2º jogo do Brasil na Copa: reação em Fortaleza e no País | AO VIVO

Confira ao vivo e em tempo real a cobertura completa do 2º jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar

A seleção brasileira encara a Suíça hoje, nesta segunda-feira, 28 de novembro, às 13 horas (horário de Fortaleza), pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022. O jogo acontece no estádio 974, em Doha, no Catar.

Acompanhe a partir das 11 horas, ao vivo e em tempo real, todas as notícias do segundo jogo Brasil, em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar.

Brasil pode garantir classificação antecipada na Copa do Mundo 2022

A Canarinho pode garantir a classificação antecipada nesta segunda-feira. Após o empate em 3 a 3 entre Camarões e Sérvia, uma vitória do Brasil sobre a Suíça assegura a vaga da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.



Copa do Mundo 2022: Brasil x Suíça

Data: 28 de novembro

Horário: 13 horas (horário de Fortaleza)

Transmissão ao vivo: TV Globo, SporTV, ge.com, Globoplay, CazéTV (Youtube) Fifa+

