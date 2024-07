Morre Gilmário Costa da Silva, ex-jogador e bicampeão cearense pelo Ceará

“O Ceará Sporting Club vem por meio desta nota lamentar profundamente o falecimento de Gilmário Costa da Silva, ex-jogador do Time do Povo e conhecido popularmente como Gilmário Costa”, dizia a nota.

O ex-jogador do Ceará e bicampeão cearense pelo clube, Gilmário Costa da Silva, faleceu nesta terça-feira, 2, aos 55 anos, após sofrer um infarto. O Alvinegro de Porangabuçu divulgou uma nota onde declara um dia de luto oficial e deseja forças à família do ex-atleta.

Ainda segundo a nota do Ceará, a bandeira oficial da sede do clube irá permanecer a meio mastro por um dia, como sinal de luto, e será respeitado um minuto de silêncio na próxima partida do Ceará, nesta sexta-feira, 5, diante do Santos.

A Federação Cearense de Futebol também se pronunciou por meio de nota oficial. O presidente Mauro Carmélio decretou que um minuto de silêncio seja respeitado nas partidas dos clubes cearenses nesta quarta-feira, 3.