SBT acerta transmissão da Copa-2026 e terá Galvão Bueno como narrador principal

Mauro Beting confirma acordo da emissora com a Live Mode, detentora dos direitos do torneio; anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias

O comentarista Mauro Beting confirmou nesta sexta-feira (31) que o SBT será uma das emissoras responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele revelou que a emissora fechou acordo com a Live Mode, empresa que detém os direitos oficiais do torneio.

Em publicação nas redes sociais, Beting comemorou o acordo e anunciou que Galvão Bueno será o narrador principal do canal. O veterano retorna à TV aberta após deixar a Globo, em 2022, e participará da cobertura pelo grupo de comunicação da família Abravanel.