Galvão recebe título de cidadão cearense, canta "Mucuripe" e faz vaia cearense

Honraria foi concedida a uma das principais vozes no esporte brasileiro pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)
O narrador esportivo Galvão Bueno foi agraciado, nesta sexta-feira, 22, com o título de cidadão cearense. A honraria, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), reconhece uma das principais vozes do esporte brasileiro. O projeto foi apresentado em 2024, de autoria do ex-presidente da Alece e atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Ao receber a homenagem, Galvão agradeceu e falou sobre sua trajetória. “Eu quero agradecer a todos que propuseram a homenagem. Eu sou um comunicador, um narrador esportivo, apresentador de programas, entretanto, me sinto mesmo é um vendedor de emoções e equilibrista há 51 anos. Pego as coisas que acontecem e jogo minhas emoções lá como no tetra e ao reportar a realidade dos fatos”, destacou.

Em seguida, o prefeito Evandro Leitão ressaltou a importância do narrador para o esporte brasileiro. “É um motivo de orgulho, alegria e gratidão especialmente para mim, que tenho ligação com os esportes. Porque Galvão Bueno deu voz e alma ao esporte, ajudando a torná-lo parte da vida cotidiana do povo brasileiro. Nós sabemos como isso é valioso: transformar emoção em pertencimento, transformar paixão em futuro”, exaltou o atual mandatário municipal.

Na cerimônia, Galvão — que chegou a brincar fazendo a famosa “vaia cearense” em um momento de descontração — esteve acompanhado da esposa Desirée Soares, do filho Luca Bueno, e de amigos cearenses. Também participaram do evento o prefeito de Fortaleza, deputados estaduais Jeová Mota (PSB), Pedro Matos (Avante), Bruno Pedrosa (PT), Guilherme Bismarck (PSB) e Osmar Baquit (PSB).

Entre as autoridades presentes estavam ainda os vereadores de Fortaleza René Pessoa (União) e Benigno Júnior (Republicanos); o secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro; o primeiro-secretário da Mesa Diretora, De Assis Diniz (PT); o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB); além de outros políticos, fãs do narrador e diversas personalidades.

Com muita animação, a homenagem contou com apresentação do cantor Waldonys, que interpretou “Mucuripe”, sucesso de Belchior, a pedido de Galvão. Surpreendendo os presentes, o narrador acompanhou o artista e cantou junto a ele.

Galvão exalta o futebol cearense

Em seu discurso após receber a honraria, Galvão destacou a força do futebol nordestino na elite nacional.

"Eu tenho dito que fico muito feliz porque o Nordeste brasileiro tem hoje 25% da primeira divisão. Não é pouca coisa. A dupla do Ceará é muito importante. Mostra a grandeza do Estado", afirmou.

O narrador também comentou sobre os momentos recentes de Ceará e Fortaleza na Série A.
"O Fortaleza recentemente foi à final da Sul-Americana. Teve grandes momentos, está atravessando uma fase difícil, mas já está na briga ali no limite. Tem o segundo turno inteiro para reagir e acredito que vai sair dessa situação. E o Vozão vem fazendo um trabalho muito bonito na primeira divisão", acrescentou.

Galvão aproveitou ainda a visita à Alece para participar da campanha “Alece com Todas Elas”, que atua no combate e acolhimento a mulheres vítimas de violência.

“Esse jogo é muito importante e serve como alerta para que as pessoas entendam que, se souberem de qualquer situação de violência, comuniquem às autoridades e ajudem. Isso não pode ser silenciado”, reforçou.

