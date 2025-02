Após shows no Brasil, Shakira é hospitalizada e adia apresentação no Peru

Em turnê com “Las Mujeres Ya no Lloran”, a cantora Shakira foi internada após sentir dores abdominais nesse sábado, 15. Shakira esteve no Brasil na última semana, com apresentação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela precisou cancelar o show deste domingo, 16, em Lima, no Peru.

Em comunicado publicado neste domingo no X (antigo Twitter), a cantora revelou que foi hospitalizada com um quadro abdominal. “Lamento informar que ontem à noite fui hospitalizada de forma emergencial por um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento”, disse em nota.