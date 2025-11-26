São Paulo inicia troca no gramado do Morumbis

Tricolor realiza reforma após término de temporada de show no estádio, que só volta a receber jogos em 2026

O São Paulo começou nesta semana a troca do gramado no Morumbis. Os trabalhos iniciaram após o término de uma sequência de três shows no estádio ao longo do mês de novembro. A última apresentação aconteceu no último domingo (23), com a banda britânica Oasis.

De acordo com o clube, o custo da obra será pago pela Live Nation, empresa parceira na realização de shows. O São Paulo tinha a intenção de atuar no Morumbis na próxima quarta-feira (03), contra o Internacional. Entretanto, as condições do gramado após as apresentações fizeram com que o Tricolor remarcasse a partida para a Vila Belmiro.