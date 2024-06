Nascido na Bélgica, Andreas Pereira cita sonho em defender o Brasil: "Meu coração é brasileiro"

Nascido na Bélgica e filho de pais brasileiros, Andreas Pereira sempre foi cobiçado para defender seu país de nascimento, jogando até mesmo pelas categorias sub-15 e sub-17 da seleção europeia. No entanto, o meio-campista optou por vestir a camisa do Brasil e foi convocado pelo treinador Dorival Júnior para disputar a Copa América 2024.

Além disso, com o tento marcado diante do México, em amistoso realizado no último dia 8, Andreas se tornou o primeiro atleta estrangeiro a balançar as redes pela Seleção. O camisa 19 explicou a decisão de defender o país sul-americano.

Em 2018, Andreas realizou este sonho e quebrou um tabu de 76 anos. Após Adolpho Milman, que nasceu na Argentina, o jogador do Fulham se tornou o primeiro atleta da Seleção nascido no exterior a vestir a camisa canarinho.

"Nasci na Bélgica de pais brasileiros, tem muita gente que acha que minha mãe é belga, mas meus pais são brasileiros, a família inteira é brasileira. Eu nasci lá porque meu pai jogava bola na Bélgica. Então, eu cresci lá, mas sempre com uma conexão muito forte com o Brasil, com minha família. Todo ano viajava com a minha mãe nas férias para o Brasil, visitar a família", disse.

"Sempre tive essa conexão muito forte com o Brasil e me senti sempre um estrangeiro fora do Brasil. Sempre na Bélgica fui tratado como estrangeiro também. Então, com certeza, quando apareceu essa oportunidade de defender o Brasil, era meu maior sonho estar aqui, estou vivendo o sonho", completou.

O próximo compromisso de Andreas Pereira com a Seleção Brasileira está marcado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Los Angeles. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América, e o adversário será o Paraguai.