Jiboia de 18 kg e mais de dois metros é resgatada no Eusébio, no Ceará

Uma jiboia com 2,5 metros de comprimento e pesando 18 quilos foi resgatada na tarde dessa sexta-feira, 24, no município de Eusébio. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), é a maior cobra que a corporação já resgatou em 2023.

O animal não apresentava qualquer ferimento e foi solto em uma área de proteção em Aquiraz.

Os bombeiros resgataram 878 animais somente em fevereiro de 2023 em todo o território cearense; CONFIRA

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou o salvamento por volta das 14h15min dessa sexta-feira, 24. "Imediatamente, a 2ª Companhia de Busca e Salvamento seguiu para o resgate na rua Antônio Sá e Silva", informa o Corpo de Bombeiros.



Dois trabalhadores limpavam um terreno ao lado de um condomínio residencial e avistaram a cobra procurando abrigo próximo ao muro.

As jiboias são répteis da família Boidae, na qual se encontram as maiores serpentes do planeta. A espécie é considerada a segunda maior cobra presente no território nacional, atrás somente da sucuri.

Apesar de serem temidas pelo seu grande porte, as jiboias normalmente, não são animais tão perigosos em razão de não serem peçonhentas. Contudo, podem atacar se foram ameaçadas.

De acordo com orientações do Núcleo Regional de Ofiologia da UFC (NUROF), o animal foi solto em seu habitat natural, em uma Área de Proteção Ambiental (APA) em Aquiraz.

