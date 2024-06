Capitão Danilo minimiza resultado da estreia e vê Brasil em processo de amadurecimento

Lateral também falou sobre o impacto das dimensões menores dos gramados da Copa América no desempenho das equipes

Capitão da Seleção Brasileira na Copa América, Danilo minimizou o empate sem gols com a Costa Rica na estreia da competição, nesta segunda-feira, no SoFi Stadium, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles.

O lateral direito não se conformou com o frustrante resultado na primeira partida do torneio, porém, acredita que a equipe comandada por Dorival Júnior ainda está em processo de amadurecimento e, por isso, deverá evoluir no decorrer da Copa América.

“Impacto tem que ser o menor possível. Sabemos que em uma competição curta assim é algo que poderia acontecer. Estivemos durante todo o jogo querendo botar a bola para dentro do gol, o comportamento foi justo, não demos espaço, jogamos sério, com velocidade. Essa tem que ser a nossa forma de jogar”, disse Danilo.