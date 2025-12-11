Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: revoltados com rebaixamento, torcedores incendeiam estádio

Grupo de adolescentes ateou fogo no Tehtaan Kenttä, do FC Haka, tradicional clube da Finlândia que desceu de divisão nesta temporada
Revoltados com o rebaixamento para a segunda divisão, um grupo de torcedores do FC Haka, da Finlândia, ateou fogo no estádio Tehtaan Kenttä, destruindo grande parte da estrutura e danificando o gramado artificial. O incidente ocorreu na noite de domingo (7).

Veja o vídeo:

