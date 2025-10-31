SBT acerta transmissão da Copa-2026 e terá Galvão Bueno como narrador principal

SBT acerta transmissão da Copa-2026 e terá Galvão Bueno como narrador principalMauro Beting confirma acordo da emissora com a Live Mode, detentora dos direitos do torneio; anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias
O comentarista Mauro Beting confirmou nesta sexta-feira (31) que o SBT será uma das emissoras responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele revelou que a emissora fechou acordo com a Live Mode, empresa que detém os direitos oficiais do torneio.
Em publicação nas redes sociais, Beting comemorou o acordo e anunciou que Galvão Bueno será o narrador principal do canal. O veterano retorna à TV aberta após deixar a Globo, em 2022, e participará da cobertura pelo grupo de comunicação da família Abravanel.
As tratativas entre o SBT e a Live Mode haviam sido reveladas há dois meses pelo colunista Flávio Ricco, mas ainda não haviam sido confirmadas oficialmente. Segundo informações apuradas, o contrato prevê a exibição de todas as partidas da Seleção Brasileira, além de confrontos das fases eliminatórias e finais.
Com o novo acordo, o SBT se junta à Globo e à CazéTV na cobertura oficial do Mundial de 2026. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites burocráticos.
