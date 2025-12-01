Justiça contena ator a pagar multa por uso indevido de camarote no Morumbis

A Justiça de São Paulo condenou a empresa Camarote Castelli, do ator Henri Castelli, a pagar R$ 438,5 mil por uso indevido de camarote no Morumbis, casa do São Paulo. De acordo com a decisão em segunda instância, proferida no último dia 25 de novembro, o artista ocultou uma informação essencial no contrato que cedia direitos de exploração do espaço.

Para a 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa Blitz Education foi induzida ao erro, ao pagar R$ 300 mil para utilizar o camarote. De acordo com a decisão, o ator afirmou não haver impedimentos para a cessão parcial do espaço. Entretanto, o contrato firmado com o São Paulo proibia a medida sem autorização do clube. O Tricolor confirmou a condição.