Bônus de Cassino Grátis: 10 Plataformas Para Jogar Grátis

Ganhar bônus de cassino grátis é uma ótima forma de começar a jogar sem gastar nada. Atualmente, diversas plataformas de jogos com bônus grátis oferecem promoções exclusivas para novos usuários, como free bonus de cassino, giros grátis e até créditos grátis.



Essas ofertas são ideais para quem quer conhecer um cassino online com bônus grátis e testar os jogos antes de investir dinheiro real.



Quer saber qual a melhor plataforma que dá bônus grátis no cadastro? Continue lendo e descubra as principais opções confiáveis para aproveitar essas vantagens sem custo.



Qual a melhor plataforma que dá bônus grátis?



Se você procura uma plataforma de cassino com bônus grátis, vale a pena aproveitar ofertas como a da Brazino, que se destaca com 300 giros em bônus grátis ao verificar sua conta, sem precisar depositar nada.



É importante você saber que não existem mais plataformas com bônus de cadastro grátis, devido à nova regulamentação dos jogos online no Brasil, que limitou esse tipo de promoção. Mas você pode aproveitar outros bônus grátis, como os que mostrarei abaixo.



Melhores plataformas com bônus grátis - Agosto de 2025







Compare as plataformas com bônus de cassino grátis



Quer saber qual a melhor plataforma de jogos com bônus grátis para você? Preparei uma tabela clara e completa com os dados mais importantes para você comparar os melhores cassinos de forma rápida e segura.



Cassino

Bônus

Depósito Mínimo

Brazino 300 giros grátis nos melhores jogos R$ 10 BetMGM Até 50 rodadas em bônus Grátis no jogo da semana R$ 20 F12.Bet Até 100 rodadas de bônus grátis no Tigre Sortudo R$ 2 Estrela Bet Ganhe 20 rodadas de bônus grátis R$ 1 BateuBet Até 200 giros em bônus grátis de cashback R$ 2 Luva Bet 100 rodadas de bônus grátis semanais R$ 2 Superbet Rodadas de bônus grátis com SuperSpin R$ 0,10 Sportingbet Rode a roleta e ganhe giros extras R$ 0,10 bet365 Ganhe até 250 rodadas em bônus de cassino grátis R$ 20 Novibet Até 25 giros de bônus grátis todo dia R$ 10

Cada detalhe faz diferença na hora de escolher as melhores plataformas com bônus grátis, e é claro que vou te mostrar tudo o que importa. A seguir, você confere os 10 melhores cassinos com bônus grátis e o que cada um oferece.

1. Brazino - Receba 300 rodadas em bônus grátis de cassino



O Brazino distribui 300 giros em bônus grátis ao longo de 7 dias para quem já confirmou os dados da conta e mantém saldo positivo. A cada dia, você desbloqueia jogos com rodadas de bônus grátis como Fortune Monkey, Burning Classics e Tigre Sortudo, sem precisar depositar mais.



>> Aproveite 300 rodadas em bônus grátis na Brazino



Como faço para aproveitar as rodadas de bônus grátis da Brazino?



Basta acessar diariamente todos os slots e aproveitar as rodadas válidas por 24h. Ideal para quem busca uma plataforma com bônus grátis de cassino direto e diversão contínua em slots variados.



Pontos positivos



Rodadas de bônus grátis distribuídas em 7 dias;



Jogos famosos com rodadas de bônus grátis.



Pontos negativos



Você precisa acessar todos os dias sua conta.







2. BetMGM - Até 50 rodadas em bônus grátis no jogo da semana



A BetMGM traz uma oferta imperdível para quem busca bônus de cassino grátis direto. São até 50 free spins toda semana para um determinado slot, essa semana é o slot Wild Swarm 2. Uma chance perfeita para quem quer explorar jogos com rodadas de bônus grátis.



>> Ganhe 50 giros de bônus grátis na BetMGM



Como ganhar bônus grátis na BetMGM?



Basta apostar em slots do cassino para liberar os giros: 20 no primeiro nível e mais 30 no segundo. Tudo isso com valores fixos por rodada e sem complicações. É uma excelente opção para quem gosta de plataformas com bônus grátis que realmente entregam bônus com diversão.



Pontos positivos



Bônus semanal;



Saque e depósitos via Pix para aproveitar os bônus grátis.



Pontos negativos



O slot com o bônus semanal é decidido pela plataforma.







3. F12.Bet - Jogue e receba até 100 rodadas em bônus grátis no Tigre Sortudo



Na F12.Bet, você pode garantir até 100 rodadas de bônus grátis no slot Tigre Sortudo. Os bônus grátis valem R$ 1,00 cada e são liberados em até 48h após o fim da promoção. É uma oferta voltada para quem já é ativo na plataforma e busca jogos com rodadas de bônus grátis de alto valor, com diversão garantida em um slot da Pragmatic Play.



>> Ganhe 100 giros em bônus grátis na F12.Bet



Como participar das rodadas de bônus grátis da F12.Bet?



Basta cumprir o requisito de aposta no período da campanha e, depois disso, as rodadas de bônus grátis serão liberadas no próprio jogo. Elas têm validade de 5 dias após o recebimento, então é só ativar e girar!



Pontos positivos



Promoção clara, com prazos definidos e jogo específico para aproveitar;



Depósitos na plataforma a partir de 2 reais.



Pontos negativos



Exige um valor alto de apostas para liberar os giros.







4. Estrela Bet - Ganhe 20 rodadas de bônus de cassino grátis



Na Estrela Bet você participa da campanha Drops & Wins, onde pode conquistar rodadas de bônus grátis e prêmios todos os dias ao jogar nos títulos participantes. Com torneios diários e rodas premiadas semanais, a plataforma oferece uma experiência divertida e cheia de recompensas, perfeita para quem quer aproveitar free spins e competir com outros jogadores em tempo real.



>> Jogue com 20 rodadas de bônus grátis na Estrela Bet



Por que usar os bônus grátis da Estrela Bet?



Além das 20 rodadas de bônus grátis em jogos selecionados, você ainda participa de uma promoção contínua com prêmios em dinheiro. É uma ótima oportunidade para testar novos slots, acumular bônus e aumentar seu saldo sem precisar investir mais.



Pontos positivos



Participação automática em torneios e rodadas premiadas;



Torneios diários para ganhar rodadas de bônus grátis.



Pontos negativos



As rodadas de bônus grátis só estão disponíveis em jogos específicos.







5. BateuBet - Aproveite o cashback de até 200 giros de bônus grátis



Na BateuBet, até quando você perde, ganha. Com a promoção GiraCash, você pode acumular até 200 giros de bônus grátis no slot Tigre Sortudo como forma de cashback em rodadas. Basta apostar nos jogos elegíveis e, se tiver prejuízo no saldo real, recebe automaticamente rodadas de bônus grátis no dia seguinte.



>> Aposte sem gastar: 200 giros em bônus grátis na BateuBet



Vale a pena jogar com bônus grátis na BateuBet?



Sim! A BateuBet oferece uma proposta criativa e vantajosa: quanto mais você joga (e até mesmo perde), mais bônus grátis recebe para continuar tentando a sorte. Com dezenas de títulos disponíveis, incluindo os populares Gates of Olympus e Sweet Bonanza.



Pontos positivos



Cashback automático em bônus grátis;



Lista extensa de jogos qualificados, incluindo os principais títulos da Pragmatic.



Pontos negativos



Saque mínimo de R$ 30 na plataforma.







6. Luva Bet - Ganhe 100 rodadas em bônus grátis no cassino toda semana



A Luva Bet está com uma promoção incrível para quem curte o clássico Gates of Olympus: você pode receber até 100 giros em bônus grátis por semana, com valor de R$ 1,00 por rodada. A oferta está disponível em três níveis, Gold, Diamond e Black, permitindo que você escolha quanto quer apostar e quantas rodadas de bônus grátis de cassino deseja desbloquear.



>> Jogue com 100 rodadas de bônus grátis na Luva Bet



Como ganhar bônus grátis no Luva Bet?



Basta fazer login, realizar um depósito e apostar entre R$ 600 e R$ 1.000 no Gates of Olympus durante a semana promocional. Dependendo do valor apostado, você recebe 50, 75 ou até 100 giros em bônus grátis, que são liberados em até 48h após o término da campanha.



Pontos positivos:



Excelente quantidade de bônus grátis no cassino;



Depósitos na plataforma a partir de 2 reais.



Pontos negativos:



A promoção exige um valor de aposta relativamente alto.







7. Superbet - Rode a SuperSpin e receba bônus grátis no cassino



A Superbet oferece uma roleta diária de prêmios chamada SuperSpin, onde você pode ganhar bônus grátis, super giros, apostas grátis ou até um jackpot de R$ 10.000 em bônus.

Tudo isso de forma divertida e com acesso simples. É a combinação ideal entre sorte e recompensa, perfeita para quem gosta de testar a sorte em uma plataforma que dá bônus grátis.



>> Aproveite a SuperSpin da Superbet



Como participar das rodadas de bônus grátis da Superbet?



Para girar a SuperSpin, basta se registrar na Superbet, ativar o consentimento de marketing no perfil e verificar sua conta. Após isso, você poderá girar a roleta todos os dias e receber prêmios em até 24h. Durante os três primeiros dias, o usuário pode participar mesmo sem a verificação.



Pontos positivos



Prêmios variados na promoção;



Plataforma regularizada no Brasil.



Pontos negativos



Os bônus expiram em apenas 72 horas após serem ativados.







8. Sportingbet - Aproveite o bônus grátis da roleta premiada



Na Roleta dos Animais da Sportingbet, todo dia é dia de prêmio garantido! Ao jogar nas slots selecionadas, você libera um giro diário com recompensas instantâneas.



>> Role a roleta Sportingbet e receba bônus de cassino grátis



Por que usar os bônus grátis da Sportingbet?



A roleta é de uso simples, basta se manter ativo nos jogos participantes. Com isso, você tem direito a girar e ganhar diariamente, sem precisar atingir metas complexas. É uma ótima maneira de conhecer novos títulos, testar a sorte e acumular rodadas de bônus grátis no cassino.



Pontos positivos



Estímulo para jogar diariamente e manter o saldo positivo;



É possível aproveitar todo o dia o bônus grátis.



Pontos negativos



As recompensas da promoção variam.







9. bet365 - Ganhe até 250 rodadas em bônus de cassino grátis



A promoção VIP da bet365 é uma das mais completas do mercado, ideal para quem quer receber rodadas de bônus grátis adicional. Ao participar no início de cada mês e manter sua atividade em slots e apostas esportivas, você pode ganhar até 250 giros de bônus grátis e até R$ 150 em créditos de aposta.



>> Aproveite o bônus grátis do cassino bet365



Vale a pena jogar com bônus grátis na bet365?



Sim! A bet365 oferece um programa progressivo onde, a cada R$ 50 apostados em slots elegíveis, você acumula bônus grátis para usar em títulos populares como Apocalypse X, Book of Horus e Magie Moolah.



Pontos positivos



Até 250 giros em bônus grátis por mês;



Sem exigência de rollover para os giros.



Pontos negativos



Apenas jogos selecionados entram na promoção.







10. Novibet - Até 25 giros de bônus grátis todo dia



A Novibet preparou uma missão simples e direta: aposte R$ 100 no jogo The Racaroon durante o período promocional e receba 20 giros extras, cada um no valor de R$ 1,00. Essa oferta é perfeita para quem procura um cassino com bônus grátis indireto.



>> Seu jogo começa com giros extras na Novibet



Como faço para aproveitar as rodadas de bônus grátis da Novibet?



Basta fazer login na plataforma, clicar em "QUERO A OFERTA" e apostar R$ 100 no jogo participante no dia. Após isso, seus bônus grátis adicionais serão creditados em até 24 horas e ficarão disponíveis por 3 dias.



O melhor: os ganhos obtidos com essas rodadas podem ser sacados sem nenhuma exigência de rollover.



Pontos positivos



Bônus grátis sem requisito de aposta;



Sem rollover para utilizar o bônus.



Pontos negativos



Oferta válida por apenas um dia.







Tipo de bônus de cassino grátis – Veja os 4 mais comuns



Nem sempre é preciso colocar dinheiro em jogo para começar a se divertir. Muitos jogadores preferem as opções de bônus de cassino grátis por permitirem testar a plataforma sem risco.



Lembrando que, atualmente, não é mais possível acessar qualquer plataforma que dá bônus no cadastro grátis, conforme as novas regulamentações do mercado.



A seguir, veja os tipos mais populares de bônus grátis de cassino online regulamentados, ideais para quem quer aproveitar as vantagens sem compromisso financeiro dentro das leis.



1. Cassino com bônus de cassino grátis sem necessidade de depósito



Um cassino com bônus grátis permite que você receba vantagens apenas por se registrar. Essa plataforma com bônus de cassino grátis costuma oferecer valores fixos, como o bônus de verificação da Brazino, ideais para começar em jogos com bônus grátis, sem precisar adicionar saldo.



>> Verifique sua conta e receba 300 giros em bônus na Brazino



2. Bônus grátis para usuários registrados – Jogue sem arriscar



Se você já tem conta ativa, pode receber um bônus de cassino complementar, como parte de campanhas ou eventos.

Algumas plataformas que dão bônus grátis liberam ofertas recorrentes em datas específicas, mantendo o jogador ativo e recompensado em jogos que pagam de verdade.



>> Ganhe 50 giros de bônus grátis na BetMGM



3. Rodadas de bônus grátis – O benefício favorito entre os jogadores



As rodadas grátis, também conhecidas como Free Spins, são ideais para quem gosta de slots. Muitos cassinos que dão giros grátis oferecem esse tipo de promoção em jogos populares. É comum ver plataformas liberando giros diários como forma de fidelização.



>> Jogue cassino grátis bônus na Luva Bet



4. Bônus de cashback – Recupera parte das suas apostas



Esse tipo de bônus devolve uma porcentagem do valor perdido, sem exigir novo depósito. Algumas plataformas bônus grátis oferecem cashback automático, ajudando a equilibrar perdas. É uma ótima opção em plataforma de jogos com bônus grátis que valoriza você jogador, mesmo quando não ganha.



>> Receba até 200 giros em bônus grátis de cashback na BateuBet



Como ativar e aproveitar um bônus grátis no cassino



Quer saber como ativar e aproveitar um bônus grátis no cassino? É simples: escolha uma plataforma com bônus grátis de cassino, faça seu cadastro e confirme seus dados. Em muitos casos, o bônus já aparece automaticamente na sua conta.



Com o saldo liberado, você pode testar jogos com bônus grátis, como slots com rodadas de bônus grátis para cassino. É uma ótima forma de começar a jogar com vantagem, sem precisar gastar nada logo de cara.



Entenda os termos e condições dos bônus grátis



É sempre importante saber todas as regras, principalmente na hora de jogar. Antes de aproveitar um bônus grátis, leia os termos e condições da oferta. Cada cassino com bônus grátis define regras específicas sobre onde e como o saldo promocional pode ser usado.



Verifique se o bônus vale para jogos com bônus grátis e qual é o limite de saque. Algumas plataformas com bônus grátis também impõem prazos curtos ou exigem verificação de identidade para liberar os giros ou créditos.



Principais regras dos bônus grátis em cassinos



Como comentei, entender as regras dos bônus de cassino grátis é essencial para aproveitar ao máximo a oferta sem surpresas. Plataformas confiáveis deixam essas informações claras, e é importante ficar atento aos detalhes antes de começar a jogar.



1. Jogos participantes



Os jogos com bônus grátis nem sempre incluem todos os títulos do site. Geralmente, a promoção é válida para slots específicos, então vale conferir a lista de jogos participantes antes de começar.



2. Rollover



A maioria das plataformas com bônus grátis exige um volume mínimo de apostas (rollover) antes de liberar o saque. É essencial saber esse número para não perder o saldo promocional.



3. Validade do bônus



Ao se cadastrar e ganhar um bônus, confira a validade. Muitos cassinos que dão giros grátis estabelecem prazos curtos, e o bônus pode expirar rapidamente se não for usado.



4. Contribuição de cada jogo



Nem todos os jogos contam da mesma forma para liberar o bônus. Slots costumam contribuir 100%, enquanto jogos de mesa nem sempre ajudam a cumprir o requisito em plataformas com bônus grátis.



5. Promoção não acumulativa



Se você ativar um bônus grátis, dificilmente poderá usar outra promoção ao mesmo tempo. Por isso, escolha bem qual oferta aproveitar, especialmente em cassinos com bônus grátis.



6. Limite de saques



Mesmo que você tenha sorte em jogos com bônus grátis, os ganhos podem ter limite de saque. Algumas plataformas permitem retirar até um valor máximo, como R$ 100.



Melhores dicas para usar o bônus de cassino grátis



Aproveitar um bônus de cassino grátis pode ser uma ótima forma de testar a sorte sem arriscar seu próprio dinheiro. Mas para tirar o máximo proveito, é importante seguir algumas estratégias simples:



Leia atentamente os termos do bônus grátis antes de começar a jogar;



Priorize jogos com bônus grátis que tenham alto retorno (RTP);



Use rodadas de bônus grátis em slots com volatilidade média para equilibrar risco e ganho;



Gerencie seu saldo como se fosse real — isso aumenta suas chances de sacar algo;



Escolha uma plataforma que dá bônus grátis com bom suporte e reputação;



Fique atento ao prazo: bônus grátis geralmente têm validade limitada;



Prefira cassinos que dão bônus grátis com limite de saque claro.



Vantagens e desvantagens dos bônus grátis



Os bônus grátis são atrativos para você que quer começar a jogar sem investir dinheiro. No entanto, assim como qualquer promoção, eles têm pontos positivos e limitações que precisam ser considerados.



Vantagens



Permitem testar a plataforma sem risco financeiro;



Possibilidade real de ganhar e sacar sem depositar nada;



Estão disponíveis em várias plataformas com bônus grátis de cassino.



Desvantagens



Possuem regras, como rollover e limite de saque;



Validade curta do bônus em muitas plataformas.



Conclusão



Os bônus grátis são uma excelente porta de entrada para novos jogadores explorarem o cassino online com mais segurança. Eles oferecem a chance de se familiarizar com os jogos e a interface da plataforma sem colocar seu saldo em risco.



Ainda assim, é fundamental escolher uma plataforma com bônus grátis confiável, com termos claros e suporte acessível. Ler as regras evita frustrações e aumenta suas chances de aproveitar ao máximo o benefício.



Se a ideia é começar com vantagem, vale a pena buscar cassinos que dão bônus, entender os requisitos e jogar com estratégia. Isso faz toda a diferença entre apenas testar e realmente lucrar com o bônus.



Perguntas frequentes



Como solicitar meu bônus após o cadastro?



Após o cadastro, acesse a área de promoções da plataforma e ative seu bônus, caso ele não seja liberado automaticamente. Algumas ofertas exigem verificação da conta antes da liberação. Sempre leia os termos da promoção.



Os bônus grátis de cassino são confiáveis?



Sim, desde que você escolha uma plataforma que dá bônus grátis licenciada e segura. Os bônus grátis são estratégias legítimas das casas para atrair novos jogadores. Sempre confira se o site possui certificação e boas avaliações antes de utilizar.



Há restrições para o uso dos bônus grátis?



Sim. Cada plataforma com bônus grátis define suas regras. Pode haver exigência de rollover, prazos de uso, limites de saque ou jogos específicos liberados. Por isso, é essencial ler os termos antes de começar a jogar com qualquer bônus de cassino grátis.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente