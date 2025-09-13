PM prende 4 torcedores e apreende soco inglês, drogas e barras de ferro em briga no Clássico-Rei do futsal

Quadra do Ginásio Paulo Sarasate após confusão entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei de futsal desta sexta-feira, 12 / Crédito: João Bosco Neto - Especial para O POVO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou neste sábado, 13, que quatro pessoas foram detidas durante a confusão entre torcidas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei do futsal, realizado na noite de sexta-feira, 12, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O episódio marcou o retorno das duas torcidas a um jogo da modalidade após mais de duas décadas, mas foi interrompido por atos de violência que provocaram a paralisação definitiva da partida. Segundo o relatório de ocorrência, torcedores invadiram os gradis que separavam os setores das arquibancadas e entraram em confronto, destruindo cadeiras e outras estruturas do ginásio.

As equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) intervieram rapidamente e apreenderam objetos utilizados na briga: uma pequena quantidade de droga, um soco inglês, uma balaclava, um pedaço de madeira com pregos, barras de ferro, além de dois celulares e dinheiro em espécie. Os quatro detidos, com idades de 16, 18, 19 e 25 anos, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Eles foram autuados por lesão corporal, corrupção de menores e por promover tumulto, praticar ou incitar violência em eventos esportivos, conforme prevê a Lei Geral do Esporte. Em audiência de custódia, no entanto, todos foram soltos. A Federação Cearense de Futsal (FCFS) também se manifestou em nota oficial, repudiando de forma veemente os episódios de violência registrados no ginásio. A entidade destacou que os atos colocaram em risco atletas, comissões técnicas, arbitragem, imprensa e torcedores, inclusive crianças e famílias que estavam presentes para acompanhar o retorno do Clássico-Rei no futsal.