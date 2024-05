Fluminense não consegue sustentar vantagem mais uma vez no Brasileirão

Apenas no clássico com o Vasco, o Fluminense conseguiu segurar o resultado e garantir os três pontos no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Fluminense tem tido muita dificuldade em segurar os resultados quando abre uma vantagem no Brasileirão. Afinal, das cinco rodadas disputadas, quatro delas o Tricolor saiu na frente de seu adversário, porém conquistou apenas um triunfo na competição, até aqui (no clássico com o Vasco). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na estreia no campeonato, Lima abriu o placar diante do Red Bull Bragantino, porém Sasha e Thiago Borbas viraram no início do segundo tempo. No fim, o meio-campista voltou a balançar a rede e deixar tudo igual no Maracanã.

Na rodada seguinte, o Tricolor teve dois desafios na Arena Fonte Nova: o Bahia e a forte chuva que caiu na capital do estado nordestino. Logo aos três minutos, Cano aproveitou o vacilo defensivo do adversário e balançou a meta de Marcos Felipe. No retorno da partida após a chuva, Caio Alexandre e Cauly reverteram o placar para os baianos. Neste sábado, o Fluminense chegou a abrir 2 a 0 diante do Atlético-MG, com gols de Cano e Renato Augusto, o primeiro dele com a camisa tricolor. No entanto, quando Milito optou pela entrada de Vargas, tudo mudou. O chileno foi certeiro e empatou a partida em Cariacica, Espírito Santo. Só sustentou no clássico A única vitória ao sair na frente foi diante do Vasco, no Maracanã. Dessa forma, Ganso marcou logo aos 9 minutos do primeiro tempo, e os comandados de Fernando Diniz conseguiram segurar o resultado até o fim. Martinelli ampliou, enquanto Vegetti descontou.