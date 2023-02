Jiboia de 2 metros é resgatada em árvore no quintal de um bar, no Interior do CE

Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi retirada de uma árvore no quintal de um bar no Distrito Pedra Branca, zona rural de Santana do Cariri, a 308 quilômetros de Fortaleza. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo, 26, após chamado dos proprietários e clientes do estabelecimento.

A serpente estava no ponto mais alto de um pé de seriguela. Segundo o comandante do socorro, subtenente Reginaldo Silva, o animal estava em bom estado de saúde e foi resgatado sem nenhuma lesão aparente. Após o encerramento da operação, a cobra foi solta na Floresta Nacional do Araripe, local compatível com o seu habitat e longe da civilização.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete em cada dez animais silvestres resgatados neste ano no Ceará são serpentes. No total, até este domingo, 26, a corporação atendeu 1.574 ocorrências, das quais 70% envolviam cobras.

Jiboia

Serpente não venenosa encontrada em várias regiões do Brasil e outros países da América Latina, a jiboia é conhecida pelo tamanho avantajado, podendo chegar a três metros de cumprimento. Ela geralmente se alimenta de pequenos mamíferos, aves e répteis.

Apesar disso, a jiboia é geralmente tranquila e pouco agressiva com os humanos, a menos que se sinta ameaçada. A cobra pode ser encontrada em diversos habitats, como florestas, cerrados, áreas de caatinga e até mesmo em áreas urbanas.

Ainda que não seja venenosa, a jiboia pode morder e causar ferimentos. Portanto, se você encontrar uma jiboia em seu caminho, é recomendável manter a distância e evitar tocá-la. O mesmo vale para qualquer animal silvestre.

