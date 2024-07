O mercado de apostas esportivas no Brasil está repleto de opções de plataformas, oferecendo dezenas de esportes, tipos de apostas, recursos e serviços. Para um bom entusiasta do mercado esportivo, um dos maiores problemas na hora de selecionar um site ou a aposta em si são as Odds disponibilizadas pelas casas, que obviamente possuem impacto direto nos ganhos em cima de seu palpite.



Atento sempre ao comportamento das plataformas de apostas do mercado brasileiro, a Estrela Bet está dentre as plataformas mais competitivas do mercado, principalmente em termos de cotações das apostas. Uma vez que estamos falando de uma renomada casa, considerada uma das melhores em atividade em território nacional no último ano, que iniciou o ano com ótimos números nos principais esportes.



Agora vamos entender melhor sobre as melhores Odds para apostar hoje na casa de apostas Estrela Bet, para que você não só se situe melhor neste mercado, mas utilize esses dados para ganhar dinheiro de verdade com as melhores cotações, veja.







Melhores Odds na Estrela Bet - como encontrar?



Seja você um apostador novato ou veterano, saiba que encontrar cotações favoráveis não é uma tarefa complicada, pois assim como ressaltei, o fator-chave para encontrar os melhores Odds para apostar está em sua análise de mercado, o que, apesar de uma dica simples, não é feita da maneira correta por grande parte dos usuários brasileiros.



Acesse a Estrela Bet, colete suas cotações em seus esportes favoritos, sobre os quais possui conhecimento técnico, e faça uma comparação com as demais plataformas em funcionamento no mercado.



Foram esses passos que segui, e acabei descobrindo que a Estrela Bet é uma das casas de apostas com as melhores cotações hoje.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Parte do macete para encontrar as melhores cotações em casas de apostas é a análise dos principais mercados, método eficaz que utilizo em minhas apostas e validado por muitos dos especialistas e apostadores de alto nível neste mercado.



Seja qual for o esporte ou modalidade favorita, ou pretendida, você deve sempre olhar esses mercados, como regra na comparação e alvo em suas principais apostas, veja:



MoneyLine



Se trata basicamente de qual será o vencedor da partida do esporte em questão, seja time ou jogador, sendo este o tipo de aposta de maior risco. Mas, uma das mais recompensadoras, uma vez que seu resultado depende de vários fatores, que podem ou não ter efeito direto na partida. Este tipo de aposta simples é encontrado em todas as casas de apostas do mercado, sendo parâmetro crucial para definir as Odds da marca.



Handicap



Mercado fonte de grande confusão por parte dos apostadores novatos, mas não há motivo para isso. Semelhante ao MoneyLine, o Handicap se trata de um mercado responsável por cobrir apostas em cenários específicos ou desinteressantes, tornando a partida em questão interessante e competitiva, principalmente se tratando das Odds definidas pela casa de apostas.



Para tornar mais simples seu entendimento, um exemplo real de mercado handicap é uma partida entre Flamengo e Amazonas. De um lado temos o time rubro negro, um dos maiores e com maior qualidade técnica do mercado de futebol brasileiro, e do outro o Amazonas, time que disputa a série B. Não é interessante ter Odds altas e competitivas nesta partida, pois as chances de o Flamengo ganhar sobre o Amazonas é muito alta.



Dessa forma, você faria uma aposta na vitória do Flamengo com um handicap de - 3 gols, ou seja, o time entraria com uma desvantagem de 3 gols, e você só ganharia a aposta se o Flamengo fizesse 3 gols na partida contra o Amazonas. Uma partida como essa, com Odds altas, mostra o quanto a plataforma está interessada em oferecer chances de ganhos de forma recorrente, e, por isso, é um mercado de análise para Odds.



Player Props



O mercado player props, ou propostas de jogador, basicamente se trata de apostar em atletas específicos, seja na quantidade de gols, pontos, cartões, faltas, socos, chutes, cestas, saques e muito mais, dependendo do esporte. Para apostas individuais como esta, as casas oferecem Odds mais elevadas, por ser um mercado muito específico, e um parâmetro preciso para estabelecer a média de Odds da plataforma.

Apostas na Estrela Bet Crédito: Divulgação

Modalidades na Estrela Bet - confira os principais esportes disponíveis na casa



A Estrela Bet disponibiliza pouco mais de 42 modalidades de apostas diferentes em sua plataforma, sendo os que mais utilizo e recomendo as seguintes modalidades:



Palpite Estrela Bet em futebol



A Estrela Bet cobre todas as competições de futebol nacional e internacional, seja eventos de larga escala ou municipais. São disponibilizadas uma média de 1000 partidas diariamente de competições para seus fidelizados. Dessas, meus testes apresentaram Odds favoráveis no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Premier League na La liga e em seus respectivos mercados: MoneyLine, Handicap e palpite de placar.



Palpites em tênis na Estrela Bet



A modalidade de tênis tem seu espaço na Estrela Bet, uma vez que estão disponíveis todas as principais competições deste mercado, masculino e feminino, como ATP, WTA e Challenger, com diversificados tipos de aposta, tendo como principais mercados oferecidos o Handicap de sets, o total de aces, o total de sets e o MoneyLine.



Apostas em basquete na Estrela Bet



Basquete é um dos esportes com maior número de mercados da Estrela Bet, onde quase todos apresentam cotações ótimos em minhas apostas, principalmente pontuação por quarto e Handicap, em competições de peso, como NBA, LNF, LNB e NCAAB, além de mercados diversos nos 14 países que a casa de apostas Estrela Bet atende.



Apostas em E-Sports na Estrela Bet



Apesar de serem esportes pouco explorados pelos entusiastas brasileiros no geral, os E-Sports da Estrela Bet são um dos mais completos que eu já vi no mercado brasileiro. Há 12 jogos diferentes para apostar, que vão desde os tradicionais CS, League of Legends e Valorant, e vão até Warcraft, Call of Duty e Wild Rift, com mercados simples, uma vez que as Odds estão no palpite de vencedor da partida.







Como comparar as melhores Odds



Comparar Odds exige mais que apenas olhar números. Na sua análise, você deve considerar os fatores-chave que construíram aquelas probabilidades, como:



Análise dos participantes da partida.



Desempenho dos últimos jogos.



Rivalidade.



Tradição e história das equipes.



Notícias dos bastidores.



Casa de apostas e seus recursos e serviços.



Como funciona a Estrela Bet - conhecendo a casa de apostas



Minha experiência com a Estrela Bet, no geral, foi extremamente satisfatória. Ela se destacou em serviços e recursos essenciais, além de sua acessibilidade pelo Estrela Bet app. Esse conjunto de serviços me ofereceu uma jornada funcional e com ótimas chances de ganhos, são eles:



Bônus para apostas esportivas



Estrela Bet oferece um catálogo de ofertas bônus extenso e diversificado, com as ofertas primeiro depósito em dobro, cashback, super Odds e Turbina Bet, além de ofertas recorrentes exclusivas que concedem palpite grátis Estrela Bet. Essas são fertas de extrema importância para os apostadores que buscam não só as melhores cotações do mercado, mas recursos e serviços vantajosos.







Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



Apesar de ser uma plataforma com anos de experiência no mercado, considero a Estrela Bet um site de apostas com uma proposta moderna e otimizada. A característica que atesta minha avaliação é o fato dela ser uma das casas de aposta que aceitam Pix, o método mais procurado pela maioria dos entusiastas de apostas brasileiros.



Suporte ao cliente



A Estrela Bet trabalha com os dois canais de atendimento principais do mercado de apostas brasileiros, com o chat ao vivo e e-mail. Recomendo que, para quaisquer problemas ou dúvidas mais específicas, utilize o canal de atendimento por meio do chat ao vivo, que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.



Segurança



Cumprindo com os argumentos básicos de funcionamento no mercado online brasileiro, encontrei no site da Estrela Bet oficial uma licença de funcionamento ativa e válida. Emitida por uma entidade reguladora oficial, bem como as tecnologias de segurança de última geração, atuando na encriptação e autenticação de dados, protocolo https e certificado ssl.







Perguntas frequentes



Onde encontrar as melhores Odds de futebol?



O futebol é a modalidade mais buscada pelos entusiastas de apostas esportivas do mercado brasileiro, e, por isso, as melhores Odds deste esporte estão entre as maiores e mais completas casas de apostas do mercado. Recomendo que faça uma comparação entre os mercados de aposta da Estrela Bet e suas concorrentes, observando também fatores gerais do uso da plataforma.



Como funcionam as Odds?



As cotações, ou mais popularmente conhecidas como Odds, são o resultado de um cálculo do percentual das chances que algo tem de acontecer, sendo este valor multiplicado pela aposta realizada pelo usuário.



Quais as melhores Odds de hoje?



Há várias competições acontecendo neste exato momento nas principais casas de apostas do mercado brasileiro, sendo os principais esportes e modalidades os donos das melhores Odds do mercado. Basta procurar por eles e seus respectivos mercados de apostas, comparando-os com as demais opções do mercado.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

