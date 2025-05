Estádio no Nordeste inaugura camarote personalizado para pessoas do espectro autista

A Casa de Apostas Arena das Dunas deu um importante passo rumo à inclusão e se tornou o primeiro estádio do Nordeste a pensar em um camarote sensorial para receber pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O projeto repaginou o camarote C12 do estádio. A reforma contou com a consultoria do Núcleo Desenvolve e captou informações de especialistas no assunto para poder acolher pessoas autistas e seus acompanhantes.