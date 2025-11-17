Galvão Bueno é internado em SP e filha atualiza estado de saúde

Galvão Bueno é internado em São Paulo e filha atualiza estado de saúdeNarrador não participou da transmissão da goleada do Flamengo, no último sábado, e cancelou outros compromissos profissionais devido à saúde
Internado no sábado, 15, Galvão Bueno permanece sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir fortes dores no rim.
A avaliação inicial levou ao diagnóstico de pneumonia, confirmado pela família do narrador, que fez questão de tranquilizar os fãs. O comunicador se mantém lúcido, conversa normalmente e relata estar se sentindo bem.
A necessidade de monitoramento médico obrigou o narrador a cancelar participações e compromissos profissionais. Ele não participou da transmissão da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão, e ficará ausente da edição desta segunda-feira do programa Galvão e Amigos, exibido pela Band.
Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, a expectativa da família é de que o narrador receba alta ainda nesta semana. Isso porque o quadro do narrador tem evoluído de forma positiva.
Família detalha ocorrido
Em contato com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Letícia Bueno, filha do narrador, detalhou os momentos anteriores à busca da família pela unidade de saúde. A empresária detalhou que o pai “não se sentiu bem” e buscou o hospital para realizar um check-up no fim de semana.
Durante os exames, a equipe médica identificou uma pneumonia viral, diagnosticada mesmo sem sintomas aparentes.
“Já está tratando! Ele está bem e melhorando. Muito em breve já estará na ativa novamente”, afirmou.
Quadro atualizado de Galvão Bueno
Depois de passar por exames iniciais e iniciar o protocolo indicado, o profissional permanece internado em um quarto do hospital.
Ele seguirá acompanhado pela equipe responsável nos próximos dias, mas a família reforça que o comunicador apresenta boa evolução.
A recuperação seguirá no próprio Sírio-Libanês, e novas atualizações sairão à medida que o tratamento avançar.
Até o momento, o que se sabe oficialmente é que o narrador reage bem à medicação e aguarda liberação médica para retornar às atividades profissionais ainda nos próximos dias.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente