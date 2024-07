Em baixa na temporada, John Kennedy completa 100 jogos pelo Fluminense

Atacante, que marcou o gol do título da Libertadores de 2023, tenta reencontrar o bom futebol com a camisa tricolor nesta temporada

O atacante John Kennedy completou, nesta quinta-feira (11), 100 jogos com a camisa do Fluminense. Nesse sentido, o jovem, que foi titular no empate por 1 a 1 com o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileirão, alcançou a importante marca, porém ainda luta para voltar a estufar a rede.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Revelado na categoria de base do Tricolor, o atacante estreou como profissional em janeiro de 2021. Dessas 100 partidas, ele foi titular em 36, reserva em 64 e substituído em 19. Assim, o camisa 9 tem 21 gols (média de 0,21 por partida), sendo que um deles foi o tento especial do título da Libertadores, em 2023.