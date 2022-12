Copa do Mundo: Brasil quebra recorde de maior sequência sem derrotas na fase de grupos

Última derrota do Brasil em uma fase de grupos da Copa do Mundo aconteceu em 1998, na França. Desde então, a seleção acumula 17 jogos de invencibilidade neste recorte do torneio, marca histórica

Com a vitória sobre a Suíça nesta segunda-feira, 28, o Brasil chegou ao 17º jogo consecutivo sem derrotas na fase de grupos da Copa do Mundo, marca histórica na principal competição futebolística do planeta. A sequência da Canarinho superou o antigo recorde da Inglaterra, que totalizou 16 duelos invictos entre 1990 e 2010.



A última vez que o Brasil foi derrotado em um jogo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a seleção venceu a Escócia e Marrocos nas duas primeiras rodadas, mas acabou sendo superada no último jogo pela Noruega por 2 a 1, de virada.

Desde então, o Brasil disputou, considerando a edição realizada neste ano no Catar, seis Copas do Mundo, pelo qual conquistou 14 vitórias e três empates em partidas válidas pela fase de grupos. Neste período, se classificou sempre na primeira colocação da chave que esteve presente.

Retrospecto do Brasil em fases de grupo da Copa do Mundo desde 2002:

Copa do Mundo 2002:

1º - Brasil: três vitórias

2º - Turquia

3º - Costa Rica

4º - China

Copa do Mundo 2006:

1º - Brasil: três vitórias

2º - Austrália

3º - Croácia

4º - Japão

Copa do Mundo 2010:

1º - Brasil: duas vitórias e um empate

2º - Portugal

3º - Costa do Marfim

4º - Coreia do Norte

Copa do Mundo 2014:

1º - Brasil: duas vitórias e um empate

2º - México

3º - Croácia

4º - Camarões

Copa do Mundo 2018:

1º - Brasil: duas vitórias e um empate

2º - Suíça

3º - Sérvia

4º - Costa Rica

Copa do Mundo 2022* (em andamento)

1º - Brasil: duas vitórias

2º - Suíça

3º - Camarões

4º - Sérvia