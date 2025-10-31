Galvão Bueno celebra chegada da Copa do Mundo ao SBT

Galvão Bueno celebra chegada da Copa do Mundo ao SBTEmissora vai transmitir a competição em 2026 em parceria com a NSports, empresa que tem o narrador como sócio e conselheiro
O SBT vai transmitir a Copa do Mundo de 2026. Afinal, a emissora fechou acordo em parceria com a NSports, empresa que tem Galvão Bueno como sócio e conselheiro, para transmitir a competição. Nas redes sociais, o narrador celebrou o acerto e a oportunidade de narrar novamente o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
“Estaremos juntos mais uma vez no SBT, na casa de Silvio Santos, e na NSports no mundo digital. Seremos um só time, sempre as mesmas transmissões, comentários, programas e shows com meu amigo Tiago Leifert, além de uma equipe de parceiros e grandes nomes com muita experiência. Eu tive a honra de narrar o tetra e o penta, agora vamos torcer muito para gritar é hexa”, disse Galvão Bueno.
O acordo prevê a transmissão de 32 jogos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira. Dessa forma, os confrontos serão transmitidos de forma simultânea nas TV’s aberta e fechada. Portanto, a Copa do Mundo de 2026 vai ser a a quinta edição transmitida pelo SBT. Afinal, a emissora transmitiu a competição entre 1986 e 1998. Desde então, ficou fora.
O SBT assinou contrato por meio de sublicenciamento com a empresa LiveMode. Assim, a emissora se junta à Globo, SporTV e à CazéTV na cobertura oficial da Copa do Mundo de 2026. A Globo, assim como o SBT, terá os direitos na TV aberta, além da TV fechada com o SporTV. Já a CazéTV, por sua vez, exibirá todos os 104 jogos em seu canal no YouTube.
