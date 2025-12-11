Clubes da Série A divulgam nota conjunta em defesa do gramado sintético

Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras afirmam que pisos artificiais “superam campos naturais em más condições” / Crédito: Jogada 10

A discussão sobre o uso do gramado sintético no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo na manhã desta quinta-feira (11/12). Cinco clubes da Série A, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras, únicos que utilizam o piso artificial na elite do Brasileirão, publicaram uma nota conjunta nas redes sociais defendendo o modelo adotado em seus estádios. O posicionamento ocorre dois dias após o Flamengo encaminhar à CBF uma proposta para a retirada gradativa dos gramados sintéticos das Séries A e B. O clube carioca sugere um período de transição até o fim de 2027 na Primeira Divisão e 2028 na Segunda, alegando a necessidade de padronização e melhores condições esportivas.

No texto divulgado, os cinco clubes afirmam que o debate tem sido conduzido de forma equivocada. Além disso, afirmam que as críticas ao modelo sintético ignoram problemas históricos dos campos naturais no país. Segundo eles, o piso artificial vem sendo utilizado com responsabilidade e dentro das normas internacionais. A polêmica sobre o tipo de piso tem ganhado força nos últimos meses, especialmente após manifestações de dirigentes e profissionais da área médica. Recentemente, a presidente Leila Pereira rebateu as críticas ao sintético. “Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas”, disse a mandatária. Na atual temporada, apenas Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras disputam a Série A com esse tipo de piso. Em 2026, Athletico-PR e Chapecoense também passarão a integrar esse grupo, o que deve intensificar ainda mais o debate nos bastidores do futebol brasileiro.

Veja o comunicado divulgado pelos clubes defendendo o gramado sintético “Diante das recentes declarações públicas sobre a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro, Athletico Paranaense, Atlético, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras reafirmam sua posição em defesa dessa tecnologia, adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Ignorar esse fato e direcionar críticas exclusivamente aos gramados sintéticos reduz um debate complexo a uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. Também reiteramos que um gramado sintético de alta performance supera, em diversos aspectos, os campos naturais em más condições presentes em parte significativa dos estádios do país.