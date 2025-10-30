'Operação foi atuação do governador do Rio para preencher vazio na política da direita', diz professor de Cambridge

Getty Images Pessoas choram pelos corpos encontrados na mata do bairro da Penha um dia após uma grande operação policial contra gangues no Complexo da Penha e nas favelas do Alemão, em 29 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) comemorou, em sua conta no Instagram, o resultado da megaoperação policial na capital fluminense que deixou ao menos 121 mortos e prendeu 113 pessoas na terça-feira (28/10). "O Rio de Janeiro termina o dia com uma imagem que fala por si: mais de 100 fuzis apreendidos pelas Polícias Civil e Militar." A ação era contra a facção Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha.

Em fala à imprensa no dia 29/10, após a operação, Cláudio Castro argumentou que a grande quantidade de armas nas mãos do crime organizado demonstraria que a ação em seu Estado tem pouco a ver com segurança pública e mais com defesa. "Essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública", disse. "O Rio está sozinho nessa guerra. Aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver de exceder, excederemos mais ainda para proteger a nossa população." O governador afirmou ainda que a operação foi "um duro golpe contra a criminalidade" e também prova que o estado "tem condições de vencer batalhas." Para o professor de Política Global e Sociedade no Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge (POLIS), Graham Denyer Willis, as falas do governador são uma "tentativa de ocupar um espaço vazio na direita política e ganhar destaque nacional."

"Não se trata realmente de uma questão de boa ou má operação policial. Não há nada de novo no Comando Vermelho, nem na polícia violenta, nem no tráfico de drogas, nem na chegada de Castro ao poder. Então, por que agora? Foi uma performance pública de Castro para preencher um vazio na política de direita e atrair Trump, além de se inserir no mapa político nacional e internacional", diz. Denyer-Willis é conhecido por seus trabalhos que analisam o trabalho de forças policiais no Brasil, como o livro The Killing Consensus: Police, Organized Crime, and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil. "A linguagem utilizada, o desfile de pessoas e de mortos deixam bastante claro que se tratou de algo deliberadamente feito para o espetáculo. Foi isso que definiu o sucesso. Foi um esforço para criar uma plataforma política com base na política dos cadáveres", diz o professor à BBC News Brasil.

Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas. A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.

Castro tem se defendido dessas críticas sobre eventual uso político da situação. Ele disse, em uma entrevista coletiva, que tem "governador deste estado e nenhum secretário vai ficar respondendo nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queria transformar esse momento numa batalha política". Disse também que "todo aquele que queira vir para cá no intuito de somar, é bem-vindo. Os outros, que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, suma. Ou soma, ou suma." A BBC News Brasil procurou o governo do Rio para se manifestar sobre as críticas, mas ainda não recebeu retorno. O espaço segue aberto.