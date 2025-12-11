Vídeo: revoltados com rebaixamento, torcedores incendeiam estádio

Grupo de adolescentes ateou fogo no Tehtaan Kenttä, do FC Haka, tradicional clube da Finlândia que desceu de divisão nesta temporada

Revoltados com o rebaixamento para a segunda divisão, um grupo de torcedores do FC Haka, da Finlândia, ateou fogo no estádio Tehtaan Kenttä, destruindo grande parte da estrutura e danificando o gramado artificial. O incidente ocorreu na noite de domingo (7).

