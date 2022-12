Após vitória contra a Suíça, Neymar elogia Casemiro: "Melhor volante do mundo"

Casemiro foi a grande estrela do Brasil na vitória por 1 a 0 contra a Suíça, na tarde desta segunda-feira, 28, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O volante marcou o único gol da partida e, por consequência, garantiu os brasileiros nas oitavas. A atuação do atleta rendeu elogios de Neymar, nas redes sociais.

Em tratamento intensivo para se recuperar o quanto antes da lesão no tornozelo, Neymar assistiu o jogo da seleção brasileira no hotel. Logo após a vitória sobre a Suíça, o camisa 10 utilizou da conta oficial no twitter para rasgar elogios ao volante Casemiro, destaque da equipe nesta segunda-feira:

“Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo”, disse o craque brasileiro.

Neymar lesionou o tornozelo direito durante a partida contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo 2022, na última quinta-feira, 24. Desde então, o atacante tem feito tratamento intensivo para se recuperar o quanto anos. A participação do atleta no jogo de sexta-feira, 2, contra Camarões, não está descartada.

