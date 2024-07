Sala luxuosa chama atenção em ‘tour’ pela mansão de Thiago Silva, do Fluminense

Belle Silva, esposa do zagueiro, compartilhou em seu perfil nas redes sociais alguns detalhes da casa de lazer do casal em Mangaratiba

Thiago Silva sequer estreou no Fluminense, mas já revive os prazeres de viver no Rio de Janeiro. Depois de deixar Londres para trás, o zagueiro tricolor agora se divide entre duas mansões luxuosas no Estado do Rio, que chamam atenção pelo requinte. A casa de Mangaratiba, por exemplo, conquistou as redes sociais após uma publicação de Belle Silva, esposa do jogador.

Belle Silva tem aproveitado o período no Brasil para se dedicar aos detalhes finais da decoração da casa em Mangaratiba. Em meio à correria, a influenciadora digital abriu as portas da mansão, na região da Costa Verde, para seus seguidores – que ficaram impressionados.

A sala despertou uma atenção maior do público pelo tamanho e principalmente pelo requinte. Mas Belle também compartilhou a adega, o campo de futebol e a piscina. A casa de Mangaratiba, no entanto, é apenas para o tempo livre da família, visto que Thiago Silva mora na Barra da Tijuca.