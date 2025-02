Torcedor é condenado por atos racistas em partida do Campeonato Espanhol

O autor do crime foi flagrado pelo sistema de segurança do local fazendo gestos de macaco em direção ao zagueiro Carlos Akpo

Um torcedor que cometeu racismo contra o zagueiro Carlos Akapo foi condenado a um ano de prisão. O veredito foi dado por um tribunal espanhol e ocorreu nesta quarta-feira, 26. A partida onde o crime aconteceu foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, no duelo entre Granada e Cádiz, valido pelo Campeonato Espanhol.

O autor do crime foi flagrado pelo sistema de segurança do local fazendo gestos de macaco em direção ao defensor dop Cádiz. Além do ano de reclusão, o torcedor também está proibido de entrar nos estádios espanhóis pelos próximos 14 meses.