Com novo projeto em TV aberta, Galvão Bueno deixará a Band; veja data e próximos passos

Mesmo com contrato vigente, o narrador já divide seu foco com outros projetos, como sua participação inédita no Teleton, do SBT / Crédito: Jogada 10

O dia 22 de dezembro marcará mais um ponto final na relação entre Galvão Bueno e Band. Isso porque o comunicador deixará a emissora, após decisão em comum acordo, para marcar sua transição rumo a um novo projeto: a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Assim, a data marcará a última edição de seu programa em sua antiga e atual casa.

Com contrato válido até o fim de 2025, o locutor já está liberado para iniciar sua participação em projetos na emissora de Silvio Santos. Vale destacar que o SBT firmou acordo com o canal NSports, que tem o comunicador como sócio, para grade esportiva em 2026. Ainda que tenha compromissos com a Band, o comunicador já está confirmado em atrações do SBT para este ano. Caso, por exemplo, do Teleton 2025. Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, também apurou, ele fará parte de uma das partes finais da maratona beneficente da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), entre os dias 7 e 8 de dezembro. A oficialização da participação só ocorreu mediante liberação formal da Band, visto que seu contrato com a emissora do Morumbi ainda está vigente. O comum acordo concedeu então ao narrador a chance da aparição inédita do locutor no evento anual promovido pela família Abravanel. Investimento na Copa do Mundo Conforme mencionado, a ida de Galvão para o SBT está atrelada diretamente à compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026. A emissora adquiriu o pacote de 32 jogos em parceria com a NSports por um acordo de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 134,5 milhões na cotação atual).

A emissora inclusive pagou a primeira parcela à Fifa no início do mês passado. Ainda segundo a coluna F5, ainda restam pelo menos outras três parcelas até a realização do torneio, marcado para junho e julho do próximo ano. A edição, distinta às anteriores, terá três países sede: EUA, México e Canadá. Inicialmente, a Fifa estipulou um valor superior para o acordo entre as partes. As conversas prosseguiram e, após negociação, houve redução no custo total. Para isso, porém, o SBT precisou abrir mão de parte dos jogos previstos — 32 jogos, em vez dos 54 desejados.

Foco na equipe de transmissão Apesar da aquisição do pacote, o acordo não garante exclusividade em TV aberta. Isso significa que os jogos transmitidos por SBT e NSports poderão também ser exibidos por outras emissoras, como a Globo, por exemplo. O diferencial, portanto, estará na equipe escalada para cobrir o evento. Galvão Bueno figura como principal nome para cobertura e ficará encarregado de narrar as partidas da Seleção Brasileira ou àqueles mais relevantes. Já os outros estarão a cargo de Tiago Leifert, que também integrará a equipe com locuções de algumas partidas e apresentações especiais durante a competição. A partir de agora, as duas emissoras devem iniciar uma nova fase de planejamento e contratação de reforços. A expectativa é de que mais nomes de peso sejam anunciados nos próximos meses, para fortalecer o projeto e atrair audiência qualificada durante o evento.