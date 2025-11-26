Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo inicia troca no gramado do Morumbis

Tricolor realiza reforma após término de temporada de show no estádio, que só volta a receber jogos em 2026
O São Paulo começou nesta semana a troca do gramado no Morumbis. Os trabalhos iniciaram após o término de uma sequência de três shows no estádio ao longo do mês de novembro. A última apresentação aconteceu no último domingo (23), com a banda britânica Oasis.

De acordo com o clube, o custo da obra será pago pela Live Nation, empresa parceira na realização de shows. O São Paulo tinha a intenção de atuar no Morumbis na próxima quarta-feira (03), contra o Internacional. Entretanto, as condições do gramado após as apresentações fizeram com que o Tricolor remarcasse a partida para a Vila Belmiro.

Por conta disso, o São Paulo não atuará mais em seu estádio em 2026. A última partida da equipe em sua casa aconteceu no dia 25 de outubro, na vitória contra o Bahia, por 2 a 0.

