Surfe nas Olimpíadas: veja ao vivo Medina, Chumbinho e brasileiras

Após dias de adiamento, o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi retomado nesta quinta-feira, 1º. Mulheres disputam as oitavas e quartas de final e homens encaram as quartas

As disputas no masculino e no feminino contam com brasileiros. A primeira a entrar no mar é Tatiana Weston-Webb , que encara Caitlin Simmers a partir das 17 horas. O duelo é válido pelas oitavas de final.

Depois de dois dias de adiamento , o surfe está sendo retomado na tarde desta quinta-feira, 1º, nas Olimpíadas de Paris-2024 . As baterias tinham sido canceladas em Teahupo'o (Taiti), na Polinésia Francesa, após o registro de ventos e chuvas muito fortes.

Entre os homens, as baterias de quartas de final estão previstas para serem iniciadas às 18h48min. O esperado duelo tupiniquim entre Gabriel Medina e João Chianca , o "Chumbinho", está previsto para as 20 horas.

Além disso, as quartas de final femininas podem ocorrer ainda hoje. Podendo ter uma ou duas brasileiras, a fase decisiva começa às 21h12min.

No surfe olímpico, dois surfistas disputam 30 minutos de bateria, podendo pegar quantas ondas conseguirem. Eles recebem notas pelas manobras que fazem, podendo ir de 0 a 10. As duas melhores notas são computadas em uma nota, que pode ser no máximo 20.

Quem terminar a bateria com notas melhores, avança de fase.

Em Tóquio-2020, o Brasil conquistou o ouro no masculino, com Ítalo Ferreira. Gabriel Medina chegou às semifinais e, com polêmica, foi eliminado pelo japonês Kanoa Igarashi, de quem "se vingou" em Paris-2024.

Surfe nas Olimpíadas: veja baterias de oitavas e quartas de final ao vivo