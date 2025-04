Betfair é Confiável? Guia Completo de Apostas 2025

A Betfair é confiável! Esta frase no início do artigo reflete a convicção que os apostadores brasileiros têm sobre a casa de apostas e que, certamente, você vai concordar após a leitura desta análise sincera sobre a operadora.



O site Betfair tem 25 anos de existência e, desde a sua criação, sempre foi sinônimo de inovação, criatividade e tecnologia. Prova disto é que duas décadas após a implementação do sistema de bolsa de apostas esportivas, pouquíssimas plataformas em todo o mundo optaram por concorrer neste modelo liderado pela Betfair e presente na seção “Exchange” dentro da plataforma.



Me acompanhe na análise completa da Betfair sports para entender se ela está entre as melhores casas de apostas do mundo. Vale a pena começar a sua jornada de apostas por lá.







A Betfair é confiável?



A Betfair é confiável por diversos motivos. O primeiro deles é que a casa de apostas pertence ao Grupo Flutter, que possui ações nas bolsas de Nova York e Londres e é um dos maiores do mundo no segmento de iGaming. O grupo possui outras marcas gigantes como a PokerStars e recentemente adquiriu a maior empresa de apostas do Brasil, a NSX.



Em relação à regulamentação do mercado brasileiro, a Betfair foi uma das primeiras casas de apostas a adquiri-la. Esta licença garante o cumprimento de inúmeros requisitos que visam garantir a integridade no jogo e segurança para todos os envolvidos no ecossistema de apostas.







A Betfair paga mesmo?



A Betfair paga mesmo e nas 2 oportunidades que solicitei saque via Pix na plataforma de apostas, recebi o valor na minha conta em menos de 10 minutos.



Apesar da minha experiência ser positiva, alguns apostadores têm reportado dificuldades em relação aos saques no site, principalmente após as novas regras impostas pela regulamentação. Por conta destas dificuldades, a nota média atribuída para a operadora no Reclame Aqui é de 6/10.



Comprometimento com o Jogo Responsável na Betfair



O comprometimento com o jogo responsável é um dos pilares da Betfair Brasil, além de ser um requisito obrigatório para todas as operadoras que adquiriram a licença para atuar no país.



Limite de depósito

SIM Limite de aposta

SIM Limite de perda

SIM Limite de tempo/sessão

SIM Pausa/Intervalo

SIM Teste de autoavaliação

SIM Autoexclusão

SIM

Bônus e promoções Betfair



Depois de baixar Betfair e criar sua conta, você terá acesso a diversos bônus e promoções que estão sempre presentes na plataforma e atendem a todos os perfis de jogadores.



Múltipla Segura



A promoção Múltipla Segura oferece uma proteção interessante para quem gosta de inserir diversos palpites no mesmo bilhete de apostas. Para ter acesso à promoção, basta que você faça uma aposta múltipla com, no mínimo, 3 palpites, e clique em “aplicar múltipla segura”



Se você errar apenas um dos palpites a Betfair devolve 100% do valor apostado de maneira imediata, e o mais impressionante é que não existe odd mínima e nem valor máximo de reembolso.



Bônus de aposta semanal



Através do clube de vantagens, a Betfair Sport oferece até R$ 20 em bônus de apostas toda semana. Para ter direito ao bônus, basta fazer apostas com odd mínima de 1,50.



Bônus de R$ 5 para apostas entre R$ 25 e R$ 49,99



Bônus de R$ 10 para apostas entre R$ 50 e R$ 99,99



Bônus de R$ 20 para apostas acima de R$ 100.







Cadastro na Betfair - Passo a passo para se registrar



Acessar o site Betfair;

Clique sobre o botão “Abrir conta”;

Preencha seus dados pessoais;

Defina os dados de acesso à plataforma;

Informe os limites de depósito;

Confirme o cadastro.



5 passos para apostar na Betfair



Apostar na Betfair Brasil é muito fácil e o processo pode ser feito através do seu computador ou dispositivo móvel, desde que você esteja em território nacional, pois este é um dos requisitos da Secretaria de Prêmios e Apostas do governo brasileiro. Confira abaixo todas as etapas que eu segui para realizar minha primeira aposta na plataforma.



1. Efetuei o primeiro depósito



Depois de criar a minha conta na plataforma, chegou o momento de colocar saldo na minha conta para viabilizar a realização dos meus palpites dentro do site Betfair. Importante ressaltar que, após criar a conta, precisei validar a minha documentação e fazer a verificação facial.



Como depositar na Betfair



Entrar no site ou no App Betfair;



Acessar a sua conta pessoal;



Selecionar a opção de “depósito” dentro da sua carteira;



Informar o seu CPF. Ele deve estar associado à sua conta bancária;



Informar o valor do depósito;



Concluir a operação do bilhete de apostas;



Executar a transação financeira.







2. Decidi acessar o mercado de apostas tradicional



Depois de inserir saldo na conta para realizar meu palpite, analisei os modelos de apostas e preferi selecionar a seção de apostas tradicionais. A outra opção seria utilizar a Betfair Exchange, que funciona como uma bolsa esportiva e os próprios jogadores do site criam apostas que podem ser aceitas por outros apostadores presentes na plataforma.



3. Analisei as modalidades e eventos disponíveis



Ao estar apto a realizar meu prognóstico, naveguei pela seção de apostas esportivas para conhecer a disponibilidade de modalidades, eventos e mercados de apostas pré-jogo e ao vivo.



4. Escolhi o mercado mais adequado



Baseado nos meus conhecimentos esportivos, optei por fazer uma aposta na modalidade de tênis. Analisei as estatísticas e o momento dos jogadores envolvidos na partida e decidi apostar no mercado 1x2, que é pré-jogo e indica qual jogador vai vencer a partida.



5. Defini o meu palpite e conclui a aposta



Depois de tomar a decisão sobre qual palpite realizar, coloquei o prognóstico no bilhete de apostas, defini o valor e confirmei a operação.







Apostas esportivas na Betfair



A Betfair é uma das melhores bets do Brasil e está se destacando da concorrência por oferecer mercados atrativos em mais de 25 modalidades esportivas.



Futebol - Grande variedade de competições



A paixão do brasileiro pelo futebol alimenta uma seção preparada para oferecer muitos mercados e competições. Os apostadores podem fazer seus palpites nas melhores ligas, como a Premier League, Bundesliga e La Liga, mas também em diversas competições desconhecidas pelo grande público.



Estas competições e muitas outras têm disponibilidade de apostas no mercado pré-jogo e ao vivo, e grande parte das competições são transmitidas via streaming na plataforma.



Basquete - Repleta de transmissões ao vivo



O basquete na Betfair Sports também possui muita relevância nos mercados relacionados à NBA, a principal competição do mundo na modalidade. Você pode apostar no vencedor da partida, totais de pontos e desempenho dos jogadores, e o melhor é que pode acompanhar os resultados ao vivo, transmitidos diretamente pela Betfair TV.



Vôlei - Melhores odds do mercado

O vôlei é um dos esportes que mais trouxe alegria para os brasileiros nos últimos tempos e que também está muito bem representado na plataforma com odds que estão sempre acima da média das concorrentes. Mais de 20 ligas de todo o mundo estão representadas na seção dedicada à modalidade.



E-Sports - Aposte nos jogos mais conhecidos



A Betfair está cada dia mais próxima da nova geração de apostadores e por isso os E-Sports estão vendo seu espaço aumentar dentro da plataforma. Já é possível encontrar grande variedade de confrontos envolvendo os jogos LoL, CS:GO e Dota.



Os métodos de pagamento da Betfair são confiáveis?



A Betfair é confiável também em relação ao método de pagamento, pois segue as diretrizes da resolução da Lei das Bets. No momento, a única opção disponível é o Pix, o preferido dos brasileiros por garantir a segurança dos apostadores e ser efetivado de maneira instantânea.



Vale ressaltar que a Secretaria de Prêmios e Apostas proibiu métodos como boleto e criptomoedas e cartão de crédito devido à demora na compensação, baixa rastreabilidade ou endividamento dos apostadores. Entretanto, ainda existem opções autorizadas, mas não aceitas pela Betfair sports, como transferência bancária, cartão pós-pago e algumas carteiras digitais.



Qual o valor mínimo de depósito na Betfair?



A Betfair é uma das casas de apostas com depósito mínimo de 5 reais. A transação neste valor deve ser feita através do Pix e a compensação deste método de depósito é imediata.



Qual o valor mínimo de saque Betfair?



No site Betfair, o valor mínimo de saque também é de R$ 5 e também só é viabilizado para retiradas via Pix, garantindo a máxima segurança e agilidade na transação.



Quanto tempo demora o saque da Betfair?



Por se tratar de uma plataforma que realiza todas as transações financeiras através do Pix, os saques são processados automaticamente e, geralmente, são concluídos em até 5 minutos. Este foi o tempo máximo que demorou para o dinheiro cair na minha conta após a solicitação de uma retirada.



Como sacar na Betfair?



Entre na sua conta de usuário através do site ou do Betfair App;

Encontre o menu que contém a sua carteira e selecione a opção de saque;

Confirme sua chave Pix. Lembre-se que a sua conta bancária deve ter a chave associada ao seu CPF;

Defina o valor do saque;

Conclua a operação e aguarde alguns minutos para receber o dinheiro na conta.







Serviços da Betfair



A Betfair Sport é mais do que uma plataforma completa. Afirmo isso pois, além de todas as entregas tradicionais que as casas de apostas oferecem, ela ainda possui ferramentas e modelos de apostas praticamente exclusivos no mercado, como a Betfair Exchange.



Betfair Exchange



Para responder o que é Betfair, é fundamental entender que existe uma grande diferença entre ela e as casas de apostas tradicionais. Trata-se do Betfair Exchange, que é a maior bolsa de apostas esportivas do mundo.



Nesta seção os usuários da plataforma apostam entre si e o processo é bastante simples. Depois de decidir um palpite, o apostador define uma odd e lança no mercado na esperança de encontrar outro usuário que aceite a aposta. Esta é uma excelente oportunidade de entrar em mercados somente se conseguir odds boas para seus palpites.



Apostas ao vivo



Apostar ao vivo na Betfair Brasil é uma experiência atrativa, entre outras coisas, porque a plataforma oferece mais de 30 modalidades esportivas. Esta variedade te permite apostar no seu esporte preferido, mas, também, navegar por outras áreas esportivas e encontrar boas oportunidades.



Transmissões ao vivo



Todos os usuários ativos que possuem saldo na conta Betfair Brasil têm acesso a uma enorme variedade de streamings dentro da plataforma. Todos os meses, milhares de eventos esportivos, de diversas modalidades, são transmitidos ao vivo na Betfair TV com um delay muito pequeno.







Boletim de aposta com Cash Out



O site Betfair também oferece o cash out, que é muito importante para quem gosta de apostar em mercados ao vivo. Aliado a uma boa transmissão online, você poderá encontrar inúmeras oportunidades de conseguir boas vitórias em um curto espaço de tempo.



O objetivo desta ferramenta é que você garanta um lucro quando o resultado do evento esportivo começa favorável ou que reduza o prejuízo em caso de um início de partida ruim. Para aumentar ainda mais o benefício do cash out, a Betfair autoriza o encerramento parcial da aposta. Com isso você pode garantir um resultado antecipadamente e continuar com um valor inferior no seu palpite inicial.



Atendimento ao cliente na Betfair



A Betfair é confiável e por isso faz questão de oferecer atendimento de ponta para seus usuários. Se você optar por receber suporte via chat, na maior parte das vezes estará falando com um atendente em menos de 5 minutos. O serviço é contínuo e realizado na língua portuguesa.



Outra opção disponibilizada para os apostadores é o atendimento telefônico através do número 0800 762 1354, entretanto, ele funciona apenas entre 12:00 e 00:00.



App Betfair: Posso apostar pelo celular?



Você pode apostar pelo celular com o App Betfair. O aplicativo oferece exatamente as mesmas oportunidades e ferramentas que a versão para desktop, com a vantagem de proporcionar mais comodidade e permitir apostas ágeis na palma da mão.



O Betfair App está disponível somente para dispositivos Android e pode ser baixado diretamente no site da operadora. Se seu sistema operacional for outro, você pode acessar a casa de apostas normalmente através do navegador de internet do seu celular. O site está totalmente adaptado para dispositivos móveis, então a navegação será fluida e agradável.



Aproveite para criar um botão de atalho na tela do seu celular e tornar a navegação ainda mais rápida.







Visão geral da plataforma de apostas Betfair



A Betfair Sport possui importantes vantagens sobre a maior parte das concorrências, entretanto, precisa encontrar meios de se comunicar melhor com os usuários, principalmente os menos experientes com o mercado de bolsa de apostas esportivas.



Pontos positivos



Possui ferramenta de bolsa de aposta esportiva;



Possibilidade de conseguir odds mais atrativas do que nas concorrentes;



Grande variedade de transmissões ao vivo;



Suporte ágil via chat e atendimento telefônico.



Pontos negativos



Precisa encontrar meios de explicar melhor o funcionamento do Exchange;



O atendimento telefônico não está disponível 24 horas por dia.



Conclusão: Vale a pena apostar na Betfair?



Vale a pena apostar na Betfair. Esta conclusão é baseada na relação da casa de apostas com os principais requisitos qualitativos do segmento.



As odds normalmente são superiores às oferecidas pela concorrência e a variedade de mercados também surpreende na maior parte das modalidades esportivas. Para tornar ainda mais emocionante e divertido acompanhar os eventos esportivos, muitos jogos com apostas ao vivo são transmitidos em tempo real pela TV Betfair.



Os bônus e promoções também aparecem em grande quantidade para criar benefícios para os usuários e mantê-los jogando, mas se eles perceberem que estão passando dos limites de jogo recreativo, diversas ferramentas de apoio e incentivo ao jogo responsável estão à disposição.







Perguntas frequentes sobre a plataforma Betfair



Quem é o dono da Betfair?



O dono da Betfair é o grupo Flutter, um dos maiores conglomerados de apostas do mundo, que possui marcas como PokerStars e participação nas plataformas brasileiras Betnacional e Mr.Jack Bet.



A Betfair patrocina quais times?



A Betfair apoia o futebol brasileiro e atualmente patrocina dois dos maiores clubes do país, Vasco da Gama e o Cruzeiro



Como apostar na Betfair?



Para apostar na Betfair, basta se cadastrar na plataforma, fazer a validação dos dados e verificação facial. Após realizar estes procedimentos, insira o saldo na conta, selecione e confirme seu palpite e comece a torcer.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente