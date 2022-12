Brasil na Copa: cearenses se reúnem em Fortaleza para assistir duelo contra Suíça

Após estrear com vitória, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira, 28, para enfrentar a Suíça com chances de classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo. A importante partida mobilizou torcedores cearenses em Fortaleza, espalhados por bares, barracas de praia e ruas da cidade. Em Jericoacoara, a presença de turistas para assistir o confronto também é intensa.

O POVO acompanha a festa dos cearenses na torcida pelo Brasil.

Análise de pós-jogo do Brasil



Após a partida do Brasil, jornalistas do O POVO analisam a atuação da seleção no FutCast, em live no Youtube.



O FutCast fará uma live ao vivo por dia até o fim da competição, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos.

Chance de classificação antecipada

Brasil e Suíça, que venceram na primeira rodada, fazem duelo que vale classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Caso a Canarinho vença o duelo, estará matematicamente garantida na próxima fase — o mesmo vale para a seleção suíça.