Apesar de ter chegado recentemente ao Brasil, a BetWinner é uma operadora de apostas consolidada em diversos países do mundo. Seus principais mercados estão na Europa, com forte presença na Espanha e nas Américas do Sul e Norte, além de relevância na Venezuela, no Equador e nos Estados Unidos.



Neste artigo, vou te mostrar porque a BetWinner é confiável e como ela está investindo alto para conquistar o mercado brasileiro, que está em franca expansão.







A BetWinner é confiável?



A BetWinner é confiável com toda a certeza. Por ser uma das melhores casas de apostas do mundo, possui licença de operação concedida pelo órgão regulador de Curaçao, que garante o cumprimento de diversas regras de segurança, além de outros dispositivos desenvolvidos para trazer mais tranquilidade ao usuário, como a criptografia de ponta a ponta e a verificação em dois fatores.



Recentemente, o governo brasileiro criou a chamada “Lei da Bets”, que tem como objetivo regulamentar o setor, trazendo mais oportunidades, transparência e segurança para os apostadores. Para conseguir essa licença, as operadoras precisam preencher uma série de requisitos que garantem a capacidade operacional e respeito às questões jurídicas.



A BetWinner Brasil está na lista das primeiras operadoras a solicitar os direitos da licença brasileira, e isso comprova o comprometimento da empresa com um ambiente de apostas seguro, divertido e saudável.







A casa de apostas BetWinner paga de verdade?



O primeiro indicativo de que uma casa de apostas paga de verdade é a quantidade de clientes que ela possui em todos os mercados em que atua. Na BetWinner são mais de 400.000 usuários vindos de todos os continentes e que, certamente, não possuem problemas de recebimento do valor das apostas.



Minha experiência de recebimento na operadora foi incrível. No mesmo dia, fiz um depósito, cumpri o rollover, que tem requisito muito fácil de atingir, e fiz um saque via Pix, recebendo em menos de uma hora.



Pontos positivos



Excelente bônus com rollover super fácil de cumprir.



Cadastro em apenas um clique.



Odds atrativas.



Pontos negativos



Não possui muitas ferramentas de apoio ao jogo responsável com fácil acesso.



App não está totalmente traduzido para o português.



Apesar de ter um rollover de bônus muito justo, poderia aceitar apostas simples para ficar perfeito.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Sabemos que o comprometimento com o jogo responsável é algo muito importante, afinal, apostar deve ser um momento de descontração e diversão que não traga problemas de saúde, psicológicos ou financeiros.



Neste ponto, a BetWinner precisa avançar um pouco para garantir que jogadores compulsivos não tenham experiências ruins. A maior parte das ferramentas de bloqueio não está disponível no site de apostas, e a autoexclusão não é feita de maneira automática, apesar de existir a possibilidade de solicitar a exclusão via canais de atendimento.



Limite de depósito Não Limite de aposta Não Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Não Teste de autoavaliação Não Autoexclusão

Sim

Bônus e promoções BetWinner



A BetWinner é uma das casas de apostas com bônus no cadastro que chegou ao Brasil sabendo da dificuldade de ganhar mercado, e que a melhor estratégia seria investir em bônus e promoções.



Além do excelente bônus de boas-vindas que você vai receber no primeiro depósito, ao clicar no ícone de “presente” você será direcionado para a página de promoções da operadora. Nesta página você poderá escolher as que fazem mais sentido para seu perfil de apostador.



Bônus de primeiro depósito - até 100% do valor



Pelo “conjunto da obra”, este bônus de primeiro depósito é um dos melhores que encontrei em todas as minhas análises de casas de apostas. Ele oferece 100% até um valor de R$ 700, mas o mais importante é que o rollover e os requisitos são extremamente justos e realizáveis.



Para cumprir o rollover, você precisará apostar apenas 5 vezes o valor do bônus em apostas múltiplas de Odds mínimas 1.40 por evento. Por exemplo, se você ganhar R$ 700 de bônus, vai ter que apostar R$ 3.500 cumprindo os requisitos no prazo de 30 dias, para ter todo o saldo liberado para saque.



Apostas Perdedoras



Para todo apostador, é normal passar por fases extremamente ruins, e para te ajudar neste momento, a BetWinner criou uma promoção que dá bônus por uma série de 20 apostas perdidas. Nesta promoção você pode ganhar de R$ 500 até R$ 2.500, dependendo do valor da sua série de apostas.



Se suas 20 apostas forem feitas no valor de R$ 10, você irá receber R$ 500, se elas forem de R$ 25, você receberá R$ 1.250, e no topo do bônus, você poderá receber R$ 2.500 se suas apostas forem de R$ 50.



Vale ressaltar que todas as 20 apostas devem ter sido perdidas sequencialmente. Nas apostas acumuladoras, todos os palpites devem ter sido perdidos e em esportes e partidas distintas.



Acumulador do dia



Todos os dias você tem a opção de fazer uma aposta nos acumuladores disponibilizados pela BetWinner em apostas pré-jogo ou apostas ao vivo. Se o acumulador escolhido por você for vencedor, a operadora aumenta as cotações em 10%.



Cashback BetWinner



Por ser uma das poucas casas de apostas com cashback, todas as terças-feiras a BetWinner vai te devolver uma parte do valor de apostas mal sucedidas na semana anterior. A promoção de cashback disponibiliza 3% de suas perdas de até R$ 5.723.



Para participar desta promoção, você tem que estar registrado e com os seus dados pessoais validados pela operadora. Os requisitos de apostas participantes do bônus preveem apostas perdedoras com Odds mínimas de 1.50, elas não podem ser dos mercados de handicaps e totais.



Aniversários com BetWinner!



Para celebrar junto com você o seu aniversário, na data mais importante do ano a BetWinner Brasil vai enviar um SMS com uma aposta grátis e um código promocional que você poderá usar na seção de promoção.







Como se cadastrar na BetWinner? - passo a passo para se registrar



Na BetWinner, além da opção tradicional de cadastro, você tem a opção de fazer o registro mais ágil de todas as operadoras. Trata-se do “cadastro em um clique”. Com ele, você não vai perder nenhuma boa oportunidade por chegar atrasado na operadora.



Entre na página principal da operadora.



Clique no botão “cadastro” no menu superior.



Selecione a opção “um clique”



Selecione o país e a moeda.



Aceite os termos e condições.



Clique no botão “registre-se”.



Pronto! Você poderá salvar em arquivo ou imagem o código de usuário e senha gerados automaticamente.

5 passos para apostar na BetWinner



Está querendo fazer a primeira aposta, mas não sabe qual é a maneira mais eficiente e ágil para escolher os melhores palpites? Vou descrever qual foi o meu caminho até a primeira aposta vencedora.



1. Efetuei o primeiro depósito



Após realizar o cadastro de maneira bem simples, chegou o momento de fazer o meu depósito para começar a me divertir na plataforma.



Como depositar na BetWinner



Clicar no botão “Faça um depósito”.



Escolher o método de pagamento.



Informar os dados solicitados de acordo com cada método.



Clicar no botão confirmar.



Efetuar a transação conforme o método de pagamento escolhido.



2. Encontrei a seção que gostaria de apostar



No menu suspenso encontrei a sessão “ao vivo” para encontrar os jogos que estavam acontecendo no momento.



3. Escolhi meu esporte



Eu queria apostar no torneio de vôlei olímpico, então procurei o esporte vôlei no menu lateral da página.



4. Escolhi a minha partida



Percebi que a favorita China estava perdendo para a Turquia, então decidi que era uma boa opção apostar na virada.



5. Escolhi minha aposta



Corri para selecionar minha aposta na vitória da China antes que acontecesse a virada, pois isso iria derrubar as Odds oferecidas no momento.



6. Efetuei a aposta



Defini o valor da aposta e selecionei a opção de aceitar qualquer mudança de cotação, desta maneira, se tivesse alguma variação naquele instante, a aposta ainda seria feita. Após este procedimento, cliquei em “fazer uma aposta”.

Apostas esportivas na BetWinner



A oferta de apostas esportivas na BetWinner é muito grande. Na verdade, o desafio por lá é encontrar algum esporte existente em qualquer país do mundo que não esteja contemplado no menu de apostas.



Futebol



O futebol normalmente é a modalidade com mais opções nas casas de apostas, e na BetWinner não é diferente. Você poderá encontrar competições de todos os países do mundo, e nas principais você terá mais de 1.300 opções de linhas de apostas.



E-Sports



A oferta de E-Sports ainda não é das melhores na plataforma, mas é possível encontrar partidas de CS2, Dota2, League of Legends, Valorant e King of Glory.



Basquete



Apostar na NBA é sempre muito emocionante porque tudo pode acontecer na partida dos gigantes. Mas, na BetWinner, você também encontra uma vasta gama de competições focadas no público brasileiro, como o NBB, campeonatos estaduais e categorias de base.



Tênis



Tênis é o segundo principal esporte oferecido pela plataforma. Desde os ITFs até os grandes ATPs e WTAs, você sempre vai encontrar centenas de partidas disponíveis.

Os métodos de pagamento na BetWinner são confiáveis? - depósitos a partir de R$ 5



Na BetWinner, você pode realizar depósitos confiáveis a partir de R$ 5, e isso é fundamental para trazer novos usuários para o mercado de apostas esportivas.



Cientes do crescimento da utilização das criptomoedas no mercado de apostas, a BetWinner disponibiliza a maior quantidade de opções entre todas as operadoras que eu analisei. No total, são 45 opções de criptos para você utilizar.



Além das criptomoedas, você encontra diversas outras opções para realizar depósitos. As opções disponíveis incluem 2 tipos de cartões de crédito, transferências bancárias, 14 tipos de carteiras eletrônicas, 10 bancos digitais, 2 sistemas de pagamento e até em dinheiro através das redes de loterias do Brasil.



Quanto tempo demora o saque da BetWinner?



Você pode solicitar um saque em menos de um minuto através dos mais de 50 métodos de transação disponíveis. O recebimento do valor na sua conta varia conforme o método selecionado, mas, sem dúvida, a melhor opção é o Pix, que caiu na minha conta de maneira praticamente instantânea.



Como fazer saques na BetWinner?



Após fazer o login na plataforma, clique no botão “Faça um depósito” para abrir um menu na barra lateral.

Selecione “sacar fundos”.

Escolha o método de retirada.

Preencha os dados solicitados conforme o método escolhido.

Insira o valor e clique em “confirmar”.







Serviços oferecidos pela BetWinner Brasil



Para melhorar a experiência do cliente, a plataforma investe constantemente no desenvolvimento de serviços e ferramentas que tornam o ato de apostar mais divertido e emocionante. Abaixo, vou analisar alguns pontos que podem fazer muita diferença na decisão sobre qual casa de apostas utilizar.



Apostas ao vivo na BetWinner



A BetWinner dá bastante destaque às apostas ao vivo e, por isso, inseriu um acesso direto para esta seção no menu da página principal. Aproveite esta página para encontrar de maneira rápida, centenas de jogos que estão acontecendo no momento.



Transmissões ao vivo



Assistir às partidas ao vivo é extremamente importante para saber se seu palpite está indo no caminho correto ou se a melhor opção é mudar de estratégia. Para isso, a BetWinner disponibiliza uma grande seleção de streaming que abrange desde os consagrados jogos da NBA até os E-Sports e as competições virtuais.



Boletim de aposta com Cash Out



Para te ajudar a garantir os lucros em uma partida que começa positiva para seu palpite ou reduzir as perdas quando as coisas não começam bem, você pode utilizar o Cash Out BetWinner. Para efetivar o Cash Out, basta ir até o boletim de apostas, verificar o valor oferecido e decidir se aceita a proposta ou prefere continuar com a bet até o final da partida.



Atendimento ao cliente na BetWinner



O melhor dos mundos é não precisar entrar em contato com o atendimento, mas sabemos que, em algumas situações, pode ser necessário. Neste caso, o atendimento ao cliente é feito de maneira bem completa através de todos os métodos de contato possíveis.



Para qualquer dúvida que você não conseguir solucionar através do FAQ, você tem a opção de entrar em um chat ao vivo com um atendente, enviar um e-mail, mensagens nas redes sociais ou realizar um contato telefônico, o que é bem raro entre as operadoras.







É legal apostar na plataforma BetWinner no Brasil?



Apostar na plataforma BetWinner no Brasil é totalmente legal. A empresa possui as licenças internacionais necessárias e está aguardando a concessão da outorga pelo governo brasileiro.



É importante reforçar que ela está aguardando porque ainda não foram concedidas licenças para nenhuma operadora, mas sua operação é legal, pois a empresa já entregou a documentação necessária.



Vale a pena apostar na BetWinner?



Com minha experiência de usuário e de analista de casas de apostas, posso dizer que vale a pena apostar na BetWinner. Por estar se adaptando ao mercado brasileiro, existem alguns pontos a serem melhorados, como, por exemplo, a tradução completa do seu site para que o usuário se sinta mais confiante e seguro.



No entanto, quando falamos em benefícios e ferramentas, não existe nenhum ponto negativo que chame atenção. A plataforma disponibiliza os principais serviços para o apostador, como Cash Out, streaming e apostas ao vivo.



A variedade de modalidades e mercados, as Odds extremamente atrativas e o bônus com rollover justo e requisitos fáceis de alcançar, são outras vantagens que você deve aproveitar.







Alternativas a BetWinner - veja outras opções para apostar



Apesar da boa experiência que tive com a BetWinner, acho importante que você tenha outras opções em mente para utilizar em caso de necessidade. Selecionei algumas boas opções e farei uma breve descrição sobre cada uma delas.



Atual patrocinador do RB Bragantino, a Mr.Jack Bet possui boas opções de apostas em diversos esportes. Entretanto, possui uma seção “Só Futebol” no menu principal, que indica a prioridade que eles dão ao esporte que é paixão de todo brasileiro. Por lá, você sempre terá centenas de opções de partidas de futebol e mercados para colocar seus palpites.



A Pagbet é uma casa de apostas que faz parte do grupo NSX, que possui outras grandes operadoras atuando no Brasil. Isso aumenta o nível de segurança e confiança atribuído a ela.



Além disso, podemos destacar a possibilidade de realizar apostas a partir de R$ 1 e o atendimento ao cliente 24/7 em português, além de ferramentas inovadoras como a “aposta rápida”, que te possibilita encontrar as melhores opções de apostas em segundos.



Proprietária de um site simples e intuitivo, a Brazino777 é ideal para jogadores que estão começando no mundo das apostas. O bônus disponibilizado é um grande fator que já atraiu mais de 400.000 clientes para a operadora, que promete emplacar o mesmo crescimento no Brasil que teve em outros países da Europa e das Américas.



A Betmotion é uma das mais antigas operadoras que atuam no Brasil. Aliás, foi por lá que realizei minha primeira aposta esportiva no início dos anos 2000.



As principais vantagens em relação à maioria das operadoras estão no atendimento ao cliente via WhatsApp, depósitos e saques via criptomoedas, e excelentes promoções complementares ao bônus de boas-vindas.



BetWinner App - como apostar direto do celular



Neste quesito encontramos um grande diferencial da casa de apostas em relação aos demais concorrentes. Isso porque, além do apk em Android, o BetWinner app também é disponibilizado na versão iOS.



Para poder fazer as apostas da palma da mão a qualquer hora e de qualquer lugar, você precisa ir até a sua plataforma de busca de aplicativos, encontrar a versão de APP/APK da operadora e fazer a instalação no seu dispositivo móvel.







Perguntas frequentes sobre a BetWinner



Qual o valor mínimo para começar a apostar na BetWinner?



O valor mínimo de depósito para começar a apostar na BetWinner é de R$ 5.



Posso utilizar o recurso de Cash Out na BetWinner?



Sim! O recurso de Cash Out está disponível em diversas competições. Verifique se o seu boletim de apostas possui uma proposta de Cash Out e decida se vale a pena encerrar ou continuar até o final da partida.



Qual o código promocional BetWinner que funciona?



Não é necessário utilizar um código promocional BetWinner para aproveitar a oferta de boas-vindas. Ao se cadastrar através do link, você já garante um bônus de 100% até R$ 700 e ainda tem acesso a diversas outras promoções disponíveis na casa de apostas.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

