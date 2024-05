Apostas esportivas são legais no Brasil? Entenda como a lei de apostas esportivas se aplica no país

É fato: as apostas esportivas online tem se popularizado e crescido cada vez mais no cenário nacional. Nos últimos anos assistimos inúmeras mudanças no setor, o que deixou muita gente com dúvida se as apostas online são legalizadas ou não.

Então, por que não abordar esse tema a fundo? Além de falar sobre a lei que rege as apostas esportivas e o histórico no território brasileiro, vou trazer também algumas dicas para quem quer começar a apostar em esportes na internet e não sabe como.



Leia atentamente o artigo de hoje, e descubra tudo o que você precisa saber para apostar com a certeza de que não está infringindo nenhum tipo de regulamento ou lei nacional. Vamos lá!



A história das apostas no território brasileiro



Pode-se dizer que a história das apostas no Brasil é repleta de mudanças, transformações, e, categoricamente, fazem parte integral da cultura brasileira há muito tempo.



O cenário de apostas é dinâmico e tem se adaptado conforme todas as tendências das últimas décadas.Para entender um pouco melhor essa evolução, é preciso entender a linha do tempo das apostas no Brasil, e como a legislação evoluiu sobre o assunto.



De acordo com os historiadores, foram os europeus que trouxeram as apostas para o Brasil, no século 16 (XVI). A introdução das apostas no cenário nacional começou com jogos de cartas, dados, e outros tipos de apostas mais comuns.



Apenas no século 17 (XVII) é que as primeiras casas de apostas brasileiras começaram a surgir. Esses locais de apostas fizeram um sucesso gigantesco, assim como as apostas em corrida de cavalos, tornando-se um dos passatempos favoritos de quem pertencia às classes econômicas mais elevadas.



Até que em 1917 o governo brasileiro criou a primeira loteria nacional conhecida como Loteria Federal. Entretanto, com a criação dessa nova entidade governamental, os demais pontos de apostas foram proibidos no território brasileiro, voltando a ser legalizados em 1934, sendo novamente proibidos em 1946 e depois liberados.



As apostas esportivas online são legalizadas no território nacional?



Atualmente as apostas online são legalizadas no Brasil. O mercado de apostas esportivas, em específico, é um dos que mais cresce todos os anos e já se consolidou como um ramo dominante quando o assunto são patrocínios para campeonatos de futebol e times.

A importância das apostas esportivas no Brasil

Como visto, as apostas não apenas marcaram a história como também foram integradas à cultura da população. O jogo do bicho, por exemplo, é parte inerente da vida de muitos brasileiros.

Outro grande marco para o setor foi o surgimento de variedade dentre as opções de apostas, em especial nas apostas online esportivas, que se destacam principalmente pelo futebol. Foi exatamente essa mistura de paixões dos brasileiros - apostas x times do coração - que fez com que o mercado brasileiro, com as casas de apostas esportivas online, fosse um dos que mais crescesse nos últimos cinco anos.



Hoje em dia existem plataformas de todos os tipos, para todos os gostos, permitindo que os apostadores possam se divertir conforme as suas preferências.



Qual a regulamentação das apostas esportivas no Brasil?



A lei cujo objetivo é regulamentar as apostas esportivas online foi sancionada em 2023, pelo então presidente. A Lei nº 14.790 vem para tributar as empresas, e também os apostadores, definindo regras claras para a exploração do setor de apostas no território brasileiro.

A legislação em questão rege as apostas que têm cota fixa, conhecidas também como bets, onde o apostador sabe exatamente qual será a taxa de retorno para o seu palpite. Essas apostas são geralmente relacionadas diretamente a grandes modalidades esportivas.



A lei tem abrangência para apostas virtuais, físicas, eventos esportivos, jogos online, e também eventos virtuais.



Entendendo a tributação:

Segundo a legislação atual, as empresas podem ficar com 88% do faturamento bruto para custear as atividades. Os 12% restantes são arrecadados e divididos entre várias áreas, como educação, saúde, e também esporte.

Para todos os ganhos que os jogadores têm com apostas esportivas, existe uma alíquota de 15% que incide sobre o valor obtido através da aposta. A presença de uma lei que determina a legalidade das apostas esportivas no Brasil traz muito mais segurança para o apostador brasileiro. Consequentemente, apostar se torna algo muito mais confortável, já que você tem respaldo jurídico a seu dispor, caso necessite procurar por seus direitos.

Lei de Apostas Esportivas no Brasil Crédito: Divulgação

Apostas esportivas: Como começar?



Afinal, o que você deve saber para começar com as apostas esportivas? Primeira coisa: tenha em mente que apesar de muito divertidas, você deve fazê-las sempre de maneira consciente.

O jogo responsável é essencial para conseguir manter a sua saúde financeira, assim como a sua saúde mental. Perder o controle na hora das apostas pode trazer vários tipos de danos, até mesmo para a sua vida social.

Sendo assim, separamos abaixo algumas dicas importantes para que você possa apostar com tranquilidade. E lembre-se sempre que o principal objetivo para as suas apostas deve ser a sua diversão.



Jogo Responsável: Apostando de forma segura e confiável



Para apostar de forma segura, é interessante ler sobre o jogo responsável. Muitas plataformas de apostas oferecem setores exclusivos para falar sobre o assunto e se informar sobre.

O jogo responsável, basicamente, é um conjunto de regras e hábitos que você deve seguir para conseguir ter mais controle na hora das apostas. Algumas plataformas, inclusive, oferecem recursos e ferramentas que ajudam na hora de ter mais autocontrole, como auto exclusão de conta, limites para depósitos, e muito mais.



Utilizar esses recursos é essencial para que você nunca perca a linha na hora de fazer as suas apostas. Os seus palpites são apenas uma forma de entretenimento e, a menos que você seja profissional, nunca devem ser vistos como uma forma de ganhar dinheiro.



Você deve sempre acessar as casas de apostas utilizando redes de internet seguras. Assim, você protege o seu dinheiro, as suas informações pessoais, e os seus dados bancários, evitando problemas que possam acontecer durante a sua diversão.



Escolhendo um bom site de apostas



Também é muito importante que você escolha um site de apostas adequado para fazer os seus palpites na internet. Existem muitas plataformas disponíveis no mercado, mas nem todas são de boa qualidade, e muitas, inclusive, não são confiáveis.

Sendo assim, quando você estiver procurando por um site de apostas para fazer os seus palpites, é essencial que você leve em consideração alguns pontos:



Confiabilidade e segurança

Uma plataforma de apostas digna de confiança possui uma licença autêntica fornecida por um órgão regulador reconhecido. Essas licenças são garantias de que a casa opera com segurança e oferece serviços de alto padrão.

Reputação

Antes de fazer uma aposta, pesquise a reputação das plataformas que escolheu, assim você pode se informar um pouco mais sobre o atendimento e ter opiniões de mais usuários.

Variedade de mercados no catálogo

É essencial que as casas de apostas apresentem um bom leque de opções em esportes e eventos, tendo uma cobertura abrangente do mercado esportivo. Isso é uma grande vantagem para os apostadores, proporcionando mais oportunidades de apostas.

Métodos de pagamento acessíveis

Não adianta se concentrar nos bônus ou escolher em que jogo apostar se as opções de depósito e retirada não forem práticas para você. Como brasileiros, valorizamos métodos de pagamento ágeis e confiáveis. Verifique se a casa de apostas oferece um meio de pagamento que permita transações acessíveis para você.

Definindo os seus limites e objetivos

Antes de você fazer as suas primeiras apostas, também é muito importante que estabeleça limites. Esses limites vão desde o quanto você está disposto a gastar com as apostas, até o limite do quanto você pode apostar por dia.

São esses limites que vão definir o quanto de controle você tem sobre o seu momento de entretenimento. É essencial que você nunca ultrapasse esses limites e, caso isso aconteça, pare o que está fazendo, e analise a situação.

A diversão deve ser o seu foco

Por fim, é muito importante que você tenha em mente que apostar é apenas mais um tipo de entretenimento que está a seu dispor hoje em dia. As apostas não devem ser vistas como um método de multiplicar o seu dinheiro, ou como uma forma de investimento.



Sempre que você fizer uma aposta, considere o valor investido como um ingresso para algum evento esportivo, ou até mesmo para um filme de cinema. Não importa se você vai ganhar ou perder a aposta, o que importa é a diversão que você está tendo com o palpite que fez.



Caso você não esteja se divertindo com as suas apostas, é importante se conscientizar de que talvez seja o momento de você parar. Lembre-se sempre de fazer as suas apostas com responsabilidade. Nunca faça palpites apenas por emoção - as apostas esportivas devem ser sempre calculadas e analisadas, de acordo com o prognóstico para o jogo em questão.



Casas de apostas confiáveis para apostar



Na F12.Bet é possível realizar depósitos a partir de 2 reais e apostar com uma das odds mais competitivas do mercado. A F12.Bet oferece pagamentos através do Pix, facilitando e agilizando os depósitos e saques na plataforma.

A Betnacional é uma grande marca entre as casas de apostas, com depósitos a partir de 1 real e ótimas odds, vem conquistando o seu lugar no mercado de apostas esportivas.



A Betmotion é outra plataforma que também traz métodos de pagamento conhecidos e transações rápidas. Além de oferecer um ótimo bônus de boas-vindas de 150% do primeiro depósito até R$200 para apostar grátis.



Com depósitos mínimos de 7 reais, a 20Bet é ideal para quem está começando a apostar, pois tem uma ampla variedade de apostas e opções. Além disso, a 20Bet tem formas de pagamento fáceis e convenientes.

Perguntas frequentes



Apostar online é legal no Brasil?

Sim, as apostas esportivas online são legalizadas no país e você pode apostar tranquilamente desde que escolha um site confiável.

Posso apostar em nome de outra pessoa?

Não, as apostas, saques e depósitos devem ser feitos em nome da pessoa que está de fato apostando. Geralmente, a tentativa de apostar em nome de terceiros pode gerar até mesmo a suspensão no site de apostas.

Como saber se uma casa de apostas é segura?

Para saber se uma casa é confiável é importante verificar ao menos duas coisas: sua licença e reputação. Pesquise sobre o site e veja o que outros apostadores têm a dizer sobre ele, aí você terá uma base de como a plataforma oferece seus serviços.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.