Dorival Jr reclama da arbitragem: ‘Fomos muito prejudicados’

Neste 1 a 1 com a Colômbia, Dorival não entende a não marcação de pênalti quando o jogo estava 0 a 0. E vê exagero no amarelo em Vini

Após o empate em 1 a 1 do Brasil com a Colômbia, nesta terça-feira (2/7) que valeu aos rivais o primeiro lugar do Grupo D, com os Canarinhos em segundo, Dorival Jr analisou o resultado.

O técnico disse que a Colômbia, com um time já formado, foi superior a um Brasil em formação e que mostrou falhas. Mas reclamou de um pênalti não marcado, quando a partida destava 1 a 0, lembrando que os brasileiros acabaram prejudicados pela arbitragem.

“Tivemos dificuldade na saída de bola. Proporcionou retomadas perigosas na nossa área. Um erro que não vinha nos preocupando. Mas as oscilações vão acontecer, somos uma equipe em formação. O nível da Colombia é diferente, com 26 partidas de invencibilidade, um encaixe perfeito adiantando a marcação. Mas tínhamos o placar de 1 a 0 a nosso favor quando tivemos um pênalti claro não marcado no Vini. Isso nos tirou a oportunidade de mais um gol. Fomos muito prejudicados. Contudo, entendemos que precisamos melhorar”, disse, completando a análise: