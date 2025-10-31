Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvão Bueno celebra chegada da Copa do Mundo ao SBT

Galvão Bueno celebra chegada da Copa do Mundo ao SBT

Emissora vai transmitir a competição em 2026 em parceria com a NSports, empresa que tem o narrador como sócio e conselheiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O SBT vai transmitir a Copa do Mundo de 2026. Afinal, a emissora fechou acordo em parceria com a NSports, empresa que tem Galvão Bueno como sócio e conselheiro, para transmitir a competição. Nas redes sociais, o narrador celebrou o acerto e a oportunidade de narrar novamente o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Estaremos juntos mais uma vez no SBT, na casa de Silvio Santos, e na NSports no mundo digital. Seremos um só time, sempre as mesmas transmissões, comentários, programas e shows com meu amigo Tiago Leifert, além de uma equipe de parceiros e grandes nomes com muita experiência. Eu tive a honra de narrar o tetra e o penta, agora vamos torcer muito para gritar é hexa”, disse Galvão Bueno.

O acordo prevê a transmissão de 32 jogos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira. Dessa forma, os confrontos serão transmitidos de forma simultânea nas TV’s aberta e fechada. Portanto, a Copa do Mundo de 2026 vai ser a a quinta edição transmitida pelo SBT. Afinal, a emissora transmitiu a competição entre 1986 e 1998. Desde então, ficou fora.

O SBT assinou contrato por meio de sublicenciamento com a empresa LiveMode. Assim, a emissora se junta à Globo, SporTV e à CazéTV na cobertura oficial da Copa do Mundo de 2026. A Globo, assim como o SBT, terá os direitos na TV aberta, além da TV fechada com o SporTV. Já a CazéTV, por sua vez, exibirá todos os 104 jogos em seu canal no YouTube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar