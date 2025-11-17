Galvão Bueno é internado em SP e filha atualiza estado de saúde

Narrador não participou da transmissão da goleada do Flamengo, no último sábado, e cancelou outros compromissos profissionais devido à saúde / Crédito: Jogada 10

Internado no sábado, 15, Galvão Bueno permanece sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir fortes dores no rim.

Família detalha ocorrido Em contato com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Letícia Bueno, filha do narrador, detalhou os momentos anteriores à busca da família pela unidade de saúde. A empresária detalhou que o pai “não se sentiu bem” e buscou o hospital para realizar um check-up no fim de semana. Durante os exames, a equipe médica identificou uma pneumonia viral, diagnosticada mesmo sem sintomas aparentes.

“Já está tratando! Ele está bem e melhorando. Muito em breve já estará na ativa novamente”, afirmou. Quadro atualizado de Galvão Bueno Depois de passar por exames iniciais e iniciar o protocolo indicado, o profissional permanece internado em um quarto do hospital.