como Aviator e JetX são os mais populares, mas também há opções como Mines, Plinko, Football X e Balloon, que exploram outras mecânicas e temas sem deixar os multiplicadores progressivos de lado.



Blackjack



O Blackjack é um jogo de mesa clássico que existe há séculos e tem um objetivo claro: conseguir chegar o mais próximo do número 21 com as cartas em mão sem ultrapassar esse valor e vencer a mão do dealer. Você começa com 2 cartas, mas pode pedir mais.



>> Apostar no Blackjack da Superbet



Existem várias versões de Blackjack nos melhores cassinos brasileiros com licença da SPA/MF. Algumas das que mais fazem sucesso são Blackjack Clássico, Blackjack Multi-Hand e Blackjack Europeu e Double Exposure Blackjack e Free Bet Blackjack.



Roletas



A roleta é um tipo de jogo de mesa em que os jogadores precisam prever onde uma bola vai parar na roleta para receber pagamentos. Dá para fazer apostas mais gerais, como apostas no vermelho ou preto, ou previsões mais precisas, como um número específico.



>> Apostar nas roletas da Br4Bet



Normalmente, a roleta tem 37 números de 0 a 36. Porém, a Roleta Americana tem um layout um pouco diferente e oferece 38 números, do 00 ao 36. As variantes que mais fazem sucesso no Brasil são a roleta americana, a roleta francesa e a roleta europeia.



Bingo



O bingo é um jogo popular no qual é preciso completar uma cartela de números para vencer. Existem versões de bingo com 90 bolas, 80 bolas, 75 bolas e até 30 bolas nos melhores cassinos. Em diversas variantes, dá para jogar com múltiplas cartelas.



>> Jogar bingo online na BetMGM



Os resultados do bingo online são gerados por RNG e há uma infinidade de temas que você pode explorar. Em alguns cassinos, é possível acessar salas de bingo ao vivo para ter uma experiência mais imersiva jogando em tempo real com outros apostadores.



Poker



O pôquer também está disponível em versões contra a máquina e em versões ao vivo. No pôquer tradicional, o objetivo é usar as cartas para conseguir a melhor mão. A melhor mão de pôquer é a Royal Straight Flush, com uma sequência de Ás e 10 do mesmo naipe.



>> Apostar em Poker online na Estrela Bet



As regras específicas do pôquer podem variar de acordo com a variante que você escolher. No Brasil, as variantes mais populares são Texas Hold’em, Omaha Poker e Stud Poker. A escolha da versão ideal vai depender muito do seu nível de experiência.



Mines



O Mines se tornou uma febre nacional nos últimos anos e ganhou várias versões de diferentes provedores de software. Uma das versões mais conhecidas é o Mines da Spribe. O jogo funciona de forma descomplicada: é só revelar espaços ocultos na tela para conseguir prêmios sem ativar nenhum campo minado.



>> Jogar Mines Online na Betnacional



Se você ativar campos minados, a partida acaba imediatamente. Para conseguir as melhores recompensas, é necessário se manter no jogo para aumentar os multiplicadores de prêmios, mas sabendo o momento certo de fazer o cash out.



Na maioria das variantes de Mines, você consegue personalizar o nível de dificuldade e risco do jogo.

Os 5 melhores bônus nos cassinos que mais pagam



Além de escolher slots com RTP alto, outra estratégia eficiente para conquistar recompensas é reivindicar bônus e ofertas legais de cassino.



Embora bônus de depósito e cadastro tenham sido vetados, os melhores sites ainda oferecem ofertas como cashback, programas de fidelidade, rodadas grátis e rodas de prêmios.



Com os bônus certos, você pode ter a chance de ganhar saldo extra. Pensando nisso, selecionei os 5 melhores bônus em cassinos regulamentados que mais pagam. Acompanhe na tabela abaixo as ofertas, vantagens e requisitos de cada promoção.



Cassino

Bônus

Vantagem

Rollover

Brazino777 77 rodadas grátis 77 giros grátis em slots selecionados sem depósito ao fazer a verificação do e-mail 40x Estrela Bet Rodadas grátis 10 rodadas grátis na saga Fortune ao apostar R$ 30 em jogos elegíveis Sem rollover Superbet Roda SuperSpin Giros grátis, Super giros grátis e outras recompensas diárias Sem rollover BetMGM Giros no jogo da Semana 50 giros extras em apostas acumuladas a partir de R$ 100 Sem rollover Multibet Missões premiadas Desafios premiados diários no cassino Sem rollover

Dicas para apostar em jogos de cassino que mais pagam



Não existem estratégias que possam garantir vitórias em cassinos online. No entanto, é possível aumentar as suas chances de receber prêmios e ter uma experiência tranquila com dicas simples:



1. Faça apostas menores



Uma boa estratégia para apostar em jogos de cassino que pagam bem e minimizar riscos é começar com apostas menores, principalmente se você for iniciante. Ao invés de apostar todo o seu orçamento em poucas rodadas, faça apostas mais equilibradas.



O segredo é focar na gestão de banca responsável. No começo do mês, calcule o valor que você pode gastar em entretenimento e estabeleça limites. Se perder no seu jogo favorito, não tente compensar as perdas com apostas mais altas e mais arriscadas.



2. Participe de programas de fidelidade



Uma das mais eficientes maneiras de receber recompensas recorrentes para aproveitar o cassino é através de programas de fidelidade. Ao focar as suas apostas em um cassino com Clube VIP, você sobe de nível conforme joga.



Os prêmios dos programas de fidelidade variam bastante de cassino para cassino. Geralmente, as recompensas incluem cashback, atendimento personalizado e bônus de nível. Em alguns clubes VIP, você ganha acesso a torneios e eventos exclusivos.



3. Escolha jogos com volatilidade alinhada ao seu perfil



A volatilidade é um detalhe que faz toda a diferença no comportamento do jogo. Jogos com baixa volatilidade pagam com mais frequência, mas tendem a ter pagamentos menores. Já os jogos com alta volatilidade pagam com menos frequência, mas tendem a pagar mais.



Na hora de escolher os jogos de cassino que mais pagam, analise a volatilidade. Se você prefere jogos mais arriscados, dê preferência aos slots de volatilidade alta. Se é mais conservador, escolha slots de baixa volatilidade. Slots de média volatilidade são ideais para quem quer equilibrar as chances de pagamentos elevados com boa frequência de acerto.



4. Experimente jogos com diferentes recursos



Por vezes, o segredo de bons pagamentos nos jogos de cassino está nos recursos. Slots com jackpots progressivos, compra de bônus, rodadas grátis, multiplicadores generosos ou mecânicas como coleção de símbolos tendem a ser mais vantajosos.



Na hora de fazer sua escolha, entre no site do cassino e dê uma olhada nos filtros. Geralmente, dá para segmentar os jogos de acordo com as funcionalidades com apenas alguns cliques. Outra dica de ouro é observar o prêmio máximo.



5. Teste a versão demo grátis antes de jogar para valer



Muitos jogadores acabam não aproveitando as versões demo grátis dos jogos, mas testar o jogo gratuitamente antes de gastar dinheiro real é uma ótima forma de entender como a mecânica funciona sem precisar assumir nenhum risco.



A demo grátis é ilimitada, então você pode testar quantas vezes quiser. Além de te ajudar a se familiarizar com as regras, a demo grátis também evita que você use os seus fundos reais em jogos que nem são tão interessantes para o seu perfil de jogador.



6. Escolha jogos com RTP alto



O RTP (Return to Player) indica a taxa de retorno ao jogador a longo prazo. Em teoria, ela te dá uma noção de qual é a vantagem da casa. Em um slot com RTP alto, as chances de ganhar são maiores.



Geralmente, a média de RTP para slots populares gira em torno de 96%, então qualquer valor acima disso já está além do esperado.



Quanto posso ganhar nos cassinos que mais pagam?



O valor que você pode ganhar nos cassinos que mais pagam depende das regras do cassino. Em muitos sites, não há limites máximos de vitória, então tudo depende do prêmio máximo do jogo e do valor que você apostou.



Um detalhe que pode impactar o valor máximo que você pode ganhar é o bônus. Algumas ofertas contam com limite máximo de ganho, então vale a pena conferir os termos e condições com atenção para não se decepcionar com esse aspecto.



Conclusão



Os jogos de cassino que mais pagam normalmente são aqueles que têm RTP alto, volatilidade adequada para o seu estilo de jogo, prêmio máximo generoso e uma boa quantidade de recursos especiais. Nos melhores cassinos, há milhares de slots com RTP alto e outros tipos de jogo que você pode experimentar.



É importante manter em mente que, mesmo em jogos com bom pagamento, sempre existe a chance de perder, assim como de vencer. Por isso, jogue com responsabilidade. Escolha cassinos regulamentados como os do ranking neste artigo e divirta-se!

Perguntas Frequentes



Qual o jogo de cassino que mais paga?



Um dos jogos de cassino que mais pagam é Fortune Ox. O jogo do touro tem RTP acima da média, oferece uma frequência de pagamentos equilibrada e tem um prêmio máximo de até 2.000x, portanto traz boas chances de vitória.



Qual o melhor tipo de jogo para ganhar dinheiro em 2025?



O melhor tipo de jogo para ganhar dinheiro em 2025 vai depender das suas preferências. É possível conquistar recompensas em slots, jogos de mesa, crash games, jogos de cassino ao vivo, bingo, raspadinhas e várias outras categorias de jogos online.



Qual bônus de cassino paga mais?



Vários bônus de cassino pagam bem. Atualmente, algumas das ofertas mais vantajosas em cassinos online regulamentados são cashback, recompensas de fidelidade, rodas de prêmios gratuitas, rodadas grátis e torneios premiados.



Quanto posso ganhar em jogos de cassino?



É possível ganhar bons prêmios em jogos de cassino online. O valor da recompensa vai depender do valor que você apostou e do prêmio máximo do jogo.



Mas, é preciso manter em mente que não existem maneiras de garantir prêmios. Por isso, é importante buscar recompensas de forma responsável e consciente.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



