Danilo acompanha seleção brasileira em jogo contra Suíça; Neymar segue em tratamento no hotel

Ambos se lesionaram na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira,24. O camisa 10 teve detectada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Já o defensor sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo

Apesar de não ter condições de entrar em campo para ajudar a seleção brasileira devido a uma lesão, o lateral direito Danilo foi para o Estádio 974 acompanhar os seus companheiros na partida contra a Suíça, nesta segunda-feira, 28. O embate, válido pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2022, está marcado para às 13 horas (de Brasília).

Em contrapartida, Neymar não embarcou com o grupo. O atacante permaneceu no hotel em que o Brasil está hospedado em Doha, no Catar, para dar continuidade ao tratamento de lesão.

Ambos se lesionaram na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira. O camisa 10 teve detectada uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Já o defensor sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois estão realizando tratamento com o departamento de fisioterapia e serão reavaliados diariamente. Segundo revelou o zagueiro Marquinhos, Neymar está passando o dia inteiro na fisioterapia para tentar se recuperar o mais rápido possível.

Sobre o assunto Com empate entre Camarões e Sérvia, Brasil garante classificação antecipada se vencer Suíça

Ronaldo escreve carta de apoio a Neymar após lesão na estreia da Copa: "Volte mais forte"

Marquinhos diz que Neymar faz tratamento "24 horas por dia" para se recuperar

"Ele está dormindo na fisioterapia, fazendo 24 horas por dia, isso mostra o quanto ele quer estar de volta com a gente. Não sabemos quando (ele vai voltar), mas esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com saúde mental e física também, mas hoje eu o vejo muito melhor. É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Eu vejo ele muito bem e confiante na volta dele, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno. Ele está muito focado. Está dormindo na fisioterapia, 24 horas por dia para que possa estar de volta", disse.

Danilo, por sua vez, postou uma mensagem em tom otimista nas suas redes sociais após saber o resultado do exame e de que estaria fora da partida contra a Suíça.

"Como sempre digo, tem dois caminhos: ‘Chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido'. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar a tempo de jogar nem que seja um minuto", escreveu.

A seleção brasileira enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos. A esperança da comissão técnica é que Neymar e Danilo estejam à disposição no duelo contra Camarões, marcado para sexta-feira, às 16 horas, no Estádio Lusail. No momento, o Brasil está na liderança da chave G, com três pontos.

Tags