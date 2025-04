Torcedor não corta o cabelo desde 2024 e promete ficar assim até o Manchester United vencer 5 jogos seguidos

Frank Ilett já está há 6 meses sem cortar os cabelos e diz não ter perspectiva de que o desafio acabe logo / Crédito: Reprodução/Instagram theunitedstrand

Que tipo de ritual ou superstição você tem quando seu time do coração entra em campo? Um torcedor britânico fez uma promessa curiosa de não cortar os cabelos até o Manchester United, da Inglaterra, vencer cinco partidas consecutivas.

Frank Ilett é um "Diabo Vermelho" de carteirinha e viralizou na internet após mostrar nas redes sociais a promessa que fez em prol do time. Ele grava vídeos diários no Instagram para mostrar o crescimento do cabelo ao longo do tempo, provando que manterá a promessa até a sequência de vitórias se concretizar.



Frank já está há 6 meses sem cortar os cabelos O jovem deu início ao desafio no dia 5 de outubro de 2024, quando gravou e publicou um vídeo em que aparece cortando o cabelo pela última vez até a sequência de cinco vitórias ser conquistada pelo time inglês.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The United Strand (@theunitedstrand)

Já se passaram seis meses desde o começo do desafio, e, diariamente, o rapaz publica vídeos em que mostra ao público a evolução do crescimento dos fios. Nesse período, o perfil dele já conquistou mais de 100 mil seguidores no Instagram.



Fase ruim do Manchester United pode estender o desafio Apesar da dedicação do torcedor, o time não vive uma boa fase no futebol inglês, ocupando o 13º lugar da Premier League. Até o momento, o clube acumula 10 vitórias, 7 empates e 13 derrotas na temporada. Caso o cenário se mantenha assim, Ilett deve ter que sustentar a promessa por mais tempo. Analisando o panorama atual de partidas do time, em entrevista à BBC, Ilett revelou que não tem muita perspectiva de que o desafio acabe logo. “Eu achava que a esta altura eu já teria terminado, mas infelizmente acho que só vai acontecer na próxima temporada. Olhei para os jogos que faltam e não vejo nenhuma série de cinco que possa ser vencida”, afirmou.