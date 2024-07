Fluminense prepara nova oferta por joia uruguaia, mas não entrará em leilão

Puerto Cabello's forward Miku (L) and Defensor Sporting's midfielder Facundo Bernal fight for the ball during the Copa Libertadores' first round second leg football match between Defensor Sporting and Puerto Cabello at the Centenario stadium in Montevideo on February 13, 2024. (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP) (Photo by DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images) Crédito: DANTE FERNANDEZ

Em meio à fraca campanha no Campeonato Brasileiro, o Fluminense segue na busca por reforços para fortalecer o elenco e tentar permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, o Tricolor pretende subir a oferta após ter a primeira proposta recusada pelo uruguaio Facundo Bernal, do Defensor Sporting. A informação é do portal Globo Esporte. O clube carioca ofereceu inicialmente US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,5 milhões na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos do jogador, de apenas 20 anos, e tem interesse em elevar a oferta. Por outro lado, existe o interesse de outros clubes brasileiros, como do Botafogo e do Corinthians. Internamente, o Tricolor não quer entrar em leilão pelo volante.