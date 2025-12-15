Áudio expõe suposto esquema clandestino no Morumbis e afasta dirigentes do São Paulo

Gravação revela conversas sobre venda irregular de ingressos, envolve nomes ligados à cúpula do clube e provoca pedido de licença e investigação / Crédito: Jogada 10

Uma gravação obtida pelo Globo Esporte colocou o São Paulo no centro de uma grave denúncia envolvendo a exploração irregular de camarotes do Morumbis durante grandes shows. O áudio aponta para um esquema de comercialização clandestina do espaço 3A, identificado internamente como “sala presidência”. Além disso, cita diretamente Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base, e Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do clube, além de ex-esposa do presidente Julio Casares.

Na manhã desta segunda-feira, 15, após a repercussão do conteúdo, Douglas e Mara solicitaram licença de seus cargos. Em nota oficial, o São Paulo informou que "realizará a devida apuração dos fatos". Além disso, o clube diz que a partir das conclusões, adotará "as medidas que se mostrarem necessárias". Esquema de camarotes dentro do São Paulo No áudio, Douglas admite que houve ganho financeiro com a prática e afirma que o camarote acabou sendo repassado a terceiros para exploração comercial em eventos, especificamente no show da cantora Shakira, realizado em fevereiro deste ano. Segundo ele, o espaço estava concedido a Mara pelo superintendente Marcio Carlomagno, considerado um dos principais nomes da situação política do clube visando a eleição de 2026.

A conversa envolve ainda Rita de Cássia Adriana Prado, intermediária citada como responsável pela venda dos ingressos. Os bilhetes do camarote 3A chegaram a estarem sendo vendidos por até R$ 2,1 mil. Aliás, apenas esse espaço teria gerado um faturamento aproximado de R$ 132 mil. O problema se agravou quando Adriana ingressou com uma ação judicial após alegar ter recebido apenas parte do valor combinado pela venda dos ingressos.

O caso ganhou contornos ainda mais delicados quando Adriana registrou um boletim de ocorrência e levou a disputa à Justiça. A partir daí, segundo o áudio, Douglas e Mara passaram a pressioná-la para retirar o processo, temendo que o esquema viesse a público. Em um dos trechos mais contundentes, o dirigente questiona diretamente a intermediária. “Você nunca soube que aquilo era feito de forma clandestina? A palavra é essa. Ou você não sabia? Você sabia ou não?”, diz Douglas, em áudio.