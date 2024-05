Marcelo admite que Fluminense está ‘devendo’: ‘Trabalhar para melhorar’

Jogador concorda com Diniz de que o Tricolor precisa deixar 2023 e escrever uma nova história nesta temporada

Após o empate com o Atlético-MG, em Cariacica, Marcelo tentou explicar o motivo do Fluminense não ter ficado com os três pontos, mesmo após abrir dois gols de vantagem. Assim, o lateral-esquerdo reconheceu que a equipe está devendo nas últimas partidas e que precisa trabalhar para errar o menos possível na sequência da temporada.

“É difícil (falar), a gente está numa situação que é ruim. Acho que hoje foi um dos nossos melhores jogos. Infelizmente, (mesmo) quando a gente joga bem, o resultado não veio num jogo desse. Mas não tem muito o que falar, já falamos bastante, mas estamos devendo. É trabalhar para melhorar e errar o menos possível, disse.