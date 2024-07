Fluminense encaminha acordo com Kevin Serna e aguarda jogador no Brasil

O Fluminense está bem perto de concretizar a contratação do atacante Kevin Serna, do Alianza Lima, e aguarda a chegada do jogador ao Brasil para realizar exames e assinar o contrato. A informação é do portal “ge”. Mais cedo, aliás, o experiente centroavante Hernán Barcos, companheiro de equipe, indicou que a transação deve se concretizar.

Conversas avançadas

Depois do triunfo deste sábado (13), o jogador falou pela primeira vez sobre a negociação. Na carreira, já defendeu times como o Tarma (PER), Los Chankas (PER), Santa Rosa (PER) e Sportivo Luqueño (PAR), mesmo clube que revelou Romerito. Nas redes sociais, Kevin Serna compartilhou um post de um torcedor se despedindo

“Estou feliz, mas tranquilo se acontecer. Sempre com os pés no chão, focado no Alianza. Sei que está avançada (as negociações com o Flu). Mas devo ao Alianza, que me deu a oportunidade de jogar a Libertadores e se acontecer esta oportunidade (jogar no Fluminense) será uma algo muito especial para mim e para a minha família”, afirmou Serna.

“O Alianza foi paixão, carinho, somos mandantes em todos os lados, sempre estive nas boas e nas más. O maior do Peru, não há discussão sobre isso. Se acontecer a venda é um até logo porque espero algum dia voltar”, completou.