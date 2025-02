Shakira celebra início da turnê no Brasil: 'Melhor público'

Shakira retorna ao Brasil para turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" / Crédito: reprodução/Domingão com o Huck

A cantora Shakira começou a agenda de atividades no Brasil após desembarcar no País na sexta-feira, 7. A artista participou do programa "Domingão com Huck", exibido na noite de domingo, 9. A colombiana inicia a nova turnê, intitulada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com um show no Rio de Janeiro na terça-feira, 11, e outro em São Paulo, agendado para quinta-feira, 13.