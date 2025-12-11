Vídeo: revoltados com rebaixamento, torcedores incendeiam estádio

Vídeo: revoltados com rebaixamento, torcedores incendeiam estádioGrupo de adolescentes ateou fogo no Tehtaan Kenttä, do FC Haka, tradicional clube da Finlândia que desceu de divisão nesta temporada
Revoltados com o rebaixamento para a segunda divisão, um grupo de torcedores do FC Haka, da Finlândia, ateou fogo no estádio Tehtaan Kenttä, destruindo grande parte da estrutura e danificando o gramado artificial. O incidente ocorreu na noite de domingo (7).
Veja o vídeo:
El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.
Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä
