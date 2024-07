Brasil cede empate à Colômbia, fica em 2º e pega Uruguai nas quartas da Copa América

O Brasil finalizou na noite desta terça-feira, 2, a participação na fase de grupos da Copa América com uma apresentação questionável diante da Colômbia. No Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, as equipes empataram em 1 a 1, com o tento brasileiro marcado por Raphinha e Muñoz descontando para o grupo colombiano. Os dois gols ocorreram ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, a seleção brasileira avança para a quartas de final do certame continental na segunda colocação do grupo D, com cinco pontos somados em três jogos. A equipe canarinho irá enfrentar o Uruguai em duelo a ser disputado no próximo sábado, 6, às 22 horas, em Las Vegas (EUA).

Com a necessidade de um resultado positivo, o Brasil iniciou o duelo na busca por oportunidades de gol e tentando impor pressão na equipe adversária, que reagia com uma intensa marcação. A equipe de comandados por Dorival Júnior chegava mais ao ataque, mas não conseguia superar a barreira colombiana pelas laterais de modo que o primeiro bom chute verde e amarelo só ocorreu aos nove minutos, com uma tentativa de chute centralizado com Bruno Guimarães, que acabou indo para fora.