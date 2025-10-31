Galvão Bueno celebra chegada da Copa do Mundo ao SBT

Emissora vai transmitir a competição em 2026 em parceria com a NSports, empresa que tem o narrador como sócio e conselheiro / Crédito: Jogada 10

O SBT vai transmitir a Copa do Mundo de 2026. Afinal, a emissora fechou acordo em parceria com a NSports, empresa que tem Galvão Bueno como sócio e conselheiro, para transmitir a competição. Nas redes sociais, o narrador celebrou o acerto e a oportunidade de narrar novamente o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. “Estaremos juntos mais uma vez no SBT, na casa de Silvio Santos, e na NSports no mundo digital. Seremos um só time, sempre as mesmas transmissões, comentários, programas e shows com meu amigo Tiago Leifert, além de uma equipe de parceiros e grandes nomes com muita experiência. Eu tive a honra de narrar o tetra e o penta, agora vamos torcer muito para gritar é hexa”, disse Galvão Bueno.